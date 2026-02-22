5 إشارات يومية تكشف ذلك.. هل جسمك بصحة مثالية؟

تُعرّف الصحة بأنها حالة من اكتمال السلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية، وليست مجرد غياب المرض أو العجز.



ورغم أن الحفاظ على الصحة يتطلب وعيًا وجهدًا مستمرين، هناك علامات يومية بسيطة تكشف مدى صحة الجسم، وغالبًا ما يغفلها الكثيرون.



وفقًا للدكتور ديفيد عباسي، جراح العظام الرياضي في ، هناك عدة مؤشرات صحية غالبًا ما يتم تجاهلها، وأبرز خمسًا منها على حسابه في إنستغرام:



رؤية واضحة

النوم ليس مجرد فترة راحة للجسم، بل مرحلة نشطة تعيد توازن الدماغ. الأحلام الواضحة خلال نوم حركة السريعة (REM) تشير إلى صحة الدماغ وجودة النوم، وتساهم في تعزيز الذاكرة والمزاج.



التئام الجروح بسرعة

سرعة شفاء الجروح تعكس قوة الجهاز الدوري واستجابة جهاز المناعة، إضافة إلى أن التغذية المتوازنة تساعد الجسم على التعافي بسرعة.



انتظام العادات الحميمة

انتظام التبرز يعكس عمل الساعة البيولوجية بشكل سليم، ويشير إلى أن ميكروبيوم الأمعاء يؤدي وظيفته بشكل صحيح، ما يدل على صحة الجهاز الهضمي.



بول أصفر فاتح

لون البول الفاتح يدل على ترطيب الجسم بشكل كافٍ، ويشير إلى كفاءة عمل الكليتين وعدم الإفراط في شرب الماء، وهو مؤشر بسيط على الصحة العامة.



الاستيقاظ دون منبه

القدرة على الاستيقاظ في وقت ثابت يوميًا دون الحاجة إلى منبه تعكس ضبط اليومي للجسم، وتشير إلى صحة جيدة للنوم والنشاط الطبيعي للجسم. (آرم نيوز)

