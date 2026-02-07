تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

دراسة تحسم الجدل... هل من علاقة بين لقاحات "كورونا" وانخفاض معدّل الإنجاب؟

Lebanon 24
07-02-2026 | 07:30
A-
A+
دراسة تحسم الجدل... هل من علاقة بين لقاحات كورونا وانخفاض معدّل الإنجاب؟
دراسة تحسم الجدل... هل من علاقة بين لقاحات كورونا وانخفاض معدّل الإنجاب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "روسيا اليوم" أن لقاحات mRNA تحولت إلى محور جدل عالمي خلال جائحة "كوفيد-19، حيث برزت المخاوف المتعلقة بالخصوبة كأحد أكثر المعضلات تعقيدا في تقبل هذه اللقاحات.
 
وتصاعد هذا الجدل مع انتشار مزاعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات غير العلمية تربط بين التطعيم والعقم، في وقت سجلت فيه العديد من الدول انخفاضا في عدد المواليد. 
 
لكن هذا الجدل بدأ يتراجع تدريجيا مع ظهور نتائج دراسات موسعة تستند إلى بيانات واقعية وإحصاءات دقيقة، تبحث في العلاقة بين تلقي اللقاح ومعدلات الخصوبة على نطاق واسع، مما يمهد الطريق لفهم أكثر وضوحا وأقل تأثرا بالشائعات.

وفي هذا السياق، أعلنت دراسة سويدية حديثة من جامعة لينشوبينغ نتائج واضحة تدحض بشكل قاطع هذه المزاعم، حيث خلصت بعد تحليل بيانات عشرات الآلاف من النساء إلى أن لقاحات كوفيد لا علاقة لها بتراجع معدلات الإنجاب.

وتأتي هذه الدراسة التي نشرت في مجلة Communications Medicine لتؤكد ما سبق أن أشارت إليه أبحاث أخرى في دول مختلفة، محولة مسار النقاش من التركيز على دور اللقاح إلى البحث عن تفسيرات واقعية واجتماعية واقتصادية لهذا التراجع.
 
وفي الدراسة، حلل الباحثون جميع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عاما في مقاطعة يونشوبينغ، بإجمالي يقارب 60 ألف امرأة (من إجمالي سكان المقاطعة البالغ 369 ألف نسمة). ومن بين هؤلاء النساء، تم تطعيم 75% مرة واحدة أو أكثر ضد كوفيد-19 من عام 2021 إلى عام 2024. واستخدم الباحثون بيانات عن المواليد والتطعيم والإجهاض والوفيات من السجلات الصحية.

وعندما قارن الباحثون معدلات المواليد والإجهاض بين النساء المطعمات وغير المطعمات، لم يجدوا فرقا ذا دلالة إحصائية بين المجموعتين. وهذا يتماشى مع عدة دراسات سابقة لم تجد أي ارتباط بين لقاح كوفيد والخصوبة.

وقال توماس تيمبكا، أستاذ الطب الاجتماعي في جامعة لينشوبينغ: "نستنتج أنه من غير المرجح أن يكون لقاح mRNA المضاد لكوفيد-19 وراء تراجع معدلات المواليد خلال الجائحة". مضيفا: "لا نرى فرقا في معدلات المواليد بين من تلقين اللقاح ومن لم يتلقينه. كما نظرنا في جميع حالات الإجهاض المسجلة بين من حملن، ولم نجد فرقا بين المجموعتين هناك أيضا".
 
ويعتقد الباحثون أن انخفاض معدلات المواليد له تفسيرات أخرى أكثر ترجيحا. فالأشخاص الذين هم الآن في الثلاثينيات من العمر، وهي الفترة الأكثر شيوعا للإنجاب، ولدوا في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي. وهي فترة شهدت صعوبات مالية وتراجعا في معدلات المواليد في السويد. وبعبارة أخرى، فإن مجموعة الآباء والأمهات المحتملين الحاليين أصبحت أصغر بسبب تراجع معدلات المواليد قبل 30 عاما. كما أن العوامل المرتبطة بالجائحة ربما ساهمت في تراجع الإنجاب، مثل المخاوف الصحية والاقتصادية والتغير السلوكي أثناء فترة الإغلاق.

وتتمثل إحدى نقاط قوة الدراسة في أنها تفحص نتائج الحمل في مجموعة كبيرة تمثيلية لسكان البلاد. وقد أخذ الباحثون في الاعتبار أن عمر المرأة هو عامل محتمل يمكن أن يخفي أي تأثير محتمل للقاحات على الإنجاب، ولذلك عوضوا عن عامل السن في تحليلهم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل من علاقة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد؟
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر الدراسات... الكشف عن علاقة مباشرة بين وفاة مرضى السرطان و"كورونا"
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم يحسم الجدل: "حزب الله" لن يكون على الحياد في أي عدوان على إيران
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
في قضية "الأمير المزعوم": سليمان يحسم الجدل ويضع الملف بيد القضاء
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

المرأة

روسيا اليوم

المقاطعة

الجائحة

كورونا

السويد

النقاش

التركي

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-07
Lebanon24
14:00 | 2026-02-07
Lebanon24
10:55 | 2026-02-07
Lebanon24
09:35 | 2026-02-07
Lebanon24
02:36 | 2026-02-07
Lebanon24
01:43 | 2026-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24