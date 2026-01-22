تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

انقطاع الطمث قد يسبب حكة الأذنين…إليك الأسباب والعلاجات

Lebanon 24
22-01-2026 | 04:53
A-
A+
انقطاع الطمث قد يسبب حكة الأذنين…إليك الأسباب والعلاجات
انقطاع الطمث قد يسبب حكة الأذنين…إليك الأسباب والعلاجات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أظهرت أبحاث حديثة أن حوالى 80% من النساء في منتصف العمر يعانين من أعراض حركية وعائية شائعة مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي، فيما كشفت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة نيوسون هيلث عام 2024 على 5744 امرأة عن ظهور 98 عرضًا صحيًا مختلفًا مرتبطًا بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث والانقطاع نفسه، شملت اضطرابات في الدماغ والمزاج والجهاز الهضمي والتحكم بالمثانة، إضافة إلى أعراض في الجلد وفروة الرأس وأجزاء أخرى من الجسم.

من بين الأعراض غير المألوفة التي لوحظت، ظهرت حكة متكررة ومُلحة داخل الأذنين لدى عدد من النساء، وهو عرض غالبًا ما يُغفل عنه رغم تأثيره على الراحة اليومية والنوم والتركيز. وأرجعت الدكتورة كاثرين سميث، المتخصصة في صحة المرأة، السبب إلى التقلبات الهرمونية التي تؤثر على أنسجة حساسة مثل قنوات الأذن، بينما أوضحت طبيبة الجلد ستيفاني تايلور أن انخفاض مستويات الإستروجين يؤثر على ترطيب ومرونة الجلد، ما يزيد من حساسيته وتهيجه.

وأشارت الخبراء إلى أن الحكة تختلف عن التهابات الأذن التقليدية، إذ لا تصاحبها عادةً آلام أو إفرازات، ونصحوا بعدم إدخال أعواد القطن أو الأصابع داخل الأذن لتجنب تفاقم المشكلة. وتشمل الإجراءات المنزلية للتخفيف من الحكة استخدام أجهزة ترطيب الهواء، ترطيب قناة الأذن بزيوت طبيعية، استخدام قطرات مرطبة، تنظيف الأذن بطريقة صحيحة، الحفاظ على ترطيب الجسم، اختيار منتجات لطيفة للشعر والبشرة، إدارة التوتر، واتباع نظام غذائي داعم للهرمونات.

وفي جميع الحالات، أكد الأطباء ضرورة التوجّه إلى الطبيب في حال استمرار الحكة أو ظهور أعراض جديدة مثل الألم أو الإفرازات أو تغيّر السمع، لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة العلاقة بين انقطاع الطمث والإصابة بالسكري؟
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مرحلة ما قبل انقطاع الطمث… ما الذي يحدث لجسم المرأة؟
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الإحتجاجات... إنقطاع الإنترنت في إيران
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن حاكم أوديسا: روسيا هاجمت منشآت طاقة في المنطقة جنوبي أوكرانيا مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

المرأة

تيفاني تايلور

النساء في

قناة ال

تايلور

التركي

الترك

العلا

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:37 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-22
Lebanon24
09:06 | 2026-01-22
Lebanon24
07:25 | 2026-01-22
Lebanon24
07:02 | 2026-01-22
Lebanon24
04:30 | 2026-01-22
Lebanon24
04:00 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24