صحة
للاستمتاع بالحياة.. اليكم بعض الخطوات لتجاوز البعد عن الأصدقاء
Lebanon 24
13-01-2026
|
00:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
في عالمنا المعاصر، يُنظر إلى العزلة غالباً بنوع من الشفقة أو القلق، ولكن لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. فوفقاً لما ورد في تقرير نشره موقع Tweak Your Biz، فإنّ احتضان العزلة وإيجاد السعادة فيها تجربةٌ مُحرِّرة، حيث إن الأشخاص الذين يزدهرون بصحبة أنفسهم ليسوا بالضرورة انطوائيين أو منبوذين، بل لديهم ببساطة طريقة مختلفة للاستمتاع بالحياة.
يمتلك الكثير من الأشخاص، الذين لا يحتفظون بأصدقاء مقرّبين، عادات فريدة تُضفي عليهم سعادةً غامرة، دون الحاجة إلى تفاعل اجتماعي دائم. كما أن هناك 8 أشياء مشتركة يفعلونها بشكل مختلف، كما يلي:
1-احتضان العزلة
ينظر الكثيرون إلى الوحدة على أنها شيء سلبي، صدى للوحدة. لكن الأشخاص الذين يستمتعون بالوحدة ينظرون إليها بشكل مختلف.
بالنسبة لهم، فإن الوحدة ليست حالة سلبية يجب علاجها، بل فرصة ثمينة يجب اغتنامها. باختيارهم العزلة، يتحكمون في سعادتهم وراحتهم النفسية. إنهم يمارسون أنشطة متنوعة مثل القراءة أو المشي لمسافات طويلة أو مجرد الاسترخاء تحت أشعة الشمس، أياً كان ما يُسعدهم. ولا يتعلق الاحتضان الواعي للعزلة ببناء جدران أو الابتعاد عن الآخرين، بل يتعلق باكتشاف جزء من السعادة والسلام الذي ينبع من الشعور بالراحة مع الذات.
2- تنمية السلام الداخلي
إن السلام الداخلي يمكن أن يبدو مصطلحاً شائعاً، لكنه أعمق من ذلك بكثير. إنه مفتاح الرضا بالنسبة لمن يجدون السعادة في عزلتهم. إنها فرصة لاستغلال وقت العزلة في العمل على تعزيز السلام الداخلي من خلال ممارسة التأمل.
تسهم ممارسة التأمل في إسكات الضجيج في الرأس وتخفيف ازدحام أفكار العمل والعائلة والهموم والمهام. ومع مرور الأيام والأسابيع، يصبح هناك حالة توق إلى هذه الجلسات كل يوم للانسجام مع الذات.
3- الأولوية لتطوير الذات
إن الشعور بالرضا في العزلة يُوفّر بيئة مثالية لتطوير الذات والنمو الشخصي. يستغلّ من يستمتعون بعزلتهم هذا الوقت بحكمة لتحسين أنفسهم، من خلال القراءة وتعلم مهارات جديدة وتوسيع آفاقهم. يعزز تطوير الذات الثقة بالنفس ويخلق حلقة إيجابية من النمو الشخصي والسعادة.
4- بناء عادات يومية واعية
يبتكر الأشخاص، الذين يميلون إلى العزلة، في أغلب الأحوال عادات يومية واعية للحفاظ على توازنهم. تتميز عاداتهم اليومية بمزيج متوازن من الإنتاجية والاسترخاء والتأمل.
إن تنظيم يومهم بأنشطة واعية لا يمنحهم فقط شعوراً بالهدف، بل يُبقيهم أيضاً متجذرين في الواقع.
5- ممارسة الامتنان
من أروع سمات الأشخاص الذين يجدون السعادة في عزلتهم ممارستهم للامتنان. يتعلق الأمر بالإيماءات الكبيرة أو الانتصارات الكبيرة، جنباً إلى جنب والتفاصيل الصغيرة مثل
فنجان قهوة
مُعدّ بإتقان أو تغريد الطيور، أو ملمس كتابهم المفضل بين أيديهم.
إن الامتنان هو إكسير الرضا. فعندما يدرك الشخص ويقدر الخير في حياته، يختفي الشعور بالوحدة، ليحل محله شعور دافئ بالرضا عن النفس.
