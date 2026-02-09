تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
هل ينقذ الصبار من ألزهايمر؟.. دراسة جديدة تكشف
Lebanon 24
09-02-2026
|
06:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة علمية حديثة عن مركّب طبيعي موجود في نبات الألوفيرا (أحد أنواع الصبار) قد يشكّل نقطة انطلاق واعدة في مواجهة المرض.
وتشير الدراسة التي نُشرت في مجلة Current Pharmaceutical Analysis، إلى أن مركّبًا يُعرف باسم بيتا-سيتوستيرول أظهر قدرة لافتة على التفاعل مع إنزيمين أساسيين مرتبطين بفقدان الذاكرة والتدهور المعرفي لدى مرضى ألزهايمر.
ووفق نتائج المحاكاة، برز مركّب بيتا-سيتوستيرول بوصفه الأكثر قدرة على الارتباط القوي والمستقر مع الإنزيمين معًا، وهو ما يُعرف علميًا ب"التثبيط المزدوج"، ويُعد هدفًا مهمًا في أبحاث ألزهايمر.
وأظهرت التحليلات أن بيتا-سيتوستيرول يمتلك قدرة ارتباط قوية بالإنزيمين، كما يتمتع باستقرار كيميائي جيد، وأظهر مؤشرات سلامة أولية مشجعة من حيث الامتصاص والسمّية.
ويقول الباحثون إن هذه الخصائص تجعله مرشحًا واعدًا لتطوير أدوية مستقبلية، لكنهم شددوا على أن النتائج لا تزال في إطار النمذجة الحاسوبية.
ورغم ذلك فإن هذا لا يعني علاجًا قريبًا بعد، فالدراسة تمثل خطوة أولى فقط، إذ يتطلب الانتقال من النماذج الحاسوبية إلى العلاج الفعلي المرور بمراحل التجارب المخبرية واختبارات على الحيوانات ثم تجارب سريرية على البشر.
ومع ذلك، يرى الباحثون أن الدراسة توفر أساسًا علميًا مهمًا لتوسيع البحث في العلاجات النباتية لأمراض الدماغ، وفتح مسارات جديدة قد تكون
أقل تكلفة
وأكثر أمانًا على المدى البعيد. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السمنة تسرّع من تطوّر الزهايمر.. دراسة تكشف التفاصيل
Lebanon 24
السمنة تسرّع من تطوّر الزهايمر.. دراسة تكشف التفاصيل
09/02/2026 15:29:53
09/02/2026 15:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورة جديدة في علاج السرطان.. دراسات تكشف السر
Lebanon 24
ثورة جديدة في علاج السرطان.. دراسات تكشف السر
09/02/2026 15:29:53
09/02/2026 15:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف.. الزمن على المريخ أسرع من الأرض
Lebanon 24
دراسة تكشف.. الزمن على المريخ أسرع من الأرض
09/02/2026 15:29:53
09/02/2026 15:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتناول دونالد ترامب دواءً مضادًا لمرض الزهايمر؟
Lebanon 24
هل يتناول دونالد ترامب دواءً مضادًا لمرض الزهايمر؟
09/02/2026 15:29:53
09/02/2026 15:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أمراض الدم
أقل تكلفة
تيرول
العلا
بريت
فيرا
ساسي
باتي
تابع
قد يعجبك أيضاً
سحب آلاف أكياس "إم آند إمز" بشكلٍ عاجل... ما السبب؟
Lebanon 24
سحب آلاف أكياس "إم آند إمز" بشكلٍ عاجل... ما السبب؟
07:22 | 2026-02-09
09/02/2026 07:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تحذر.. كوب يومي من هذا العصير قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي!
Lebanon 24
دراسة تحذر.. كوب يومي من هذا العصير قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي!
03:19 | 2026-02-09
09/02/2026 03:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف.. هكذا يساهم تنويع التمارين الرياضية في تقليل خطر الوفاة
Lebanon 24
دراسة تكشف.. هكذا يساهم تنويع التمارين الرياضية في تقليل خطر الوفاة
00:24 | 2026-02-09
09/02/2026 12:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ركوب الدراجة.. لماذا يُعد أذكى طريقة لتحريك جسمك؟
Lebanon 24
ركوب الدراجة.. لماذا يُعد أذكى طريقة لتحريك جسمك؟
23:37 | 2026-02-08
08/02/2026 11:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد النوم المنتظم لصحة الدماغ
Lebanon 24
فوائد النوم المنتظم لصحة الدماغ
23:00 | 2026-02-08
08/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنان أمام "حافة الهاوية".. تقريرٌ جديد يحذّر
Lebanon 24
لبنان أمام "حافة الهاوية".. تقريرٌ جديد يحذّر
14:00 | 2026-02-08
08/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
12:00 | 2026-02-08
08/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:46 | 2026-02-09
09/02/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
Lebanon 24
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
22:26 | 2026-02-08
08/02/2026 10:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في صحة
07:22 | 2026-02-09
سحب آلاف أكياس "إم آند إمز" بشكلٍ عاجل... ما السبب؟
03:19 | 2026-02-09
دراسة تحذر.. كوب يومي من هذا العصير قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي!
00:24 | 2026-02-09
دراسة تكشف.. هكذا يساهم تنويع التمارين الرياضية في تقليل خطر الوفاة
23:37 | 2026-02-08
ركوب الدراجة.. لماذا يُعد أذكى طريقة لتحريك جسمك؟
23:00 | 2026-02-08
فوائد النوم المنتظم لصحة الدماغ
15:11 | 2026-02-08
سمنة وأمراض.. آثار الوجبات السريعة على الجسم
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
09/02/2026 15:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
09/02/2026 15:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
09/02/2026 15:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24