جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

هل الصيام المتقطع صحي للجميع؟

Lebanon 24
13-02-2026 | 12:11
هل الصيام المتقطع صحي للجميع؟
هل الصيام المتقطع صحي للجميع؟
الصيام المتقطع هو نظام غذائي يعتمد على الامتناع عن الطعام لساعات محددة يوميًا أو لأيام معينة في الأسبوع، مع السماح بتناول الطعام في فترات محددة. وقد أثبتت دراسات عدة أنه قد يساعد في خسارة الوزن، تحسين حساسية الإنسولين، وتنظيم مستويات السكر في الدم.

لكن رغم فوائده المحتملة، لا يُعد الصيام المتقطع مناسبًا للجميع. فالأشخاص الذين يعانون من السكري، أو اضطرابات في الأكل، أو أمراض مزمنة، وكذلك الحوامل والمرضعات والمراهقون، يُفضّل أن يستشيروا الطبيب قبل اعتماده. كما أن بعض الأشخاص قد يشعرون بالتعب، الدوخة أو صعوبة في التركيز خلال فترات الصيام، خاصة في البداية.

في النهاية، نجاح أي نظام غذائي يعتمد على ملاءمته للحالة الصحية ونمط الحياة. لذلك، من المهم اختيار ما يناسب الجسم والالتزام بأسلوب متوازن ومستدام. 
كيف تستعدين لرمضان؟ دليل صحي وروحي لصيام متوازن وآمن
"لبنان 24": تجدّد القصف المدفعيّ الإسرائيليّ المتقطع على منطقة العزية - كفركلا
مفتي الجمهورية يحدد فدية الصيام وصدقة الفطر لشهر رمضان
جامعة بيروت العربية تنظم مؤتمرًا علميًا حول "الصيام الآمن لمرضى السكري"
