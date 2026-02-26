تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
كيف يؤثر فقدان الدهون على ضغط الدم والجهاز المناعي؟
Lebanon 24
26-02-2026
|
07:23
photos
تشير الدراسات إلى أن فقدان الوزن الأكبر عادةً ما يؤدي إلى انخفاض أكبر في ضغط
الدم
، لكن هذا لا يعني أن الوزن هو العامل الوحيد المؤثر، فالعادات الصحية مثل ممارسة الرياضة والتدخين والنوم تؤثر أيضًا.
أما بالنسبة للجهاز المناعي، فقد يساعد فقدان الدهون الزائدة في دعم وظائفه ضمن إطار نمط حياة صحي، يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني والنوم الجيد.
ومع ذلك، فإن صحة الجهاز المناعي لا تعتمد على الوزن وحده، بل تتأثر بعوامل عديدة، بما في ذلك التوتر والحالات الصحية المزمنة.
على العكس، زيادة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم من خلال إجبار القلب على العمل بجهد أكبر وإلحاق الضرر بالكلى، كما قد تُضعف الاستجابة المناعية للعدوى وبعض اللقاحات، وتزيد خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب،
السكري
من النوع الثاني، والسكتة الدماغية.
بشكل عام
، فقدان الدهون الزائدة يُعد خطوة مهمة نحو تحسين الصحة العامة وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة، لكن آثاره على ضغط الدم ووظائف المناعة قد تظهر بشكل أسرع عند بعض الأشخاص وأبطأ عند آخرين.
لذلك، يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب لتقييم وضعك الصحي، ووضع خطة مناسبة لفقدان الوزن والحفاظ على صحة ضغط الدم والجهاز المناعي على أفضل نحو. (إرم نيوز)
