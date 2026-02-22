أدوات يومية قد تهدد صحتك إذا أهملت تنظيفها.. تعرّف عليها!

أوضحت دراسات نشرتها صحيفة " " أن الإسفنجات المطبخية، بسبب رطوبتها وخصائصها المسامية، يمكن أن تحتوي على أكثر من 50 مليار بكتيريا على مساحة 10×15 سم فقط، وقد تبقى بعض الجراثيم على السطح حتى 16 يومًا.وينصح الخبراء باستبدال الإسفنج كل أسبوع أو أسبوعين، أو تعقيمه في الميكروويف لمدة دقيقة إلى دقيقتين، أو غسله في غسالة الصحون على درجة حرارة مرتفعة.يمكن أن تحتوي فرشاة الأسنان على أكثر من 10 ملايين نوع من البكتيريا والفطريات، بما في ذلك إي كولاي وكانديدا، خاصة إذا وُضعت بالقرب من المرحاض.ويُوصى بتعقيم الفرشاة باستخدام غسول الفم أو محلول بيروكسيد الهيدروجين، وتغييرها كل ثلاثة إلى أربعة أشهر للحفاظ على صحة الفم والأسنان.تجمع فرش الشعر الزيت وخلايا الجلد الميتة، بالإضافة إلى البكتيريا والفطريات، في بيئة دافئة ورطبة لفروة الرأس، ما قد يسبب القشرة والتهابات الجلد.ويؤكد أطباء الجلدية على ضرورة تنظيف فرش الشعر مرة كل أسبوعين على الأقل، وإزالة الشعر المتراكم بعد كل استخدام للحد من تراكم الجراثيم.وأشار الخبراء إلى أن هذه الأدوات اليومية، رغم مظهرها النظيف، قد تشكل تهديدًا صحيًا حقيقيًا إذا أهمل تنظيفها بانتظام، مؤكدين أن اتباع خطوات بسيطة للحفاظ على نظافتها يحدّ من المخاطر ويحافظ على بيئة منزلية صحية. (آرم نيوز)