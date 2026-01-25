دواء يخفض دهون الدم الضارة بنسبة 50%.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء

خفض دواء تجريبي مستويات الدهون الثلاثية بنسبة 40% تقريباً، وأكثر من 60% لمن لديهم مستويات أساسية أعلى، وذلك بعد 14 يوماً فقط من العلاج.



ويستهدف الدواء الذي يُدعى TLC-2716 إنتاج الدهون في الكبد والأمعاء، متجنباً المشاكل التي عرقلت المحاولات السابقة لتطوير أدوية مماثلة.



وأظهرت تجربة فرنسية صغيرة وقصيرة، أجريت في ، عدم وجود آثار جانبية خطيرة، ولكن هناك حاجة إلى دراسات أكبر وأطول لإثبات سلامة الدواء وفعاليته في الوقاية من أمراض القلب.





وبحسب "ستادي فايندز"، انخفض مستوى الكوليسترول المتبقي، وهو نوع خطير من دهون مرتبط بالنوبات القلبية، بنسبة 61% تقريباً بعد الوجبات لدى الذين يتناولون جرعات أعلى.



ويتناول الملايين حول العالم أدوية الستاتينات لخفض الكوليسترول، لكن لا يزال لدى الكثيرين منهم مستويات عالية وخطيرة من الدهون الثلاثية ودهون الدم الأخرى التي لا تعالجها الستاتينات.



والآن، نجح دواء تجريبي في خفض هذه الدهون التي يصعب علاجها بنسبة تصل إلى 60% في تجربة صغيرة في مراحلها المبكرة، ما يمنح أملًا محتملًا للذين لا يزال خطر إصابتهم بأمراض القلب مرتفعًا رغم العلاجات القياسية.



ويستهدف دواء TLC-2716 مفتاحاً جزيئياً في الكبد يتحكم في إنتاج الدهون.



فاعلية خلال فترة قصيرة

وبعد 14 يوماً فقط من تناول الحبوب يومياً، لاحظ المشاركون انخفاضاً ملحوظاً في مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول المتبقي، وهو نوع ضار من دهون الدم يرتبط بانسداد الشرايين والنوبات القلبية، حتى مع ضبط مستوى الكوليسترول الضار (LDL).



وما لفت الانتباه هو فعالية الدواء لدى الذين كانت لديهم مستويات مرتفعة من الدهون الثلاثية. وأدت أعلى جرعة إلى خفض هذه الدهون بأكثر من 60%. يُعد هذا تغييرًا كبيرًا خلال فترة دراسة قصيرة كهذه.

