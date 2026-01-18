تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
صحة

هل يؤثر الكافيين على التهاب الأمعاء والقولون؟

Lebanon 24
18-01-2026 | 12:29
قدمت مراجعة منهجية شاملة نتائج مثيرة حو تأثير الكافيين على خطر الإصابة بمرض التهاب الأمعاء، والتهاب القولون التقرحي، حيث ظهر أن التأثير يختلف حسب المنطقة الجغرافية، مع وجود اختلافات بين الأمريكيتين وبين تأثير الكافيين في آسيا.

وتماز هذه الدراسة الصينية بأنها اعتمدت على تحليل تجمعيي لبيانات واسعة.

وقد وجدت أن استهلاك الكافيين لا يظهر ارتباطاً ذا دلالة إحصائية بخطر الإصابة بمرض التهاب الأمعاء (IBD) بشكل عام، ولكنه قد يزيد من خطر الإصابة بالتهاب القولون التقرحي (UC) لدى فئات مختلفة ذات خصائص متباينة.

وأوضح الباحثون في مستشفى جينغمن المركزي بمدينة جينغمن الصينية، أن العلاقة بين خطر الإصابة بمرض التهاب الأمعاء وهذا القلويد المنشط والمضاد للأكسدة والالتهاب، والذي يُستهلك على نطاق واسع في الشاي والقهوة والشوكولا وجوز الكولا والأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية، تختلف باختلاف المنطقة والعمر والمصدر والتدخين والمستوى التعليمي. 

تأثير الكافيين في آسيا
وفق "ميد سكيب"، في آسيا وأوروبا، على سبيل المثال، يبدو أن القهوة والشاي يقللان من خطر الإصابة بالتهاب القولون التقرحي، بينما في الأمريكيتين وبين المراهقين، يكون لهما تأثير معاكس. 



وكتبت الدكتورة شيانغينغ وو وزملاؤها: "يجب مراعاة عوامل متعددة لتقييم تأثير الكافيين على خطر الإصابة بمرض التهاب الأمعاء بدقة".

تُعدّ دراستهم أول فحص منهجي لهذه المسألة بعد أن أشارت دراسة أجريت عام 2021 إلى وجود صلة بين استهلاك الكافيين وشدة داء الأمعاء الالتهابي. 

في نتائج محددة:
• في الأمريكتين، زاد الكافيين من خطر الإصابة بالتهاب القولون التقرحي بنسبة تقارب 70%.

• أظهر تحليل العمر أن الكافيين يزيد من خطر الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية بأكثر من 4 أضعاف لدى من تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ولكنه قلل الخطر بنسبة 7% لدى من تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.

• بحسب مصدر الكافيين، قللت القهوة من خطر الإصابة بالتهاب القولون التقرحي بنسبة 57%، بينما خفض الشاي الخطر بنسبة 46%.
