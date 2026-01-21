تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

كيف يحمي زيت الزيتون البكر من الأمراض؟

Lebanon 24
21-01-2026 | 09:35
A-
A+
كيف يحمي زيت الزيتون البكر من الأمراض؟
كيف يحمي زيت الزيتون البكر من الأمراض؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد الدكتور البريطاني سام واتس، الخبير في الأيورفيدا ونظام الطب البديل، أن زيت الزيتون يُعد من أقوى الأطعمة الطبيعية لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، مشيرا إلى أن دمجه في كل وجبة يضاعف فوائده الغذائية.

وقال واتس إن تناول زيت الزيتون مع الطعام يحسن عملية التمثيل الغذائي، ويخفض مستويات السكر والكوليسترول وضغط الدم، ويعزز صحة القلب والدماغ، كما يساعد في إدارة الوزن بشكل أكثر فعالية.
 
وتشير الدراسات إلى أن الفوائد ترجع لمحتوى الزيت الغني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وفيتامينات E وK، ومركبات البوليفينول النباتية النشطة بيولوجيًا، التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات والسرطان والميكروبات، وتدعم صحة الأعصاب.

وأظهرت دراسة حديثة أن زيت الزيتون البكر الممتاز يتفوق على الدهون الأخرى في تحسين المؤشرات الحيوية، بما في ذلك خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار (LDL-c) ورفع الكوليسترول النافع (HDL-c)، وتحسين التحكم في مستوى السكر بالدم.
 
وأكدت منشورات هارفارد الصحية أن استخدام زيت الزيتون كبديل للدهون المشبعة يساعد في خفض الكوليسترول الضار وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان، وحتى الخرف.

وتشير الأبحاث إلى أن مركبات البوليفينول النباتية تساعد في الحد من التأكسد والالتهابات، وتعزز صحة الأوعية الدموية؛ ما يجعل زيت الزيتون البكر الممتاز خيارا غذائيا يوميا مثاليا ضمن نظام متوازن للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف يحمي ترميم الأسنان من خطر الوفاة المبكرة؟
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء الهيئات الزراعية ناشدت الحكومة التشديد على قرار منع استيراد زيت الزيتون
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تحمين شفتيك من الجفاف والتشقق في الطقس البارد؟
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أندرويد تحت التهديد: كيف تحمي هاتفك من الهجمات السيبرانية؟
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الكوليسترول

التحكم في

البريطاني

حسين ال

الزيتون

بالدم

هنية

طاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-01-21
Lebanon24
07:25 | 2026-01-21
Lebanon24
03:38 | 2026-01-21
Lebanon24
00:44 | 2026-01-21
Lebanon24
23:00 | 2026-01-20
Lebanon24
16:11 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24