تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
5
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
الصحة النفسية للمرأة.. أساس السعادة والتوازن
Lebanon 24
12-01-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتبر الصحة النفسية جزءًا مهمًا من حياة المرأة، فهي تؤثر على تفكيرها ومشاعرها وعلاقاتها بالآخرين. تتعرض المرأة لضغوط متعددة بسبب تعدد الأدوار مثل الأم، الزوجة، العاملة، وهذا قد يسبب القلق والتوتر أحيانًا.
للحفاظ على صحتها النفسية، يجب على المرأة:
ممارسة الاسترخاء والهوايات التي تحبها.
مشاركة مشاعرها وأفكارها مع الأسرة أو الأصدقاء.
طلب الدعم النفسي أو الاستشارة عند الحاجة.
الصحة النفسية الجيدة تساعد المرأة على مواجهة التحديات اليومية بثقة وسعادة، وتؤثر إيجابيًا على أسرتها ومجتمعها.الصحة النفسية للمرأة.. أساس السعادة والتوازن
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصحة النفسية والجسدية للمرأة عبر المراحل العمرية
Lebanon 24
الصحة النفسية والجسدية للمرأة عبر المراحل العمرية
13/01/2026 09:10:00
13/01/2026 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوتات الدردشة: هل تغذي الأوهام أم تهدد الصحة النفسية؟
Lebanon 24
روبوتات الدردشة: هل تغذي الأوهام أم تهدد الصحة النفسية؟
13/01/2026 09:10:00
13/01/2026 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة النفسية في مكان العمل وأثرها على الإنتاجية
Lebanon 24
الصحة النفسية في مكان العمل وأثرها على الإنتاجية
13/01/2026 09:10:00
13/01/2026 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر العمل من المنزل على الصحة النفسية؟
Lebanon 24
كيف يؤثر العمل من المنزل على الصحة النفسية؟
13/01/2026 09:10:00
13/01/2026 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
المرأة
سعادة
مارس
حيان
تابع
قد يعجبك أيضاً
للاستمتاع بالحياة.. اليكم بعض الخطوات لتجاوز البعد عن الأصدقاء
Lebanon 24
للاستمتاع بالحياة.. اليكم بعض الخطوات لتجاوز البعد عن الأصدقاء
00:44 | 2026-01-13
13/01/2026 12:44:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد لا تحصى في أوراق السبانخ.. هذا ما كشفه العلماء
Lebanon 24
فوائد لا تحصى في أوراق السبانخ.. هذا ما كشفه العلماء
23:59 | 2026-01-12
12/01/2026 11:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاطر الوجبات السريعة على القلب والوزن
Lebanon 24
مخاطر الوجبات السريعة على القلب والوزن
16:14 | 2026-01-12
12/01/2026 04:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار قلة الحركة على الجسم
Lebanon 24
أضرار قلة الحركة على الجسم
14:29 | 2026-01-12
12/01/2026 02:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أبحاث حديثة تربط بين قلة النوم وضعف المناعة
Lebanon 24
أبحاث حديثة تربط بين قلة النوم وضعف المناعة
12:00 | 2026-01-12
12/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
14:55 | 2026-01-12
12/01/2026 02:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
10:24 | 2026-01-12
12/01/2026 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
14:53 | 2026-01-12
12/01/2026 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
10:44 | 2026-01-12
12/01/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
03:47 | 2026-01-12
12/01/2026 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
00:44 | 2026-01-13
للاستمتاع بالحياة.. اليكم بعض الخطوات لتجاوز البعد عن الأصدقاء
23:59 | 2026-01-12
فوائد لا تحصى في أوراق السبانخ.. هذا ما كشفه العلماء
16:14 | 2026-01-12
مخاطر الوجبات السريعة على القلب والوزن
14:29 | 2026-01-12
أضرار قلة الحركة على الجسم
12:00 | 2026-01-12
أبحاث حديثة تربط بين قلة النوم وضعف المناعة
08:26 | 2026-01-12
كم من الوقت يجب نقع الشاي الأخضر؟
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
13/01/2026 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
13/01/2026 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
13/01/2026 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24