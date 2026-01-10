تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-5
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
ماذا تأكل عندما تمرض؟ أطعمة خفيفة تُسرّع الشفاء
Lebanon 24
10-01-2026
|
16:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
عندما تمرض قد تفقد شهيتك، لكن اختيار أطعمة خفيفة وغنية بالسوائل قد يُحدث فرقًا، ويُعد تناول الفواكه من الخيارات المناسبة لأنها تمنح الجسم ترطيبًا وعناصر غذائية تدعم التعافي وتخفف بعض الأعراض.
يبرز التوت لغناه بمضادات الأكسدة التي قد تقلل الالتهاب وتحمي الخلايا، إضافة إلى مركبات مثل الأنثوسيانين والـ"كيرسيتين" التي يُشار إلى أنها قد تدعم المناعة وتخفف أعراض الزكام.
أما البطيخ فيُعد من أكثر الفواكه احتواءً على الماء، ما يجعله خيارًا جيدًا لتعويض السوائل، خاصة عند الجفاف المرتبط باضطرابات المعدة أو التهابات الجهاز التنفسي، إلى جانب فواكه مائية أخرى مثل الشمام والفراولة والعنب والكمثرى والأناناس. وفي حال الاشتباه بجفاف شديد يُنصح باستشارة مختص.
وتُعرف الحمضيات كالبرتقال والليمون والجريب فروت واللايم بغناها بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ما قد يدعم الجهاز المناعي ويساعد في تقليل الالتهاب، ويمكن تناولها طازجة أو كعصير طبيعي.
كما يُعد الأفوكادو خيارًا غنيًا بالدهون الصحية، وقوامه الطري قد يكون مريحًا للحلق أو المعدة، ويمكن تناوله مع خبز أسمر أو إضافته إلى العصائر.
ويأتي الموز كخيار لطيف على المعدة عند الغثيان أو الإسهال، لاحتوائه على الكربوهيدرات والبوتاسيوم وألياف قابلة للذوبان قد تساعد في تهدئة اضطرابات الهضم.
وأخيرًا، يوفر ماء جوز
الهند
شوارد تساعد في الوقاية من الجفاف الخفيف أو علاجه بعد اضطرابات المعدة، إلى جانب سكريات طبيعية تمنح الجسم قدرًا من الطاقة أثناء المرض. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
11/01/2026 06:52:55
11/01/2026 06:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يُعد الرمان وجبة خفيفة ذكية؟
Lebanon 24
لماذا يُعد الرمان وجبة خفيفة ذكية؟
11/01/2026 06:52:55
11/01/2026 06:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة "تهدّئ الأعصاب".. كيف يساعد ما نأكله في خفض التوتر والقلق؟
Lebanon 24
أطعمة "تهدّئ الأعصاب".. كيف يساعد ما نأكله في خفض التوتر والقلق؟
11/01/2026 06:52:55
11/01/2026 06:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق في الأوساط الإسرائيلية من تآكل المكانة العلمية عالميًا
Lebanon 24
قلق في الأوساط الإسرائيلية من تآكل المكانة العلمية عالميًا
11/01/2026 06:52:55
11/01/2026 06:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سكاي نيوز
سكاي نيو
الأفوكا
توت ⚔️
الهند
الأنا
هيدرا
تيار
تابع
قد يعجبك أيضاً
دراسات تحذّر: الإفراط في استخدام سماعات الرأس قد يؤدي إلى فقدان السمع
Lebanon 24
دراسات تحذّر: الإفراط في استخدام سماعات الرأس قد يؤدي إلى فقدان السمع
23:00 | 2026-01-10
10/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة كورية تربط بكتيريا تسوس الأسنان بمرض باركنسون
Lebanon 24
دراسة كورية تربط بكتيريا تسوس الأسنان بمرض باركنسون
16:03 | 2026-01-10
10/01/2026 04:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلة تتعرض للقرصنة بعد نشرها أنواع سرطان قد يصاب بها من أُصيب بكورونا.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
مجلة تتعرض للقرصنة بعد نشرها أنواع سرطان قد يصاب بها من أُصيب بكورونا.. إليكم التفاصيل
12:59 | 2026-01-10
10/01/2026 12:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف أسباب جديدة للإصابة بالعمى الوراثي
Lebanon 24
اكتشاف أسباب جديدة للإصابة بالعمى الوراثي
09:31 | 2026-01-10
10/01/2026 09:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يساعد هذا العصير على تحسين النوم؟
Lebanon 24
هل يساعد هذا العصير على تحسين النوم؟
07:32 | 2026-01-10
10/01/2026 07:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
Lebanon 24
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
08:10 | 2026-01-10
10/01/2026 08:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
16:54 | 2026-01-10
10/01/2026 04:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 800 متر.. منخفض قطبي سيضرب لبنان في الأيام المقبلة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 800 متر.. منخفض قطبي سيضرب لبنان في الأيام المقبلة
01:07 | 2026-01-10
10/01/2026 01:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت حالته كثيراً... وفاة فنان عربيّ كبير بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
تدهورت حالته كثيراً... وفاة فنان عربيّ كبير بعد صراع مع المرض
10:30 | 2026-01-10
10/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"... رسائل تهديد تُربك الإسرائيليين
Lebanon 24
"انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"... رسائل تهديد تُربك الإسرائيليين
11:27 | 2026-01-10
10/01/2026 11:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2026-01-10
دراسات تحذّر: الإفراط في استخدام سماعات الرأس قد يؤدي إلى فقدان السمع
16:03 | 2026-01-10
دراسة كورية تربط بكتيريا تسوس الأسنان بمرض باركنسون
12:59 | 2026-01-10
مجلة تتعرض للقرصنة بعد نشرها أنواع سرطان قد يصاب بها من أُصيب بكورونا.. إليكم التفاصيل
09:31 | 2026-01-10
اكتشاف أسباب جديدة للإصابة بالعمى الوراثي
07:32 | 2026-01-10
هل يساعد هذا العصير على تحسين النوم؟
04:23 | 2026-01-10
لمن يعاني من التجاعيد.. خطأ يومي يجب تجنبه
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
11/01/2026 06:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
11/01/2026 06:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
11/01/2026 06:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24