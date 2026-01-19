تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

الباحثون يؤكدون: تنويع الخضار والفواكه يعزز طول العمر

Lebanon 24
19-01-2026 | 07:25
أكدت دراسة حديثة أن تناول الخضار والفواكه يوميًا يساهم بشكل كبير في تحسين صحة الإنسان والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يلتزمون بتناول خمس حصص على الأقل من الخضار والفواكه يوميًا، تقل لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والسكري من النوع الثاني.

كما أشارت الدراسة إلى أن الخضار والفواكه غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تدعم جهاز المناعة وتحافظ على الهضم الصحي، إضافة إلى قدرتها على تحسين الصحة النفسية وتقليل التوتر والقلق.

وخلص الباحثون إلى أن إدراج مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه في النظام الغذائي اليومي يمثل خطوة بسيطة وفعالة نحو تعزيز الصحة العامة وطول العمر.
 
