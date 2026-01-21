تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
12
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
-3
o
بشري
7
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
كيف يحمي زيت الزيتون البكر من الأمراض؟
Lebanon 24
21-01-2026
|
09:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الدكتور
البريطاني
سام واتس، الخبير في الأيورفيدا ونظام الطب البديل، أن زيت
الزيتون
يُعد من أقوى الأطعمة الطبيعية لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، مشيرا إلى أن دمجه في كل وجبة يضاعف فوائده الغذائية.
وقال واتس إن تناول زيت الزيتون مع الطعام يحسن عملية التمثيل الغذائي، ويخفض مستويات السكر والكوليسترول وضغط
الدم
، ويعزز صحة القلب والدماغ، كما يساعد في إدارة الوزن بشكل أكثر فعالية.
وتشير الدراسات إلى أن الفوائد ترجع لمحتوى الزيت الغني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وفيتامينات E وK، ومركبات البوليفينول النباتية النشطة بيولوجيًا، التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات والسرطان والميكروبات، وتدعم صحة الأعصاب.
وأظهرت دراسة حديثة أن زيت الزيتون البكر الممتاز يتفوق على الدهون الأخرى في تحسين المؤشرات الحيوية، بما في ذلك خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار (LDL-c) ورفع
الكوليسترول
النافع (HDL-c)، وتحسين
التحكم في
مستوى السكر
بالدم
.
وأكدت منشورات هارفارد الصحية أن استخدام زيت الزيتون كبديل للدهون المشبعة يساعد في خفض الكوليسترول الضار وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان، وحتى الخرف.
وتشير الأبحاث إلى أن مركبات البوليفينول النباتية تساعد في الحد من التأكسد والالتهابات، وتعزز صحة الأوعية الدموية؛ ما يجعل زيت الزيتون البكر الممتاز خيارا غذائيا يوميا مثاليا ضمن نظام متوازن للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف يحمي ترميم الأسنان من خطر الوفاة المبكرة؟
Lebanon 24
كيف يحمي ترميم الأسنان من خطر الوفاة المبكرة؟
21/01/2026 18:53:18
21/01/2026 18:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء الهيئات الزراعية ناشدت الحكومة التشديد على قرار منع استيراد زيت الزيتون
Lebanon 24
لقاء الهيئات الزراعية ناشدت الحكومة التشديد على قرار منع استيراد زيت الزيتون
21/01/2026 18:53:18
21/01/2026 18:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تحمين شفتيك من الجفاف والتشقق في الطقس البارد؟
Lebanon 24
كيف تحمين شفتيك من الجفاف والتشقق في الطقس البارد؟
21/01/2026 18:53:18
21/01/2026 18:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أندرويد تحت التهديد: كيف تحمي هاتفك من الهجمات السيبرانية؟
Lebanon 24
أندرويد تحت التهديد: كيف تحمي هاتفك من الهجمات السيبرانية؟
21/01/2026 18:53:18
21/01/2026 18:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الكوليسترول
التحكم في
البريطاني
حسين ال
الزيتون
بالدم
هنية
طاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
كم بيضة يمكن تناولها يوميا؟
Lebanon 24
كم بيضة يمكن تناولها يوميا؟
10:51 | 2026-01-21
21/01/2026 10:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أعراض تتطلب التوقف عن تناول فيتامين "د".. ما هي؟
Lebanon 24
أعراض تتطلب التوقف عن تناول فيتامين "د".. ما هي؟
07:25 | 2026-01-21
21/01/2026 07:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تشققات الشفاه المستمرة.. اكثر من مجرد جفاف
Lebanon 24
تشققات الشفاه المستمرة.. اكثر من مجرد جفاف
03:38 | 2026-01-21
21/01/2026 03:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
متى يجب أن نتناول البيض؟ دراسة تجيب
Lebanon 24
متى يجب أن نتناول البيض؟ دراسة تجيب
00:44 | 2026-01-21
21/01/2026 12:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة… لقاح الحزام الناري قد يبطئ الشيخوخة البيولوجية
Lebanon 24
مفاجأة… لقاح الحزام الناري قد يبطئ الشيخوخة البيولوجية
23:00 | 2026-01-20
20/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
04:30 | 2026-01-21
21/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
04:21 | 2026-01-21
21/01/2026 04:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
01:30 | 2026-01-21
21/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
05:51 | 2026-01-21
21/01/2026 05:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعي كليرفيلد تنجح: هيكل إلى واشنطن وحصرية السلاح حسمت
Lebanon 24
مساعي كليرفيلد تنجح: هيكل إلى واشنطن وحصرية السلاح حسمت
03:00 | 2026-01-21
21/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:51 | 2026-01-21
كم بيضة يمكن تناولها يوميا؟
07:25 | 2026-01-21
أعراض تتطلب التوقف عن تناول فيتامين "د".. ما هي؟
03:38 | 2026-01-21
تشققات الشفاه المستمرة.. اكثر من مجرد جفاف
00:44 | 2026-01-21
متى يجب أن نتناول البيض؟ دراسة تجيب
23:00 | 2026-01-20
مفاجأة… لقاح الحزام الناري قد يبطئ الشيخوخة البيولوجية
16:11 | 2026-01-20
الذكاء الاصطناعي يقدّر فاعلية مضادات الاكتئاب لدى المرضى
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
21/01/2026 18:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
21/01/2026 18:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
21/01/2026 18:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24