19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
صحة
خطوات بسيطة مدعومة علميا لتحسين النوم.. ما هي؟
Lebanon 24
07-02-2026
|
09:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت خبيرة دولية في مجال صحة النوم عن مجموعة من القواعد الذهبية لتحسين النوم في كتاب جديد لها، ما قد يعزز جودة الراحة الليلية للملايين حول العالم.
وتأتي هذه الأرشادات نتيجة خبرة تمتد لعقدين في صناعة العافية امتلكتها نيكولا
إليوت
، المؤسسة والمديرة الإبداعية لعلامة "نيوم أورغانيكس، وبالتعاون مع الباحث المتخصص نيك ويت.
أبرز ما كشفته إليوت هو قاعدة "3-2-1" للنوم، وهي خطة زمنية عملية تهدف إلى تهيئة الجسم والدماغ للراحة العميقة. تبدأ
القاعدة
قبل ثلاث ساعات من موعد النوم بالتوقف عن تناول الطعام والكحول، وتليها قبل ساعتين التوقف عن العمل والتمارين الشاقة، وأخيرا قبل ساعة يتم إيقاف جميع الشاشات الإلكترونية وتخفيف الإضاءة.
وأوضحت الخبيرة أن هذه القاعدة البسيطة تستهدف محفزات الأرق الرئيسية: حيث يعمل تناول الطعام متأخرا على إرباك الجهاز الهضمي ويمنع إفراز هرمون النوم "الميلاتونين"، بينما ترفع التمارين الشاقة من درجة حرارة الجسم وتنشط الدماغ، في حين أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات والأجهزة الإلكترونية يخدع الدماغ ليعتقد أنه ما زال في وقت النهار. (روسيا اليوم)
