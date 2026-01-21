كيف يحمي زيت الزيتون البكر من الأمراض؟

أكد الدكتور سام واتس، الخبير في الأيورفيدا ونظام الطب البديل، أن زيت يُعد من أقوى الأطعمة الطبيعية لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، مشيرا إلى أن دمجه في كل وجبة يضاعف فوائده الغذائية.



وقال واتس إن تناول زيت الزيتون مع الطعام يحسن عملية التمثيل الغذائي، ويخفض مستويات السكر والكوليسترول وضغط ، ويعزز صحة القلب والدماغ، كما يساعد في إدارة الوزن بشكل أكثر فعالية.

وتشير الدراسات إلى أن الفوائد ترجع لمحتوى الزيت الغني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وفيتامينات E وK، ومركبات البوليفينول النباتية النشطة بيولوجيًا، التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات والسرطان والميكروبات، وتدعم صحة الأعصاب.



وأظهرت دراسة حديثة أن زيت الزيتون البكر الممتاز يتفوق على الدهون الأخرى في تحسين المؤشرات الحيوية، بما في ذلك خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار (LDL-c) ورفع النافع (HDL-c)، وتحسين مستوى السكر .

وأكدت منشورات هارفارد الصحية أن استخدام زيت الزيتون كبديل للدهون المشبعة يساعد في خفض الكوليسترول الضار وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان، وحتى الخرف.



وتشير الأبحاث إلى أن مركبات البوليفينول النباتية تساعد في الحد من التأكسد والالتهابات، وتعزز صحة الأوعية الدموية؛ ما يجعل زيت الزيتون البكر الممتاز خيارا غذائيا يوميا مثاليا ضمن نظام متوازن للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض. (إرم نيوز)