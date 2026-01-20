تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
10
o
بيروت
6
o
طرابلس
9
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
8
o
النبطية
-3
o
زحلة
-1
o
بعلبك
-3
o
بشري
4
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
كيف يؤثر توقيت تناول الموز على الأداء الرياضي؟
Lebanon 24
20-01-2026
|
10:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
إن تناول الموز قبل النشاط البدني يوفر طاقة سريعة ومستقرة، ويعزز مخازن الجليكوجين في العضلات والكبد، ما يدعم الأداء والتحمل. كما يقلل من اضطرابات الجهاز الهضمي ويقلل التعب المبكر بفضل الألياف التي تبطئ امتصاص السكر تدريجيًا، ويساعد البوتاسيوم على تقليل تشنجات العضلات.
ويعمل الموز على تجديد الجلوكوز ودعم استعادة مخازن الجليكوجين بعد التمارين المكثفة. كما يمد الجسم بالبوتاسيوم وفيتامين B6 ومضادات الأكسدة التي تقلل الإجهاد التأكسدي، وتساهم في الاسترخاء العضلي وترطيب الجسم، ما يجعله بديلاً طبيعيًا لمشروبات الكربوهيدرات التجارية.
ويمكن أن يكون الموز خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة، إذ يوفر شعورًا بالشبع دون زيادة السعرات، ويساعد على امتصاص الكربوهيدرات تدريجيًا. تناوله مع الشوفان أو الزبادي أو زبدة المكسرات يعزز الشبع ويدعم التوازن الغذائي، كما يوفر حلاوة طبيعية بديلًا عن الحلويات المكررة.
يساعد الموز على الاسترخاء بفضل البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6 الذي يدعم إنتاج السيروتونين. الكربوهيدرات المعتدلة فيه لا تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في السكر، ما يجعله خيارًا مناسبًا بعد التدريبات أو أثناء المناوبات الطويلة. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل توقيت وجبة الإفطار يؤثر في مستويات الكوليسترول؟
Lebanon 24
هل توقيت وجبة الإفطار يؤثر في مستويات الكوليسترول؟
20/01/2026 23:14:21
20/01/2026 23:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تناول موزة يوميًا.. هكذا تؤثر على ضغط الدم وصحة القلب
Lebanon 24
تناول موزة يوميًا.. هكذا تؤثر على ضغط الدم وصحة القلب
20/01/2026 23:14:21
20/01/2026 23:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يحافظ توقيت الغداء على نشاط الجسم طوال اليوم؟
Lebanon 24
كيف يحافظ توقيت الغداء على نشاط الجسم طوال اليوم؟
20/01/2026 23:14:21
20/01/2026 23:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يخفف تناول الطعام ببطء من القلق والتوتر؟
Lebanon 24
كيف يخفف تناول الطعام ببطء من القلق والتوتر؟
20/01/2026 23:14:21
20/01/2026 23:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياض
الطويل
الشوف
رياضي
مي وي
هيدرا
رياض
توني
تابع
قد يعجبك أيضاً
الذكاء الاصطناعي يقدّر فاعلية مضادات الاكتئاب لدى المرضى
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يقدّر فاعلية مضادات الاكتئاب لدى المرضى
16:11 | 2026-01-20
20/01/2026 04:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
7 مشروبات طبيعية تساهم في التخفيف من التوتر والقلق.. تعرف اليها
Lebanon 24
7 مشروبات طبيعية تساهم في التخفيف من التوتر والقلق.. تعرف اليها
15:18 | 2026-01-20
20/01/2026 03:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. دواء لاضطرابات الدم يفتح أفقاً جديداً لعلاج الملاريا الشديدة!
Lebanon 24
مفاجأة.. دواء لاضطرابات الدم يفتح أفقاً جديداً لعلاج الملاريا الشديدة!
14:48 | 2026-01-20
20/01/2026 02:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير.. مخاطر صحية خفية في مبردات وموزعات المياه الشائعة!
Lebanon 24
تحذير.. مخاطر صحية خفية في مبردات وموزعات المياه الشائعة!
14:28 | 2026-01-20
20/01/2026 02:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الماء البارد وحرق السعرات.. حقيقة علمية أم مبالغة؟
Lebanon 24
الماء البارد وحرق السعرات.. حقيقة علمية أم مبالغة؟
13:06 | 2026-01-20
20/01/2026 01:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج
Lebanon 24
فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج
07:53 | 2026-01-20
20/01/2026 07:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركيّ فاز بـ10 الاف دولار في الضاحية الجنوبيّة... شاهدوا كيف حصل على هذا المبلغ (فيديو)
Lebanon 24
أميركيّ فاز بـ10 الاف دولار في الضاحية الجنوبيّة... شاهدوا كيف حصل على هذا المبلغ (فيديو)
09:12 | 2026-01-20
20/01/2026 09:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ كبير في المستشفى
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ كبير في المستشفى
06:36 | 2026-01-20
20/01/2026 06:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
12:30 | 2026-01-20
20/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهزّات الأرضيّة التي ضربت لبنان والمنطقة.. العالم الهولنديّ في تعليق جديد (صورة)
Lebanon 24
بعد الهزّات الأرضيّة التي ضربت لبنان والمنطقة.. العالم الهولنديّ في تعليق جديد (صورة)
09:50 | 2026-01-20
20/01/2026 09:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:11 | 2026-01-20
الذكاء الاصطناعي يقدّر فاعلية مضادات الاكتئاب لدى المرضى
15:18 | 2026-01-20
7 مشروبات طبيعية تساهم في التخفيف من التوتر والقلق.. تعرف اليها
14:48 | 2026-01-20
مفاجأة.. دواء لاضطرابات الدم يفتح أفقاً جديداً لعلاج الملاريا الشديدة!
14:28 | 2026-01-20
تحذير.. مخاطر صحية خفية في مبردات وموزعات المياه الشائعة!
13:06 | 2026-01-20
الماء البارد وحرق السعرات.. حقيقة علمية أم مبالغة؟
08:30 | 2026-01-20
لماذا تنتشر الأمراض أكثر في فصل الشتاء؟
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
20/01/2026 23:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
20/01/2026 23:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
20/01/2026 23:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24