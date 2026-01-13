اضطراب الساعة البيولوجية ليلاً يزيد خطر الخرف لدى كبار السن

كشفت دراسة حديثة أن اضطراب الساعة البيولوجية والنشاط المتأخر ليلاً يزيدان من احتمالية إصابة كبار السن بالخرف.



أجرى الباحثون تحليلاً لبيانات 2183 شخصًا غير مصاب بالخرف، يبلغ متوسط أعمارهم نحو 79 عامًا، وطلبوا من المشاركين ارتداء أجهزة خاصة لمدة أسبوعين لتسجيل مستويات نشاطهم على مدار اليوم. ثم تابع الفريق حالتهم الصحية والذهنية لمدة ثلاث سنوات في المتوسط.

خلال فترة المتابعة، تم تشخيص 176 مشاركًا بالخرف، أي نحو 8% من المشاركين.





وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الساعة البيولوجية كانوا أكثر عرضة لمشكلات الذاكرة والنسيان. كما تبين أن المشاركين الذين بلغت ذروة نشاطهم اليومي في أوقات متأخرة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف مستقبلاً.

وأكد مؤلفو الدراسة أن هذه العلاقة لا تعني أن اضطراب الساعة البيولوجية سبب مباشر للخرف، لكنها قد تشكل مؤشرًا مبكرًا لمشكلة صحية.





وبيّن الباحثون أن اضطراب الساعة البيولوجية قد يعكس عمليات مرتبطة بتدهور وظائف الدماغ، ما يجعله هدفًا محتملاً للتدخلات الوقائية ويدعو إلى المزيد من الأبحاث حول أسباب الخرف.(روسيا اليوم)