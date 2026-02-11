تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هل من رابط بين السكري وارتفاع ضغط الدم؟

Lebanon 24
11-02-2026 | 07:33
A-
A+
هل من رابط بين السكري وارتفاع ضغط الدم؟
هل من رابط بين السكري وارتفاع ضغط الدم؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت دراسة حديثة وجود رابط جيني مشترك بين داء السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم، ما يفسّر سبب تزامن المرضين لدى كثير من المرضى.
 
حللت الدراسة، التي أجرتها جامعة Surrey في المملكة المتحدة بالتعاون مع جامعة Lille في فرنسا، بيانات جينية واسعة النطاق لفهم الأسس البيولوجية المشتركة بين المرضين، اللذين غالبا ما يصيبان الشخص نفسه ويضاعفان خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات الأيضية.

وأوضح الباحثون أنهم فحصوا أكثر من 1300 متغير جيني مرتبط بداء السكري من النوع الثاني وتنظيم ضغط الدم، وحددوا خمس مجموعات رئيسية من المتغيرات الجينية. وترتبط هذه المجموعات بمتلازمة التمثيل الغذائي وضعف وظائف خلايا بيتا في البنكرياس وزيادة نسبة الدهون في الجسم واضطرابات الأوعية الدموية، إضافة إلى مجموعة تظهر نمطا عكسيا في خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم. وقد أتاح هذا التصنيف تطوير مؤشرات جينية مجزأة تساعد على فهم أنماط الخطر المختلفة.

وطُبقت هذه المؤشرات على بيانات أكثر من 450 ألف مشارك في بنك البيانات الحيوية البريطاني، حيث أظهرت النتائج أن الأفراد الذين سجلوا درجات مرتفعة في مؤشرات متلازمة التمثيل الغذائي وضعف خلايا بيتا كانوا أكثر عرضة للإصابة بكلا المرضين. ويرى فريق البحث أن هذا النهج قد يتيح تحديد خطر الإصابة بالأمراض المصاحبة منذ التشخيص الأول بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم، ما يمهّد لاعتماد رعاية صحية أكثر تخصيصا.
 
وقالت البروفيسورة إنغا بروكوبينكو، المعدة الرئيسية للدراسة، إن الاعتقاد السائد يعتبر المرضين جزءا من منظومة مخاطر صحية واحدة، إلا أن النتائج تشير إلى أنهما قد يتطوران معا عبر مسارات بيولوجية مختلفة، وأن بعض الأشخاص يحملون استعدادا وراثيا يزيد احتمالية إصابتهم بهما في آن واحد. وأضافت أن فهم هذا الخطر الجيني المشترك يساعد في تحديد الفئات الأكثر عرضة للإصابة وأسباب ذلك. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إرشادات جديدة لمكافحة ارتفاع ضغط الدم
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع ضغط الدم في الشتاء.. نصائح للوقاية والمتابعة
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تخفّض القرفة ضغط الدم؟
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
السكري وارتفاع الضغط.. نصائح يومية للوقاية والمراقبة
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

البروفيسور

البريطاني

المملكة

الرئيسي

روسيا

فرنسا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-11
Lebanon24
04:00 | 2026-02-11
Lebanon24
03:00 | 2026-02-11
Lebanon24
02:00 | 2026-02-11
Lebanon24
23:46 | 2026-02-10
Lebanon24
23:00 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24