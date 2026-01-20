الماء البارد وحرق السعرات.. حقيقة علمية أم مبالغة؟

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
أظهرت الدراسات أن شرب كوب واحد من الماء البارد يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية، ويشكل خطوة بسيطة لكنها مفيدة عند دمجه ضمن روتين صحي متكامل.
ورغم أن هذه العادة وحدها لا تكفي لفقدان الوزن بشكل ملحوظ، إلا أنها تحفز الجسم على العمل بشكل أكبر للحفاظ على درجة حرارته الطبيعية، ما يؤدي إلى استهلاك طاقة إضافية، وفقًا للخبراء.
يشرح الخبراء أن الجسم يولّد حرارة طبيعية لتسخين الماء البارد عند وصوله إلى المعدة، حيث ترتفع درجة حرارة الماء تدريجيًا لتصل إلى حرارة الجسم، ما يحرق نحو 8 سعرات حرارية لكل كوب (250 مل).
وأظهرت دراسة نُشرت في
مجلة الغدد الصماء السريرية
والتمثيل الغذائي أن شرب نصف لتر من الماء البارد يمكن أن يزيد معدل الأيض بنسبة تصل إلى 30٪ لمدة حوالي ساعة.
على مدار اليوم، يمكن لهذه العادة أن تحقق تأثيرًا ملموسًا؛ فشرب خمسة أكواب يوميًا يحرق نحو 40 سعرة حرارية، أي ما يعادل حوالي 1200 سعرة في الشهر، أي ما يقارب جلسة تمارين خفيفة.
ولا يقتصر الفائدة على حرق السعرات فقط، فالماء البارد ينشط الجسم ويزيد اليقظة، وقد يقلل مؤقتًا من الشعور بالجوع، مما يساعد على التحكم بتناول الوجبات الخفيفة.
مع ذلك، يحذر خبراء التغذية من الاعتماد على الماء البارد وحده لفقدان الدهون بسرعة. فهو يدعم الأيض جزئيًا، لكنه لا يغني عن اتباع نظام غذائي متوازن، ممارسة الرياضة، والنوم الجيد. عند دمجه مع أسلوب حياة صحي، يمكن لهذه العادة البسيطة أن تكون إضافة فعّالة لتعزيز الحرق ودعم فقدان الوزن بشكل مستدام. (آرم نيوز)
