Najib Mikati
صحة

هل يجب تجويع المصاب بالحمّى وإطعام مريض الزكام؟

Lebanon 24
11-01-2026 | 14:00
هناك نصيحة قديمة تقول: أطعم المصاب بالزكام، وجوّع المصاب بالحمى. ويعود أصل هذه الحكمة إلى قاموس إنجليزي صادر عام 1574، والذي كُتب فيه: "الصيام علاج ناجع للحمى"، ويتماشى هذا مع المعايير المتبعة في علاج المرضى آنذاك، حيث كان الأطباء يمتنعون عن الطعام أو يجرون عمليات فصد للمريض المصاب بالحمى "لتبريد" جسمه.

كما كانوا ينصحون بإطعام المصاب بالزكام "لتدفئته". ولكن هل يساعد اتباع هذه الحكمة المرضى على التعافي بشكل أسرع؟

بحسب "مديكال إكسبريس"، تقول الدكتورة بيث كواترارا من جامعة فرجينيا إنه لا يوجد دليل علمي يشير إلى ضرورة إطعام المصاب بالزكام وتجويع المصاب بالحمّى.

وتضيف كواترارا: "هناك تقاليد طبية متوارثة عبر الأجيال، وبعضها فعال. فقد أثبتت الدراسات العلمية أن تناول حساء الدجاج بالشعيرية مفيد عند المرض. لكنّ تناول الطعام لعلاج الزكام وتجويع المصاب بالحمى أمر غير مدعوم علمياً".

شرب السوائل
ومن المهم الحرص على شرب كميات كافية من السوائل أثناء المرض، وتجنب المشروبات المدرة للبول والسكريات حتى الشفاء التام.

وتتابع كواترارا: "التجويع ليس جيداً. يجب شرب الكثير من السوائل، لأن الجيوب الأنفية تكون مسدودة، ونريد تخفيف هذه الإفرازات".



وتوضح كواترارا أن الزكام عادة ما يشير إلى عدوى فيروسية، والحمى إحدى طرق الجسم لمكافحة العدوى. فإذا كانت درجة حرارة الجسم أعلى من 38 درجة مئوية، فتجب مراجعة الطبيب.

أطعمة تدعم التعافي
وتشدد الطبيبة على أهمية مساعدة الجهاز المناعي على التخلص من نزلات البرد والحمى، و"جهازنا المناعي يعتمد على البروتينات".

فإذا كنت تعاني من وعكة صحية، فإن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الخضراوات والتوت والورقيات، لها خصائص مضادة للالتهابات قد تساعدك على الشعور بتحسن. 

كما أن العسل يساعد على تهدئة التهاب الحلق، وله أيضاً خصائص مضادة للالتهابات. 

وينطبق الأمر نفسه على الحمضيات والزنجبيل، ولهذا السبب يسهل العثور على أنواع من الشاي تحتوي على مزيج من الليمون والزنجبيل والعسل.

سبب فقدان الشهية
غالباً ما يؤدي البرد أو الحمى إلى فقدان الشهية. وتوضح كواترارا: "عندما تمرض، يستهلك جسمك الكثير من الطاقة في محاولة للشفاء. هذا النقص في الطاقة، وهذه الآلام، هي في الواقع نتيجة عمل جهازك المناعي لمكافحة العدوى. وهذا يعني أن طاقة أقل بكثير توجّه إلى عملية الهضم، ولذلك تتباطأ".

وتضيف: "في حال فقدان الشهية حاول أن تأكل قليلاً إن استطعت، واحرص على شرب السوائل بكثرة".
