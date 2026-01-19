تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
10
o
صور
9
o
جبيل
11
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
1
o
زحلة
-1
o
بعلبك
0
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
الباحثون يؤكدون: تنويع الخضار والفواكه يعزز طول العمر
Lebanon 24
19-01-2026
|
07:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت دراسة حديثة أن تناول الخضار والفواكه يوميًا يساهم بشكل كبير في تحسين صحة الإنسان والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يلتزمون بتناول خمس حصص على الأقل من الخضار والفواكه يوميًا، تقل لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والسكري من النوع الثاني.
كما أشارت الدراسة إلى أن الخضار والفواكه غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تدعم جهاز المناعة وتحافظ على الهضم الصحي، إضافة إلى قدرتها على تحسين الصحة النفسية وتقليل التوتر والقلق.
وخلص الباحثون إلى أن إدراج مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه في
النظام الغذائي
اليومي يمثل خطوة بسيطة وفعالة نحو تعزيز الصحة العامة وطول العمر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منعاً للتلاعب.. إليكم أسعار اللحوم والخضار والفاكهة!
Lebanon 24
منعاً للتلاعب.. إليكم أسعار اللحوم والخضار والفاكهة!
19/01/2026 18:14:49
19/01/2026 18:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء التغذية: الفواكه والخضار خط الدفاع الأول ضد الأمراض المزمنة
Lebanon 24
خبراء التغذية: الفواكه والخضار خط الدفاع الأول ضد الأمراض المزمنة
19/01/2026 18:14:49
19/01/2026 18:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام... إليكم أسعار اللحوم والخضار والفاكهة
Lebanon 24
بالأرقام... إليكم أسعار اللحوم والخضار والفاكهة
19/01/2026 18:14:49
19/01/2026 18:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تساعد مساحيق الخضار على تقليل الانتفاخ ؟
Lebanon 24
هل تساعد مساحيق الخضار على تقليل الانتفاخ ؟
19/01/2026 18:14:49
19/01/2026 18:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
النظام الغذائي
حسين ال
المعادن
السكري
الدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
الوجبات السريعة… سعادة لحظية وخطر طويل الأمد على صحتك
Lebanon 24
الوجبات السريعة… سعادة لحظية وخطر طويل الأمد على صحتك
09:31 | 2026-01-19
19/01/2026 09:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نصائح للتخلص من مشكلة إكزيما الشتاء.. هذا ما يجب فعله
Lebanon 24
نصائح للتخلص من مشكلة إكزيما الشتاء.. هذا ما يجب فعله
03:04 | 2026-01-19
19/01/2026 03:04:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أيهما يتفوّق في حماية القلب الجوز او الفول السوداني؟
Lebanon 24
أيهما يتفوّق في حماية القلب الجوز او الفول السوداني؟
00:45 | 2026-01-19
19/01/2026 12:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هل الاستغراق السريع في النوم مؤشر على الصحة الجيدة؟
Lebanon 24
هل الاستغراق السريع في النوم مؤشر على الصحة الجيدة؟
16:00 | 2026-01-18
18/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤثر الكافيين على التهاب الأمعاء والقولون؟
Lebanon 24
هل يؤثر الكافيين على التهاب الأمعاء والقولون؟
12:29 | 2026-01-18
18/01/2026 12:29:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
Lebanon 24
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
14:17 | 2026-01-18
18/01/2026 02:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشارة كارثية".. ماذا قيلَ عن الدولار في الـ2026؟
Lebanon 24
"إشارة كارثية".. ماذا قيلَ عن الدولار في الـ2026؟
12:00 | 2026-01-18
18/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.. الموجة الباردة مستمرة ومنخفض جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.. الموجة الباردة مستمرة ومنخفض جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:27 | 2026-01-19
19/01/2026 02:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلان الرسمي لـ"الوفاة" مسألة وقت
Lebanon 24
الإعلان الرسمي لـ"الوفاة" مسألة وقت
01:45 | 2026-01-19
19/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأت الانشقاقات في إيران؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هل بدأت الانشقاقات في إيران؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
15:00 | 2026-01-18
18/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:31 | 2026-01-19
الوجبات السريعة… سعادة لحظية وخطر طويل الأمد على صحتك
03:04 | 2026-01-19
نصائح للتخلص من مشكلة إكزيما الشتاء.. هذا ما يجب فعله
00:45 | 2026-01-19
أيهما يتفوّق في حماية القلب الجوز او الفول السوداني؟
16:00 | 2026-01-18
هل الاستغراق السريع في النوم مؤشر على الصحة الجيدة؟
12:29 | 2026-01-18
هل يؤثر الكافيين على التهاب الأمعاء والقولون؟
12:25 | 2026-01-18
أطعمة سحرية تحرق الدهون وتغنيك عن أدوية التخسيس.. اليكم ابرزها
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
19/01/2026 18:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
19/01/2026 18:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
19/01/2026 18:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24