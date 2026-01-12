تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

فوائد لا تحصى في أوراق السبانخ.. هذا ما كشفه العلماء

Lebanon 24
12-01-2026 | 23:59
نجح فريق من العلماء في تحويل أوراق السبانخ إلى نسيج قلب بشري نابض، بعد أن خطرت لهم الفكرة أثناء استراحة الغداء، بحسب ما نشرته مجلة Time الأميركية نقلاً عن صحيفة "واشنطن بوست".
خلايا السبانخ
حيث سعى باحثون في معهد ورسستر للفنون التطبيقية في ماساتشوستس إلى إيجاد حل لنقص المتبرعين بالأعضاء على نطاق واسع، ونظراً لصعوبة إعادة إنتاج الأوردة، قرر الباحثون استخدام النظام الموجود في ورقة السبانخ، وذلك باستبدال خلايا السبانخ بخلايا قلب بشري.

وقال الباحث غلين غوديت، رئيس مختبر معهد ورسستر للفنون التطبيقية، في مقطع فيديو عن العمل: "إن القدرة على أخذ شيء بسيط مثل ورقة السبانخ، وهي نبتة وفيرة، وتحويلها إلى نسيج قادر على تدفق الدم من خلاله، أمرٌ مثيرٌ للغاية".

الدعامات الهيكلية
نشر الباحثون نتائج الدراسة الأولية في دورية "المواد الحيوية". وذكروا أنه تم استخدام الصابون لإبقاء الدعامات الهيكلية للورقة فقط، واستبدلوا السبانخ بنسيج القلب الذي "استوطن الأسطح الداخلية للأوعية الدموية النباتية". وبعد خمسة أيام، بدأت الخلايا بالنبض.
أمر مذهل
وقال المهندس الحيوي جوشوا غيرشلاك لصحيفة "واشنطن بوست": "لقد كان الأمر مذهلاً حقاً. فجأةً ترى الخلايا تتحرك".

حقن الباحثون أوراق السبانخ بخرزات صغيرة بحجم خلايا الدم الحمراء للتأكد من قدرة عروق السبانخ على نقل المواد. وأوضح غيرشلاك أن الباحثين يتطلعون مستقبلاً إلى تحويل السبانخ إلى خلايا قلبية وزرعها على أنسجة القلب المتضررة.
