صحة
الوجبات السريعة… سعادة لحظية وخطر طويل الأمد على صحتك
Lebanon 24
19-01-2026
|
09:31
photos
الوجبات السريعة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة كثير من الناس بسبب سهولتها وسرعة تحضيرها، لكنها تحمل مخاطر صحية كبيرة على المدى
الطويل
. هذه الأطعمة عادةً غنية بالدهون المشبعة، الأملاح، والسكريات، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط
الدم
. كما أن تناولها بشكل مفرط يضعف جهاز المناعة ويؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي، وقد يسبب مشاكل مثل الحموضة والانتفاخ.
إضافة إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أن الاعتماد على الوجبات السريعة يقلل من جودة التغذية، حيث يحرم الجسم من العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية لصحة الجسم. كما أن تناول هذه الوجبات بانتظام يمكن أن يؤثر على الصحة النفسية، ويزيد من التوتر والشعور بالتعب.
لذلك ينصح خبراء التغذية بالاعتدال في تناول الوجبات السريعة، ومحاولة استبدالها بأطعمة صحية متوازنة مثل الفواكه والخضار، الحبوب الكاملة، البروتينات الصحية، والماء، لضمان حياة صحية ومتوازنة.
