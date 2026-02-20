طرق الوقاية من أمراض القلب وارتفاع الضغط

أمراض القلب وارتفاع ضغط من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا في العالم، لكن يمكن الوقاية منها باتباع بعض العادات الصحية اليومية:

التغذية الصحية: تناول أطعمة منخفضة الدهون المشبعة والملح، وزيادة الخضار والفواكه والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة: النشاط البدني المنتظم مثل المشي أو السباحة لمدة 30 دقيقة يوميًا يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

التحكم بالوزن: الحفاظ على وزن صحي يقلل من خطر ارتفاع الضغط وتصلب الشرايين.

الإقلاع عن التدخين: التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

تقليل التوتر: تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو اليوغا تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

الفحوصات الدورية: متابعة ضغط الدم ومستويات تساعد على اكتشاف أي مشاكل مبكرًا.

الاهتمام بهذه العادات البسيطة يحافظ على القلب قويًا ويقلل من مخاطر الأمراض المزمنة على المدى .



Advertisement