انقطاع الطمث قد يسبب حكة الأذنين…إليك الأسباب والعلاجات

أظهرت أبحاث حديثة أن حوالى 80% من منتصف العمر يعانين من أعراض حركية وعائية شائعة مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي، فيما كشفت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة نيوسون هيلث عام 2024 على 5744 امرأة عن ظهور 98 عرضًا صحيًا مختلفًا مرتبطًا بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث والانقطاع نفسه، شملت اضطرابات في الدماغ والمزاج والجهاز الهضمي والتحكم بالمثانة، إضافة إلى أعراض في الجلد وفروة الرأس وأجزاء أخرى من الجسم.

من بين الأعراض غير المألوفة التي لوحظت، ظهرت حكة متكررة ومُلحة داخل الأذنين لدى عدد من النساء، وهو عرض غالبًا ما يُغفل عنه رغم تأثيره على الراحة اليومية والنوم والتركيز. وأرجعت الدكتورة كاثرين ، المتخصصة في صحة المرأة، السبب إلى التقلبات الهرمونية التي تؤثر على أنسجة حساسة مثل قنوات الأذن، بينما أوضحت طبيبة الجلد ستيفاني أن انخفاض مستويات الإستروجين يؤثر على ترطيب ومرونة الجلد، ما يزيد من حساسيته وتهيجه.

وأشارت الخبراء إلى أن الحكة تختلف عن التهابات الأذن التقليدية، إذ لا تصاحبها عادةً آلام أو إفرازات، ونصحوا بعدم إدخال أعواد القطن أو الأصابع داخل الأذن لتجنب تفاقم المشكلة. وتشمل الإجراءات المنزلية للتخفيف من الحكة استخدام أجهزة ترطيب الهواء، ترطيب قناة الأذن بزيوت طبيعية، استخدام قطرات مرطبة، تنظيف الأذن بطريقة صحيحة، الحفاظ على ترطيب الجسم، اختيار منتجات لطيفة للشعر والبشرة، إدارة التوتر، واتباع نظام غذائي داعم للهرمونات.

وفي جميع الحالات، أكد الأطباء ضرورة التوجّه إلى الطبيب في حال استمرار الحكة أو ظهور أعراض جديدة مثل الألم أو الإفرازات أو تغيّر السمع، لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب.