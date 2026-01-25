تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

دواء يخفض دهون الدم الضارة بنسبة 50%.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء

Lebanon 24
25-01-2026 | 23:00
A-
A+
دواء يخفض دهون الدم الضارة بنسبة 50%.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
دواء يخفض دهون الدم الضارة بنسبة 50%.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خفض دواء تجريبي مستويات الدهون الثلاثية بنسبة 40% تقريباً، وأكثر من 60% لمن لديهم مستويات أساسية أعلى، وذلك بعد 14 يوماً فقط من العلاج.

ويستهدف الدواء الذي يُدعى TLC-2716 إنتاج الدهون في الكبد والأمعاء، متجنباً المشاكل التي عرقلت المحاولات السابقة لتطوير أدوية مماثلة.

وأظهرت تجربة فرنسية صغيرة وقصيرة، أجريت في جامعة لوزان، عدم وجود آثار جانبية خطيرة، ولكن هناك حاجة إلى دراسات أكبر وأطول لإثبات سلامة الدواء وفعاليته في الوقاية من أمراض القلب.

الكوليسترول
وبحسب "ستادي فايندز"، انخفض مستوى الكوليسترول المتبقي، وهو نوع خطير من دهون الدم مرتبط بالنوبات القلبية، بنسبة 61% تقريباً بعد الوجبات لدى الذين يتناولون جرعات أعلى.

ويتناول الملايين حول العالم أدوية الستاتينات لخفض الكوليسترول، لكن لا يزال لدى الكثيرين منهم مستويات عالية وخطيرة من الدهون الثلاثية ودهون الدم الأخرى التي لا تعالجها الستاتينات. 

والآن، نجح دواء تجريبي في خفض هذه الدهون التي يصعب علاجها بنسبة تصل إلى 60% في تجربة صغيرة في مراحلها المبكرة، ما يمنح أملًا محتملًا للذين لا يزال خطر إصابتهم بأمراض القلب مرتفعًا رغم العلاجات القياسية.

ويستهدف دواء TLC-2716 مفتاحاً جزيئياً في الكبد يتحكم في إنتاج الدهون. 

فاعلية خلال فترة قصيرة
وبعد 14 يوماً فقط من تناول الحبوب يومياً، لاحظ المشاركون انخفاضاً ملحوظاً في مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول المتبقي، وهو نوع ضار من دهون الدم يرتبط بانسداد الشرايين والنوبات القلبية، حتى مع ضبط مستوى الكوليسترول الضار (LDL).

وما لفت الانتباه هو فعالية الدواء لدى الذين كانت لديهم مستويات مرتفعة من الدهون الثلاثية. وأدت أعلى جرعة إلى خفض هذه الدهون بأكثر من 60%. يُعد هذا تغييرًا كبيرًا خلال فترة دراسة قصيرة كهذه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قطرات للأنف لعلاج نوع خطير من السرطان.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
للوقاية من التأثير المدمر للغلوكوما.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بروتين قد يحمي الدماغ من مرض الزهايمر.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
النظام النوردي يقلّص دهون الكبد ويحسّن سكر الدم
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة لوزان

الكوليسترول

ستاتين

الملا

العلم

العلا

جامع

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
00:40 | 2026-01-26
Lebanon24
16:00 | 2026-01-25
Lebanon24
14:00 | 2026-01-25
Lebanon24
12:50 | 2026-01-25
Lebanon24
10:26 | 2026-01-25
Lebanon24
09:37 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24