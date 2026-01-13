إليكم مخاطر الإفراط في تناول السكر

أفادت الدكتورة ناتاليا لازورينكو، خبيرة التغذية، في مقابلة مع ، أن السكر، ذلك المسحوق الأبيض الموجود تقريبا في كل مطبخ، يُعد أسهل وأسرع وسيلة لرفع مستوى الطاقة في الجسم.

وأوضحت الدكتورة أن هناك اتجاها عالميا متزايدا يدعو إلى الحد من استهلاك السكر المضاف، لأن الإفراط في تناول الطاقة على شكل كربوهيدرات بسيطة يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم بدلا من الاستفادة منها كمصدر للطاقة، ولا سيما لدى الأشخاص قليلي الحركة أو الذين يعانون من اضطرابات في استقلاب الكربوهيدرات.



وأشارت إلى أن الإفراط في تناول السكر يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الوزن ويحفز تطور عدد من الأمراض، قائلة:

"يشمل ذلك حالات ما قبل السمنة والسمنة، إضافة إلى الإصابة بداء من النوع الثاني. كما أن الاستهلاك المفرط للسكر يسهم في حدوث التهابات غير معدية، تُعد أساسا للعديد من الأمراض، مثل التهاب المفاصل العظمي، وهو أحد اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي". (روسيا اليوم)