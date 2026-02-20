تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
طرق الوقاية من أمراض القلب وارتفاع الضغط
Lebanon 24
20-02-2026
|
15:02
أمراض القلب وارتفاع ضغط
الدم
من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا في العالم، لكن يمكن الوقاية منها باتباع بعض العادات الصحية اليومية:
التغذية الصحية: تناول أطعمة منخفضة الدهون المشبعة والملح، وزيادة الخضار والفواكه والحبوب الكاملة.
ممارسة الرياضة: النشاط البدني المنتظم مثل المشي أو السباحة لمدة 30 دقيقة يوميًا يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.
التحكم بالوزن: الحفاظ على وزن صحي يقلل من خطر ارتفاع الضغط وتصلب الشرايين.
الإقلاع عن التدخين: التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
تقليل التوتر: تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو اليوغا تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.
الفحوصات الدورية: متابعة ضغط الدم ومستويات
الكوليسترول
تساعد على اكتشاف أي مشاكل مبكرًا.
الاهتمام بهذه العادات البسيطة يحافظ على القلب قويًا ويقلل من مخاطر الأمراض المزمنة على المدى
الطويل
.
