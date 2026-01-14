كيف يحمي ترميم الأسنان من خطر الوفاة المبكرة؟

أظهرت دراسة حديثة أن عدد الأسنان السليمة والمحشوة لدى كبار السن ليس مجرد عامل ، بل قد يكون مؤشرًا مهمًّا على خطر الوفاة المبكرة.



وقام فريق من في بتحليل السجلات الصحية وسجلات الأسنان لـ 190282 شخصًا تبلغ أعمارهم 75 عامًا فأكثر، مع تصنيف كل سن بحسب حالته: سليم، مفقود، محشو، أو متسوس.



وأظهرت النتائج، وفقا لمجلة "BMC "، أن الأسنان السليمة والمحشوة ترتبط بانخفاض متقارب في خطر الوفاة، بينما ارتبط ازدياد عدد الأسنان المفقودة أو المتسوسة بارتفاع خطر الوفاة، بما يعزز نتائج أبحاث سابقة حول العلاقة بين صحة الفم وطول العمر.

ويعتقد الخبراء أن صحة الفم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة عبر عوامل مثل الالتهاب المزمن، فقد يؤدي فقدان الأسنان أو تسوسها إلى التهابات تنتشر في الجسم، إضافة إلى صعوبة مضغ الطعام والحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن. (إرم نيوز)