تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

عادة صباحية بسيطة قد تغير حياتك.. اليكم ما كشفه العلماء

Lebanon 24
02-03-2026 | 02:17
A-
A+
عادة صباحية بسيطة قد تغير حياتك.. اليكم ما كشفه العلماء
عادة صباحية بسيطة قد تغير حياتك.. اليكم ما كشفه العلماء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول ملعقة من زيت الزيتون يوميًا اعتقادًا بفوائدها الصحية، خاصة مع انتشار النظام الغذائي المتوسطي.. فماذا يقول العلم؟

بحسب تقرير في موقع "VeryWellHealth" الصحي، فإن زيت الزيتون، خصوصًا البِكر الممتاز، غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، وهي مركبات ارتبطت بعدد من التأثيرات الإيجابية على الصحة.

ويحتوي زيت الزيتون على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، أبرزها "الأوليكانثال"، الذي يعمل بطريقة مشابهة لبعض مضادات الالتهاب. ويُعتقد أن تقليل الالتهاب المزمن قد يساهم في خفض خطر أمراض مثل السكري وأمراض القلب وألزهايمر.

كما تشير دراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون قد يساعد في تحسين مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب، ويُعد عنصرًا أساسيًا في حمية البحر المتوسط المرتبطة بصحة القلب.
أيضا هناك تأثير محتمل على ضغط الدم والسكتة الدماغية، وذلك عبر المساهمة في خفض ضغط الدم والكوليسترول، حيث قد يقلل زيت الزيتون من خطر السكتة الدماغية، لكن الأبحاث لا تزال مستمرة لتأكيد حجم هذا التأثير.

ورغم أنه غني بالسعرات الحرارية، فإن إدراج زيت الزيتون ضمن نظام غذائي متوازن قد يساعد في الحفاظ على وزن صحي وتحسين حساسية الإنسولين، ما قد يقلل خطر السكري من النوع الثاني ومتلازمة الأيض.

وإلى جانب ذلك، تشير بعض الدراسات إلى دور محتمل في تقليل تراكم لويحات مرتبطة بمرض ألزهايمر، إضافة إلى دعم توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحسين الهضم.
هل "الجرعة اليومية" ضرورية؟
زيت الزيتون ليس علاجًا سحريًا، وتكمن فائدته الحقيقية في كونه جزءًا من نمط غذائي صحي متكامل. كما أنه مرتفع بالسعرات، لذا فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

والخلاصة أن ملعقة يومية من زيت الزيتون قد تدعم صحة القلب وتقلل الالتهاب وتحسن بعض المؤشرات الأيضية، بشرط أن تكون ضمن نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تأثيرها قد يحسن ضغط الدم... عادة صباحية بسيطة لا يجب اهمالها
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 14:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
30 دقيقة من المشي… عادة بسيطة بفوائد كبيرة
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 14:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن.. تعرفوا عليها!
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 14:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن الأسعار.. إليكم ما كشفه وزير الاقتصاد
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 14:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

البحر المتوسط

الكوليسترول

في تناوله

حسين ال

الزيتون

السكري

وي زي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
00:00 | 2026-03-02
Lebanon24
23:00 | 2026-03-01
Lebanon24
15:17 | 2026-03-01
Lebanon24
12:22 | 2026-03-01
Lebanon24
09:42 | 2026-03-01
Lebanon24
07:21 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24