مكملات غذائية شائعة قد تضر الدماغ.. ما هي؟

تشير تحذيرات طبية حديثة إلى أن بعض المكملات الغذائية الشائعة قد تكون ضارة وقد تسرّع من شيخوخة الدماغ.



وصنف ثلاثة أطباء أميركيين ستة مكملات أو تركيبات شائعة باعتبارها قد تعرض القدرات العقلية للمستخدمين للخطر وفقًا لصحيفة "الديلي ميل".

فيتامين هـ

يُعدّ فيتامين هـ مضاد أكسدة قويًّا يُعتقد أنه يحمي الخلايا العصبية، لكنه غالبًا ما يُستهلك بجرعات عالية قد تصل إلى 1200% من الاحتياجات اليومية؛ ما يزيد خطر النزيف الدماغي، وقد يرتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال.



الكركم والأشواغاندا

تُستخدم هذه المكملات لتقليل الالتهاب وتعزيز الذاكرة، إلا أن الأطباء حذروا من أن تراكم الفضلات في قد يعيق التواصل العصبي ويظهر كأعراض تشبه التدهور المعرفي، وقد تسبّب جرعات عالية مشاكل للكبد.



زيت السمك مع الجنكة أو الكركم أو الثوم

قد يؤدي تناول هذه المكملات معًا، خصوصًا إذا تم الجمع بينها وبين أدوية مميعة للدم، إلى زيادة خطر النزيف الدماغي، نتيجة تأثيرها في الصفائح الدموية ومستويات أكسيد النيتريك في الدم.



الزنك والنحاس

لا يوجد دليل ملموس على أن هذين المعدنين يحسِّنان وظائف الدماغ، وقد يؤدي تناولهما بجرعات عالية إلى اختلال التوازن المعدني في الجسم.



القهوة مع المنبهات الأخرى

تناول القهوة مع مكملات منبهة مثل اليهيمبين أو السينفرين قد يزيد من القلق والأرق والخفقان والصداع النصفي، ما يؤثر سلبًا على النوم وصحة الدماغ. (إرم نيوز)