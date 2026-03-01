تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

بعد سن الـ65.. هل يمكن لزبدة الفول السوداني تحسين قوة العضلات؟

Lebanon 24
01-03-2026 | 09:42
A-
A+
بعد سن الـ65.. هل يمكن لزبدة الفول السوداني تحسين قوة العضلات؟
بعد سن الـ65.. هل يمكن لزبدة الفول السوداني تحسين قوة العضلات؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع التقدم في العمر، تفقد العضلات قوتها وكتلتها بشكل طبيعي. وهذا التراجع يبدأ بعد سن الخمسين ويتسارع بعد الـ65، ما يزيد من خطر السقوط والكسور وفقدان القدرة على الاعتماد على النفس.
 
لكن دراسة علمية جديدة تقدم حلا بسيطا قد يبطئ هذا التراجع، وهو زبدة الفول السوداني.
 
وعلى مدار الحياة، تنخفض كتلة العضلات بنسبة تتراوح بين 20 و30%، وتنخفض قوتها بنسبة تتراوح بين 40 و50%. وهذا التراجع لا يؤثر فقط على المظهر الجسدي، بل له عواقب صحية خطيرة، فهو يزيد من احتمالات السقوط والكسور، وقد يؤدي إلى فقدان الاستقلالية وزيادة دخول المستشفى، كما يرتبط بانخفاض جودة الحياة بشكل عام.

ولهذا السبب، يبحث العلماء باستمرار عن طرق بسيطة وفعالة لإبطاء هذه العملية، خاصة مع تقدم السكان في العمر حول العالم.
 
يعرف النظام الغذائي المتوسطي بفوائده الصحية العديدة، حيث يرتبط بتحسن الوظائف البدنية لدى كبار السن. ومن مكونات هذا النظام المكسرات التي تحتوي على بروتينات وفيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة وألياف. ويعتقد أن تناول المكسرات بانتظام يساعد على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان رئيسيان في تدهور العضلات مع التقدم في العمر.
 
وتتميز زبدة المكسرات، وخاصة زبدة الفول السوداني، بكونها سهلة المضغ ومنخفضة التكلفة ومتوفرة بسهولة، ما يجعلها خيارا مثاليا لكبار السن.
 
وأجرى باحثون دراسة على 120 شخصا من كبار السن (فوق 65 عاما) كانوا معرضين لخطر السقوط. وتم تقسيمهم إلى مجموعتين: مجموعة تناولت 43 غراما من زبدة الفول السوداني يوميا لمدة ستة أشهر، ومجموعة أخرى تابعت نظامها الغذائي العادي.

وهذه الكمية من زبدة الفول السوداني تعادل نحو حصة ونصف من المكسرات، وتحتوي على 250 سعرة حرارية و10 غرامات من البروتين و20 غراما من الدهون الصحية غير المشبعة.

وبعد ستة أشهر، لاحظ الباحثون تحسنا ملحوظا في اختبار "الجلوس والوقوف خمس مرات" لدى المجموعة التي تناولت زبدة الفول السوداني. وهذا الاختبار بسيط لكنه مهم، حيث يقيس قوة عضلات الشخص من خلال الوقت الذي يحتاجه للجلوس على كرسي والوقوف منه خمس مرات متتالية.
 
وقد استطاعت المجموعة التي تناولت زبدة الفول السوداني إكمال الاختبار أسرع بمقدار 1.2 ثانية مقارنة بالمجموعة الأخرى. كما زادت قوة عضلاتهم بمقدار 22 واط.

وقد تبدو ثانية واحدة فقط فرقا صغيرا، لكنها في الحقيقة مهمة جدا. إذ تشير الدراسات السابقة إلى أن زيادة زمن هذا الاختبار بمقدار ثانية واحدة سنويا تعادل تراجعا بنسبة 10% في قوة العضلات. لذلك فإن تحسن الوقت بمقدار 1.2 ثانية يعكس تحسنا حقيقيا وملحوظا.

والمثير للاهتمام أن الدراسة لم تسجل أي تحسن في سرعة المشي لدى المشاركين، وهي النتيجة الرئيسية التي كان الباحثون يتوقعونها. كما لم تزد أوزان المشاركين رغم إضافة 250 سعرة حرارية يوميا إلى نظامهم الغذائي.
 
ولم تسجل الدراسة أي آثار جانبية خطيرة. كما أن 86% من المشاركين التزموا بتناول زبدة الفول السوداني يوميا، وأفاد معظمهم أنهم سيستمرون في تناولها لأنهم يحبون طعمها.

ورغم النتائج المشجعة، هناك بعض النقاط المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار. فالمشاركون في الدراسة كانوا يتمتعون بصحة جيدة نسبيا ويتناولون كميات كافية من البروتين أساسا. كما أنهم لم يكونوا على علم بالمجموعة التي ينتمون إليها، ما قد يؤثر على النتائج. لذلك يحتاج الباحثون إلى دراسات أكبر وأكثر تنوعا لتأكيد هذه النتائج. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في أميركا... سحب منتجات زبدة الفول السوداني بشكلٍ عاجل من الأسواق
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الفول السوداني يحسن الكوليسترول إذا استُهلك بهذه الطريقة
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
توقف عالمي للدواء الوحيد لحساسية الفول السوداني
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما يتفوّق في حماية القلب الجوز او الفول السوداني؟
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

روسيا اليوم

ثانية واحدة

الاستقلال

في تناوله

بشكل عام

السودان

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
15:17 | 2026-03-01
Lebanon24
12:22 | 2026-03-01
Lebanon24
07:21 | 2026-03-01
Lebanon24
05:00 | 2026-03-01
Lebanon24
02:00 | 2026-03-01
Lebanon24
23:00 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24