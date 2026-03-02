عادة صباحية بسيطة قد تغير حياتك.. اليكم ما كشفه العلماء

يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول ملعقة من زيت يوميًا اعتقادًا بفوائدها الصحية، خاصة مع انتشار المتوسطي.. فماذا يقول ؟



بحسب تقرير في موقع "VeryWellHealth" الصحي، فإن زيت الزيتون، خصوصًا البِكر الممتاز، غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، وهي مركبات ارتبطت بعدد من التأثيرات الإيجابية على الصحة.



ويحتوي زيت الزيتون على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، أبرزها "الأوليكانثال"، الذي يعمل بطريقة مشابهة لبعض مضادات الالتهاب. ويُعتقد أن تقليل الالتهاب المزمن قد يساهم في خفض خطر أمراض مثل وأمراض القلب وألزهايمر.



كما تشير دراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون قد يساعد في تحسين مستويات الجيد (HDL) وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب، ويُعد عنصرًا أساسيًا في المرتبطة بصحة القلب.

أيضا هناك تأثير محتمل على ضغط والسكتة الدماغية، وذلك عبر المساهمة في خفض ضغط الدم والكوليسترول، حيث قد يقلل زيت الزيتون من خطر السكتة الدماغية، لكن الأبحاث لا تزال مستمرة لتأكيد حجم هذا التأثير.



ورغم أنه غني بالسعرات الحرارية، فإن إدراج زيت الزيتون ضمن نظام غذائي متوازن قد يساعد في الحفاظ على وزن صحي وتحسين حساسية الإنسولين، ما قد يقلل خطر السكري من النوع الثاني ومتلازمة الأيض.



وإلى جانب ذلك، تشير بعض الدراسات إلى دور محتمل في تقليل تراكم لويحات مرتبطة بمرض ألزهايمر، إضافة إلى دعم توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحسين الهضم.

هل "الجرعة اليومية" ضرورية؟

زيت الزيتون ليس علاجًا سحريًا، وتكمن فائدته الحقيقية في كونه جزءًا من نمط غذائي صحي متكامل. كما أنه مرتفع بالسعرات، لذا فإن الإفراط قد يؤدي إلى زيادة الوزن.



والخلاصة أن ملعقة يومية من زيت الزيتون قد تدعم صحة القلب وتقلل الالتهاب وتحسن بعض المؤشرات الأيضية، بشرط أن تكون ضمن نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.