صحة
عادة صباحية بسيطة قد تغير حياتك.. اليكم ما كشفه العلماء
Lebanon 24
02-03-2026
|
02:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول ملعقة من زيت
الزيتون
يوميًا اعتقادًا بفوائدها الصحية، خاصة مع انتشار
النظام الغذائي
المتوسطي.. فماذا يقول
العلم
؟
بحسب تقرير في موقع "VeryWellHealth" الصحي، فإن زيت الزيتون، خصوصًا البِكر الممتاز، غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، وهي مركبات ارتبطت بعدد من التأثيرات الإيجابية على الصحة.
ويحتوي زيت الزيتون على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، أبرزها "الأوليكانثال"، الذي يعمل بطريقة مشابهة لبعض مضادات الالتهاب. ويُعتقد أن تقليل الالتهاب المزمن قد يساهم في خفض خطر أمراض مثل
السكري
وأمراض القلب وألزهايمر.
كما تشير دراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون قد يساعد في تحسين مستويات
الكوليسترول
الجيد (HDL) وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب، ويُعد عنصرًا أساسيًا في
حمية
البحر المتوسط
المرتبطة بصحة القلب.
أيضا هناك تأثير محتمل على ضغط
الدم
والسكتة الدماغية، وذلك عبر المساهمة في خفض ضغط الدم والكوليسترول، حيث قد يقلل زيت الزيتون من خطر السكتة الدماغية، لكن الأبحاث لا تزال مستمرة لتأكيد حجم هذا التأثير.
ورغم أنه غني بالسعرات الحرارية، فإن إدراج زيت الزيتون ضمن نظام غذائي متوازن قد يساعد في الحفاظ على وزن صحي وتحسين حساسية الإنسولين، ما قد يقلل خطر السكري من النوع الثاني ومتلازمة الأيض.
وإلى جانب ذلك، تشير بعض الدراسات إلى دور محتمل في تقليل تراكم لويحات مرتبطة بمرض ألزهايمر، إضافة إلى دعم توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحسين الهضم.
هل "الجرعة اليومية" ضرورية؟
زيت الزيتون ليس علاجًا سحريًا، وتكمن فائدته الحقيقية في كونه جزءًا من نمط غذائي صحي متكامل. كما أنه مرتفع بالسعرات، لذا فإن الإفراط
في تناوله
قد يؤدي إلى زيادة الوزن.
والخلاصة أن ملعقة يومية من زيت الزيتون قد تدعم صحة القلب وتقلل الالتهاب وتحسن بعض المؤشرات الأيضية، بشرط أن تكون ضمن نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.
