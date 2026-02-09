دراسة تحذر.. كوب يومي من هذا العصير قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي!

حذرت دراسة جديدة من أن تناول عصير الفاكهة أو الخضراوات يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، مشيرة إلى أن هذا الخطر قد يفوق ذلك المرتبط بالمشروبات المحلاة بالسكر مثل الكولا.

وشملت الدراسة أكثر من 86 ألف امرأة بريطانية، وأظهرت أن شرب كوب واحد من العصير يوميًا (حوالي 250 مل) ارتبط بارتفاع احتمالية الإصابة بالمرض بنسبة 13% خلال عشر سنوات، في حين لم يُسجّل أي تأثير مشابه مع المشروبات الأخرى.

وأرجع الباحثون في جامعة "نانجينغ" الطبية والأكاديمية للعلوم هذا الارتباط إلى المستويات العالية من "الفركتوز" في العصير، الذي يُستقلب في الكبد.

وأوضحوا أن تناول كميات كبيرة من الفركتوز قد يؤدي إلى تراكم الدهون وتغيرات في عملية التمثيل الغذائي، ما يسبب بدوره تغيّرات هرمونية قد تساهم في تطور أورام الثدي.

ونشرت الدراسة في مجلة "Frontiers in Nutrition" وأشارت إلى أن استبدال عصير الفاكهة ببدائل منخفضة السعرات الحرارية أو محلاة صناعيًا قد يقلل خطر الإصابة بنسبة 10%.

كما شددت على أهمية تناول الفواكه والخضراوات كاملة للحصول على العناصر الغذائية والفيتامينات والألياف التي توفر حماية إضافية.