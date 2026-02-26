تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
كيف يؤثر فقدان الدهون على ضغط الدم والجهاز المناعي؟

Lebanon 24
26-02-2026 | 07:23
كيف يؤثر فقدان الدهون على ضغط الدم والجهاز المناعي؟
كيف يؤثر فقدان الدهون على ضغط الدم والجهاز المناعي؟ photos 0
تشير الدراسات إلى أن فقدان الوزن الأكبر عادةً ما يؤدي إلى انخفاض أكبر في ضغط الدم، لكن هذا لا يعني أن الوزن هو العامل الوحيد المؤثر، فالعادات الصحية مثل ممارسة الرياضة والتدخين والنوم تؤثر أيضًا.

أما بالنسبة للجهاز المناعي، فقد يساعد فقدان الدهون الزائدة في دعم وظائفه ضمن إطار نمط حياة صحي، يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني والنوم الجيد.

ومع ذلك، فإن صحة الجهاز المناعي لا تعتمد على الوزن وحده، بل تتأثر بعوامل عديدة، بما في ذلك التوتر والحالات الصحية المزمنة.
 
على العكس، زيادة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم من خلال إجبار القلب على العمل بجهد أكبر وإلحاق الضرر بالكلى، كما قد تُضعف الاستجابة المناعية للعدوى وبعض اللقاحات، وتزيد خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب، السكري من النوع الثاني، والسكتة الدماغية.

بشكل عام، فقدان الدهون الزائدة يُعد خطوة مهمة نحو تحسين الصحة العامة وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة، لكن آثاره على ضغط الدم ووظائف المناعة قد تظهر بشكل أسرع عند بعض الأشخاص وأبطأ عند آخرين.

لذلك، يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب لتقييم وضعك الصحي، ووضع خطة مناسبة لفقدان الوزن والحفاظ على صحة ضغط الدم والجهاز المناعي على أفضل نحو. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
كيف تؤثر الوجبات السكرية الليلية على ضغط الدم والصحة؟
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:01:13 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم؟
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:01:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أفضل طريقة لكبار السن لفقدان الدهون والحفاظ على العضلات
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:01:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الميلاتونين.. كيف يؤثر هرمون النوم على مستويات السكر في الدم؟
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:01:13 Lebanon 24 Lebanon 24

