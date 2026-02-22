تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أدوات يومية قد تهدد صحتك إذا أهملت تنظيفها.. تعرّف عليها!

Lebanon 24
22-02-2026 | 09:27
A-
A+
أدوات يومية قد تهدد صحتك إذا أهملت تنظيفها.. تعرّف عليها!
أدوات يومية قد تهدد صحتك إذا أهملت تنظيفها.. تعرّف عليها! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر خبراء الصحة من أن بعض الأدوات المنزلية اليومية، مثل الإسفنجات وفرش الأسنان وفرش الشعر، قد تكون حاملة للبكتيريا والفطريات والفيروسات الضارة، ما يعرض الأشخاص لمخاطر صحية كبيرة تشمل "إيكولاي"، و"السالمونيلا"، و"المكورات العنقودية".

الإسفنجات المطبخية
أوضحت دراسات نشرتها صحيفة "الإندبندنت" أن الإسفنجات المطبخية، بسبب رطوبتها وخصائصها المسامية، يمكن أن تحتوي على أكثر من 50 مليار بكتيريا على مساحة 10×15 سم فقط، وقد تبقى بعض الجراثيم على السطح حتى 16 يومًا.

وينصح الخبراء باستبدال الإسفنج كل أسبوع أو أسبوعين، أو تعقيمه في الميكروويف لمدة دقيقة إلى دقيقتين، أو غسله في غسالة الصحون على درجة حرارة مرتفعة.


فرشاة الأسنان
يمكن أن تحتوي فرشاة الأسنان على أكثر من 10 ملايين نوع من البكتيريا والفطريات، بما في ذلك إي كولاي وكانديدا، خاصة إذا وُضعت بالقرب من المرحاض.

ويُوصى بتعقيم الفرشاة باستخدام غسول الفم أو محلول بيروكسيد الهيدروجين، وتغييرها كل ثلاثة إلى أربعة أشهر للحفاظ على صحة الفم والأسنان.

فرش الشعر
تجمع فرش الشعر الزيت وخلايا الجلد الميتة، بالإضافة إلى البكتيريا والفطريات، في بيئة دافئة ورطبة لفروة الرأس، ما قد يسبب القشرة والتهابات الجلد.

ويؤكد أطباء الجلدية على ضرورة تنظيف فرش الشعر مرة كل أسبوعين على الأقل، وإزالة الشعر المتراكم بعد كل استخدام للحد من تراكم الجراثيم.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الأدوات اليومية، رغم مظهرها النظيف، قد تشكل تهديدًا صحيًا حقيقيًا إذا أهمل تنظيفها بانتظام، مؤكدين أن اتباع خطوات بسيطة للحفاظ على نظافتها يحدّ من المخاطر ويحافظ على بيئة منزلية صحية. (آرم نيوز) 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن.. تعرفوا عليها!
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الإفراط في المكملات الغذائية قد يهدد صحتك
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أخطاء شائعة في التعامل مع الحمى قد تهدد صحتك أكثر مما تتصور.. إليك كيفية تجنّبها!
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أدوات ذكاء اصطناعي ناشئة قد تصبح أساسية في حياتنا عام 2026
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الإندبندنت

الفيروس

السالم

كانديد

الفطر

المون

كاندي

فيروس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
08:34 | 2026-02-22
Lebanon24
05:56 | 2026-02-22
Lebanon24
05:00 | 2026-02-22
Lebanon24
02:30 | 2026-02-22
Lebanon24
02:00 | 2026-02-22
Lebanon24
23:00 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24