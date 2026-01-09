تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
صحة

تحذير للمرضى.. هذه الأطعمة قد تؤثر على فعالية أدوية ضغط الدم

Lebanon 24
09-01-2026 | 02:31
يعاني نحو نصف البالغين حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، وهو اضطراب شائع قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب أو السكتة الدماغية إذا تُرك دون علاج.

يعتمد كثير من المرضى على تغييرات في نمط الحياة إلى جانب الأدوية للسيطرة على ضغط الدم، مثل الابتعاد عن الدهون المتحولة واتباع نظام غذائي متوازن. مع ذلك، يحذّر خبراء من أن بعض الأطعمة قد تتداخل مع فعالية أدوية ضغط الدم، رغم فوائدها الصحية المعروفة.

قالت الدكتورة إريكا غراي لموقع EatingWell إن بعض الأطعمة قد تؤثر مباشرة على عمل أدوية ضغط الدم داخل الجسم، مما قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة.


وأبرزت الجريب فروت كمثال على ذلك، إذ قد يسبب لدى بعض المرضى دوخة، انخفاض حاد في الضغط، أو اضطرابات في نبضات القلب نتيجة تداخله مع امتصاص أو تكسير الدواء.

ورغم ذلك، يظل للجريب فروت فوائد غذائية كبيرة، إذ تصنفه جامعة جونز هوبكنز من الأطعمة عالية القيمة الغذائية لاحتوائه على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة مهمة للصحة.

وليس الجريب فروت وحده، إذ يحذر الأطباء أيضًا من الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، الوجبات الدسمة، والأطعمة عالية الصوديوم، لما لها من تأثير محتمل على فعالية العلاج.

وتؤكد إريكا غراي أن الحفاظ على مستوى ثابت للدواء في الدم عامل أساسي لنجاح العلاج، مشددة على ضرورة وعي المرضى بتأثير النظام الغذائي على أدويتهم واستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل أي تغييرات غذائية كبيرة. (آرم نيوز) 

Lebanon24
04:03 | 2026-01-09
Lebanon24
02:35 | 2026-01-09
Lebanon24
00:49 | 2026-01-09
Lebanon24
23:33 | 2026-01-08
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08
Lebanon24
15:30 | 2026-01-08
