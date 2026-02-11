تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
هل من رابط بين السكري وارتفاع ضغط الدم؟
Lebanon 24
11-02-2026
|
07:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة حديثة وجود رابط جيني مشترك بين داء
السكري
من النوع الثاني وارتفاع ضغط
الدم
، ما يفسّر سبب تزامن المرضين لدى كثير من المرضى.
حللت الدراسة، التي أجرتها جامعة Surrey في
المملكة
المتحدة بالتعاون مع جامعة Lille في
فرنسا
، بيانات جينية واسعة النطاق لفهم الأسس البيولوجية المشتركة بين المرضين، اللذين غالبا ما يصيبان الشخص نفسه ويضاعفان خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات الأيضية.
وأوضح الباحثون أنهم فحصوا أكثر من 1300 متغير جيني مرتبط بداء السكري من النوع الثاني وتنظيم ضغط الدم، وحددوا خمس مجموعات رئيسية من المتغيرات الجينية. وترتبط هذه المجموعات بمتلازمة التمثيل الغذائي وضعف وظائف خلايا بيتا في البنكرياس وزيادة نسبة الدهون في الجسم واضطرابات الأوعية الدموية، إضافة إلى مجموعة تظهر نمطا عكسيا في خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم. وقد أتاح هذا التصنيف تطوير مؤشرات جينية مجزأة تساعد على فهم أنماط الخطر المختلفة.
وطُبقت هذه المؤشرات على بيانات أكثر من 450 ألف مشارك في بنك البيانات الحيوية
البريطاني
، حيث أظهرت النتائج أن الأفراد الذين سجلوا درجات مرتفعة في مؤشرات متلازمة التمثيل الغذائي وضعف خلايا بيتا كانوا أكثر عرضة للإصابة بكلا المرضين. ويرى فريق البحث أن هذا النهج قد يتيح تحديد خطر الإصابة بالأمراض المصاحبة منذ التشخيص الأول بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم، ما يمهّد لاعتماد رعاية صحية أكثر تخصيصا.
وقالت البروفيسورة إنغا بروكوبينكو، المعدة الرئيسية للدراسة، إن الاعتقاد السائد يعتبر المرضين جزءا من منظومة مخاطر صحية واحدة، إلا أن النتائج تشير إلى أنهما قد يتطوران معا عبر مسارات بيولوجية مختلفة، وأن بعض الأشخاص يحملون استعدادا وراثيا يزيد احتمالية إصابتهم بهما في آن واحد. وأضافت أن فهم هذا الخطر الجيني المشترك يساعد في تحديد الفئات الأكثر عرضة للإصابة وأسباب ذلك. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إرشادات جديدة لمكافحة ارتفاع ضغط الدم
Lebanon 24
إرشادات جديدة لمكافحة ارتفاع ضغط الدم
11/02/2026 16:36:38
11/02/2026 16:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع ضغط الدم في الشتاء.. نصائح للوقاية والمتابعة
Lebanon 24
ارتفاع ضغط الدم في الشتاء.. نصائح للوقاية والمتابعة
11/02/2026 16:36:38
11/02/2026 16:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تخفّض القرفة ضغط الدم؟
Lebanon 24
هل تخفّض القرفة ضغط الدم؟
11/02/2026 16:36:38
11/02/2026 16:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
السكري وارتفاع الضغط.. نصائح يومية للوقاية والمراقبة
Lebanon 24
السكري وارتفاع الضغط.. نصائح يومية للوقاية والمراقبة
11/02/2026 16:36:38
11/02/2026 16:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
البروفيسور
البريطاني
المملكة
الرئيسي
روسيا
فرنسا
قد يعجبك أيضاً
أيهما أفضل للبشرة.. الفازلين أم الغليسيرين؟
Lebanon 24
أيهما أفضل للبشرة.. الفازلين أم الغليسيرين؟
05:00 | 2026-02-11
11/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لتقليل آثار الحرمان من النوم.. اليكم هذه النصائح
Lebanon 24
لتقليل آثار الحرمان من النوم.. اليكم هذه النصائح
04:00 | 2026-02-11
11/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اللوز.. فوائد مذهلة لحماية الدماغ
Lebanon 24
اللوز.. فوائد مذهلة لحماية الدماغ
03:00 | 2026-02-11
11/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الاسباب.. رفض اعتماد "لقاح موديرنا" للإنفلونزا
Lebanon 24
لهذه الاسباب.. رفض اعتماد "لقاح موديرنا" للإنفلونزا
02:00 | 2026-02-11
11/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إحذروا.. هذا المرض الشائع قد يزيد خطر الإصابة بنوعين من السرطان!
Lebanon 24
إحذروا.. هذا المرض الشائع قد يزيد خطر الإصابة بنوعين من السرطان!
23:46 | 2026-02-10
10/02/2026 11:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:48 | 2026-02-10
10/02/2026 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
11:47 | 2026-02-10
10/02/2026 11:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
Lebanon 24
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
16:00 | 2026-02-10
10/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
11:00 | 2026-02-10
10/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يسرق طفلين في يوم واحد.. لبنان يبكي علي ومحمد
Lebanon 24
الموت يسرق طفلين في يوم واحد.. لبنان يبكي علي ومحمد
12:30 | 2026-02-10
10/02/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2026-02-11
أيهما أفضل للبشرة.. الفازلين أم الغليسيرين؟
04:00 | 2026-02-11
لتقليل آثار الحرمان من النوم.. اليكم هذه النصائح
03:00 | 2026-02-11
اللوز.. فوائد مذهلة لحماية الدماغ
02:00 | 2026-02-11
لهذه الاسباب.. رفض اعتماد "لقاح موديرنا" للإنفلونزا
23:46 | 2026-02-10
إحذروا.. هذا المرض الشائع قد يزيد خطر الإصابة بنوعين من السرطان!
23:00 | 2026-02-10
بين براهين العلم وهواجس الخوف.. من يُذكي نيران الخوف من اللقاحات؟
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
11/02/2026 16:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
11/02/2026 16:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
11/02/2026 16:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24