تعتبر الصحة النفسية جزءًا مهمًا من حياة المرأة، فهي تؤثر على تفكيرها ومشاعرها وعلاقاتها بالآخرين. تتعرض المرأة لضغوط متعددة بسبب تعدد الأدوار مثل الأم، الزوجة، العاملة، وهذا قد يسبب القلق والتوتر أحيانًا.



للحفاظ على صحتها النفسية، يجب على المرأة:



ممارسة الاسترخاء والهوايات التي تحبها.



مشاركة مشاعرها وأفكارها مع الأسرة أو الأصدقاء.



طلب الدعم النفسي أو الاستشارة عند الحاجة.



الصحة النفسية الجيدة تساعد المرأة على مواجهة التحديات اليومية بثقة وسعادة، وتؤثر إيجابيًا على أسرتها ومجتمعها.الصحة النفسية للمرأة.. أساس السعادة والتوازن

Advertisement