تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
هل الصيام المتقطع صحي للجميع؟
Lebanon 24
13-02-2026
|
12:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
الصيام المتقطع هو نظام غذائي يعتمد على الامتناع عن الطعام لساعات محددة يوميًا أو لأيام معينة في الأسبوع، مع السماح بتناول الطعام في فترات محددة. وقد أثبتت دراسات عدة أنه قد يساعد في خسارة الوزن، تحسين حساسية الإنسولين، وتنظيم مستويات السكر في
الدم
.
لكن رغم فوائده المحتملة، لا يُعد الصيام المتقطع مناسبًا للجميع. فالأشخاص الذين يعانون من
السكري
، أو اضطرابات في الأكل، أو أمراض مزمنة، وكذلك الحوامل والمرضعات والمراهقون، يُفضّل أن يستشيروا الطبيب قبل اعتماده. كما أن بعض الأشخاص قد يشعرون بالتعب، الدوخة أو صعوبة في التركيز خلال فترات الصيام، خاصة في البداية.
في النهاية، نجاح أي نظام غذائي يعتمد على ملاءمته للحالة الصحية ونمط الحياة. لذلك، من المهم اختيار ما يناسب الجسم والالتزام بأسلوب متوازن ومستدام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف تستعدين لرمضان؟ دليل صحي وروحي لصيام متوازن وآمن
Lebanon 24
كيف تستعدين لرمضان؟ دليل صحي وروحي لصيام متوازن وآمن
13/02/2026 22:16:18
13/02/2026 22:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تجدّد القصف المدفعيّ الإسرائيليّ المتقطع على منطقة العزية - كفركلا
Lebanon 24
"لبنان 24": تجدّد القصف المدفعيّ الإسرائيليّ المتقطع على منطقة العزية - كفركلا
13/02/2026 22:16:18
13/02/2026 22:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مفتي الجمهورية يحدد فدية الصيام وصدقة الفطر لشهر رمضان
Lebanon 24
مفتي الجمهورية يحدد فدية الصيام وصدقة الفطر لشهر رمضان
13/02/2026 22:16:18
13/02/2026 22:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة بيروت العربية تنظم مؤتمرًا علميًا حول "الصيام الآمن لمرضى السكري"
Lebanon 24
جامعة بيروت العربية تنظم مؤتمرًا علميًا حول "الصيام الآمن لمرضى السكري"
13/02/2026 22:16:18
13/02/2026 22:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
التزام
التركي
السكري
الترك
سولي
ساسي
تيار
تركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجلوس الطويل وأضراره على العمود الفقري
Lebanon 24
الجلوس الطويل وأضراره على العمود الفقري
15:15 | 2026-02-13
13/02/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "تشخيص سرطان الثدي".. هذا آخر تصريح لوزير الصحة
Lebanon 24
بشأن "تشخيص سرطان الثدي".. هذا آخر تصريح لوزير الصحة
14:13 | 2026-02-13
13/02/2026 02:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
7 أطعمة يومية تسرّب البلاستيك إلى جسمك من دون أن تشعر.. تجنّبها!
Lebanon 24
7 أطعمة يومية تسرّب البلاستيك إلى جسمك من دون أن تشعر.. تجنّبها!
10:30 | 2026-02-13
13/02/2026 10:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الجوع والغضب.. كيف يؤثر إدراك الجسم على المزاج؟
Lebanon 24
الجوع والغضب.. كيف يؤثر إدراك الجسم على المزاج؟
08:36 | 2026-02-13
13/02/2026 08:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تجهزين جسمكِ وعقلكِ لاستقبال شهر رمضان؟
Lebanon 24
كيف تجهزين جسمكِ وعقلكِ لاستقبال شهر رمضان؟
06:49 | 2026-02-13
13/02/2026 06:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
06:01 | 2026-02-13
13/02/2026 06:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
10:01 | 2026-02-13
13/02/2026 10:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
15:34 | 2026-02-12
12/02/2026 03:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي نحو لبنان.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج
Lebanon 24
منخفض جوي نحو لبنان.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج
03:03 | 2026-02-13
13/02/2026 03:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
12:00 | 2026-02-13
13/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
15:15 | 2026-02-13
الجلوس الطويل وأضراره على العمود الفقري
14:13 | 2026-02-13
بشأن "تشخيص سرطان الثدي".. هذا آخر تصريح لوزير الصحة
10:30 | 2026-02-13
7 أطعمة يومية تسرّب البلاستيك إلى جسمك من دون أن تشعر.. تجنّبها!
08:36 | 2026-02-13
الجوع والغضب.. كيف يؤثر إدراك الجسم على المزاج؟
06:49 | 2026-02-13
كيف تجهزين جسمكِ وعقلكِ لاستقبال شهر رمضان؟
06:04 | 2026-02-13
ارتداء الجوارب أثناء النوم… مفتاح للنوم الدافئ أم مجرد عادة؟
فيديو
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
13/02/2026 22:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
13/02/2026 22:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
23:00 | 2026-02-12
13/02/2026 22:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24