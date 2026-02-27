تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

احمِ أمعاءك.. 4 أطعمة تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون!

Lebanon 24
27-02-2026 | 09:50
A-
A+
احمِ أمعاءك.. 4 أطعمة تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون!
احمِ أمعاءك.. 4 أطعمة تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُعتبر سرطان القولون والمستقيم من أكثر أنواع السرطان انتشارًا، لكن خبراء الصحة يؤكدون أن اتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة به بشكل كبير.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن بعض الأطعمة الغنية بالألياف والمغذيات قد تحمي الأمعاء وتدعم صحة الجهاز الهضمي. وفقًا لموقع Very Well Health، إليك أربعة أنواع من الأطعمة قد تساهم في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم:

الحبوب الكاملة
تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في الحفاظ على توازن بكتيريا الأمعاء وتقليل الالتهابات. من الخيارات المفيدة: الشوفان، الأرز البني، الكينوا، البرغل، وخبز القمح الكامل.

الفواكه والخضراوات
غنية بالألياف ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف وتخفف الالتهابات. يُنصح بالتركيز على الخضراوات الورقية، البروكلي، الملفوف، الطماطم، إضافة إلى التوت والثوم والبصل لدورها المحتمل في الوقاية من السرطان.

منتجات الألبان
 قد يساهم الكالسيوم و"فيتامين د" في دعم صحة الأمعاء وخفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. يُفضل اختيار الحليب، الزبادي، والجبن قليلة الدسم مع تجنب الإفراط في الاستهلاك.

الأسماك
 تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية التي تقلل الالتهاب وتعزز صحة الجهاز الهضمي. أظهرت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية التي تدمج الأسماك مع الخضراوات والحبوب الكاملة ترتبط بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة.

على النقيض، يمكن أن تزيد اللحوم الحمراء والمصنّعة، الأطعمة فائقة المعالجة، المشروبات الغازية، والكحول من خطر الإصابة، خصوصًا عند تناولها بكميات كبيرة.

بالإضافة إلى التغذية، يوصي الخبراء بالإقلاع عن التدخين، الحفاظ على وزن صحي، ممارسة النشاط البدني بانتظام، وإجراء الفحوصات الدورية بدءًا من سن 45 عامًا، لما لها من أهمية في الكشف المبكر وتحسين فرص العلاج.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد سن الخمسين.. أطعمة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تحليل يتحدث عن سرطان القولون.. ماذا كشف؟
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
دراستان تكشفان فوائد أدوية فقدان الوزن ضد سرطان القولون
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يؤثر الكافيين على التهاب الأمعاء والقولون؟
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الغازية

الكحول

التركي

الشوف

الغاز

الترك

الأرز

ألبان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:57 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:51 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
12:28 | 2026-02-27
Lebanon24
08:56 | 2026-02-27
Lebanon24
07:32 | 2026-02-27
Lebanon24
04:46 | 2026-02-27
Lebanon24
03:23 | 2026-02-27
Lebanon24
01:54 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24