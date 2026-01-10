تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

ماذا تأكل عندما تمرض؟ أطعمة خفيفة تُسرّع الشفاء

Lebanon 24
10-01-2026 | 16:08
عندما تمرض قد تفقد شهيتك، لكن اختيار أطعمة خفيفة وغنية بالسوائل قد يُحدث فرقًا، ويُعد تناول الفواكه من الخيارات المناسبة لأنها تمنح الجسم ترطيبًا وعناصر غذائية تدعم التعافي وتخفف بعض الأعراض.

يبرز التوت لغناه بمضادات الأكسدة التي قد تقلل الالتهاب وتحمي الخلايا، إضافة إلى مركبات مثل الأنثوسيانين والـ"كيرسيتين" التي يُشار إلى أنها قد تدعم المناعة وتخفف أعراض الزكام.

أما البطيخ فيُعد من أكثر الفواكه احتواءً على الماء، ما يجعله خيارًا جيدًا لتعويض السوائل، خاصة عند الجفاف المرتبط باضطرابات المعدة أو التهابات الجهاز التنفسي، إلى جانب فواكه مائية أخرى مثل الشمام والفراولة والعنب والكمثرى والأناناس. وفي حال الاشتباه بجفاف شديد يُنصح باستشارة مختص.

وتُعرف الحمضيات كالبرتقال والليمون والجريب فروت واللايم بغناها بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ما قد يدعم الجهاز المناعي ويساعد في تقليل الالتهاب، ويمكن تناولها طازجة أو كعصير طبيعي.

كما يُعد الأفوكادو خيارًا غنيًا بالدهون الصحية، وقوامه الطري قد يكون مريحًا للحلق أو المعدة، ويمكن تناوله مع خبز أسمر أو إضافته إلى العصائر.

ويأتي الموز كخيار لطيف على المعدة عند الغثيان أو الإسهال، لاحتوائه على الكربوهيدرات والبوتاسيوم وألياف قابلة للذوبان قد تساعد في تهدئة اضطرابات الهضم.

وأخيرًا، يوفر ماء جوز الهند شوارد تساعد في الوقاية من الجفاف الخفيف أو علاجه بعد اضطرابات المعدة، إلى جانب سكريات طبيعية تمنح الجسم قدرًا من الطاقة أثناء المرض. (سكاي نيوز)
