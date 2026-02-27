تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

كيف تتغلبين على الأكزيما العصبية؟

Lebanon 24
27-02-2026 | 23:00
A-
A+
كيف تتغلبين على الأكزيما العصبية؟
كيف تتغلبين على الأكزيما العصبية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تُعدّ الأكزيما العصبية، المعروفة طبيًا باسم التهاب الجلد العصبي، من المشكلات الجلدية الشائعة والمزعجة لدى النساء، إذ تبدأ غالبًا بحكة موضعية شديدة تتحول تدريجيًا إلى بقع سميكة داكنة الملمس. وعلى عكس ما يعتقد البعض، لا يرتبط هذا الاضطراب بالعدوى، بل يرتبط باستجابة الجهاز العصبي للتوتر والضغوط اليومية.

وبحسب توصيات Mayo Clinic، فإن كسر حلقة الحكة والخدش يُعد الخطوة الأهم في رحلة العلاج، لأن الخدش المتكرر يحفّز النهايات العصبية ويزيد سماكة الجلد، ما يفاقم المشكلة بدلًا من تهدئتها.

فهم دورة الحكة أولًا
تبدأ الحالة بمثير بسيط، لكن الاستمرار في خدش المنطقة المصابة يؤدي إلى زيادة الالتهاب وتصلّب الجلد كآلية دفاعية طبيعية. لذلك، فإن وعي المرأة بهذه الدورة يساعدها على تجنّب تفاقم الأعراض ومنع ظهور ندبات دائمة.

العلاجات الموضعية.. دعم أساسي للبشرة
تُستخدم مراهم الكورتيكوستيرويد لتخفيف الالتهاب وتهدئة الأعصاب المتهيجة، كما تساعد على استعادة ملمس الجلد تدريجيًا. وفي بعض الحالات، قد يُنصح باستخدام ضمادات رطبة فوق الكريمات لتعزيز الامتصاص والحفاظ على ترطيب البشرة، ما يقلل من الشعور بالحكة خلال اليوم.

التوتر والملابس.. محفزات يجب الانتباه لها
يلعب القلق والضغط النفسي دورًا بارزًا في تحفيز الأعراض، إذ تؤثر المواد الكيميائية التي تفرزها الأعصاب على حساسية الجلد. لذلك يُنصح بإدارة التوتر عبر تقنيات الاسترخاء، إلى جانب تجنّب الملابس الضيقة أو الصوفية التي قد تزيد من التهيّج.

وتتطلب الأكزيما العصبية صبرًا والتزامًا بالعلاج، عبر الجمع بين الأدوية الموصوفة وتعديل السلوكيات اليومية. ومع اتباع هذا النهج المتكامل، تستطيع المرأة السيطرة على الحكة، واستعادة صحة بشرتها، والحد من خطر الالتهابات البكتيرية الناتجة عن الخدش المتكرر.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا تتصاعد العصبية في رمضان؟ وما الحلّ؟
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 10:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24
علماء يكشفون عن "أسرار عصبية" غير متوقعة للتثاؤب
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 10:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24
لصحة القلب والجهاز العصبي.. ركزوا على هذه العادات
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 10:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تطور جلداً إلكترونياً عصبياً
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 10:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

المرأة

المواد الكيميائية

على استعادة

باسم ال

الصوفية

الكورة

الكريم

التزام

الصوفي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:54 | 2026-02-28
Lebanon24
01:46 | 2026-02-28
Lebanon24
23:00 | 2026-02-27
Lebanon24
15:33 | 2026-02-27
Lebanon24
12:28 | 2026-02-27
Lebanon24
09:50 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24