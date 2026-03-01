كيف تحمي قلبك؟ تعرف على عوامل الخطر الشائعة

تُعد أمراض القلب من أكثر الأمراض شيوعًا في العالم، وتشمل مشاكل مثل أمراض الشرايين التاجية، فشل القلب، واضطرابات نظم القلب. تحدث هذه الأمراض غالبًا نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول في الشرايين، مما يعيق تدفق إلى عضلة القلب ويزيد خطر النوبات القلبية.تشمل أبرز عوامل الخطر:ارتفاع ضغط الدم: يزيد من ضغط الشرايين ويجهد القلب.ارتفاع والدهون في الدم: يساهم في انسداد الشرايين.التدخين: يضر الأوعية الدموية ويزيد خطر الجلطات.السمنة وقلة النشاط البدني: تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.: يضاعف خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.التوتر النفسي والعادات الغذائية السيئة: تؤثر على صحة القلب على المدى .للوقاية، ينصح باتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، ممارسة الرياضة بانتظام، تجنب التدخين، ومتابعة ضغط الدم والكوليسترول. الاهتمام بهذه العوامل يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب ويحافظ على حياة صحية أطول.