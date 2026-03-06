"المشي العكسي في الماء".. تمرين مريح للظهر والمفاصل

تعاني من آلام الركبة أو أسفل الظهر، فقد يكون الوقت مناسباً لتجربة أسلوب جديد داخل المسبح.

مع انتشار تمارين مثل "سكوات إسباني" و"المشي الرجوعي" على اليابسة، يبرز اليوم تمرين "المشي العكسي في الماء" كخيار لطيف على المفاصل ويوفر فوائد جسمانية متعددة.

الفكرة بسيطة: المشي إلى الخلف داخل الماء، سواء كان مستوى الماء عند الخصر أو .

ويشير الخبراء إلى أن هذه الحركة "تشغل عدداً أكبر من العضلات، خصوصاً حول العمود الفقري وعضلات الفخذ الأمامية والساقين، كما ترفع معدل ضربات القلب".

الدكتورة سوزان وايلي، طبيبة عامة ومستشارة طبية لدى "آي كيو دكتور"، أوضحت لموقع هاف بوست في المتحدة أن المشي العكسي على اليابسة يعزز التوازن والحركة ويخفف بعض مشاكل المفاصل، والفكرة نفسها تنطبق داخل الماء.

وأظهرت دراسة مقارنة بين المشي الأمامي والخلفي على جهاز مشي مغمور بالماء أن المشاركين الذين ساروا إلى الخلف استخدموا عضلات أكثر، وارتفع لديهم معدل ضربات القلب، وبذلوا طاقة أكبر. كما بينت دراسة أخرى أن المشي العكسي في الماء قد يكون علاجاً فعالاً لآلام الظهر المزمنة، وهو أثر لم يلاحظ لدى المشي الأمامي.

لا يحتاج التمرين إلى أجهزة خاصة، وتوصي مؤسسة التهاب المفاصل بالبدء بالوقوف على أطراف الأصابع، ثم الدفع نحو الكعب مع تحريك الذراع المعاكسة للساق ودفع الماء باليدين إلى الخلف.

وبما أن التمرين متقدم، يُفضل أن يبدأ المبتدئون بالمشي الأمامي أولاً. وكلما ارتفع مستوى الماء، قل الضغط على المفاصل. كما يُنصح أن تتراوح حرارة المسبح بين 28 و32 درجة مئوية، لتوفير دفء يساعد على راحة المفاصل أثناء الحركة البطيئة.