صحة

الكرز.. فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة للجسم والصحة!

Lebanon 24
27-02-2026 | 08:56
الكرز.. فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة للجسم والصحة!
الكرز فاكهة منخفضة السعرات وغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، ما يجعل تناولها بانتظام خيارًا صحيًا يدعم الجسم بعدة طرق.

وأظهرت الدراسات أن الكرز الحامض وعصيره يساعدان على التعافي بعد التمارين الرياضية المكثفة، حيث يقلل تناول 480 ملغ من مسحوق الكرز يوميًا قبل نصف ماراثون الألم العضلي ويسرع استعادة اللياقة مقارنة بعدم تناوله.

كما يعزز الكرز صحة القلب بفضل محتواه من الألياف والبوتاسيوم، ما يساهم في ضبط ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار، فيما تشير بعض الدراسات إلى أن عصيره قد يخفض ضغط الدم خلال ساعتين من تناوله.

ويفيد الكرز صحة المفاصل، خصوصًا لدى من يعانون من النقرس أو ارتفاع حمض اليوريك، إذ أظهرت مراجعة 29 دراسة أن تناوله يقلل نوبات النقرس بنسبة تصل إلى 35% خلال يومين ويخفف الالتهابات والألم المرتبط بالمفاصل.

ويحتوي الكرز على الميلاتونين الطبيعي الذي ينظم دورة النوم، وقد أظهرت الدراسات أن عصير الكرز الحامض يزيد مستويات هذا المركب، محسنًا جودة ومدة النوم، خصوصًا لدى كبار السن.

وينصح خبراء التغذية باختيار الكرز الطازج أو المجمد وتناول نصف كوب في كل مرة، مع تجنب الكرز المحلى أو المجفف بكميات كبيرة لتفادي السكريات المضافة التي تقلل من فوائده الصحية. (آرم نيوز) 

مواضيع ذات صلة
الكيوي.. فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة
الموز.. فاكهة لذيذة وفوائد صحية متعددة
لضمان أقصى فائدة للجسم... متى يجب تناول الزنك؟
فوائد الخيار للجسم والبشرة
