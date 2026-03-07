عادات بسيطة تجعل الحياة أجمل.. لا تهملوها

إن بعض العادات الصغيرة والبسيطة قادرة على تحويل حتى أكثر الأيام رتابة إلى أيام تستحق الاستمتاع بها. بحسب ما نشره موقع Global English Editing، إنها تعديلات بسيطة، لكن المداومة عليها تجعل الحياة العادية تبدو استثنائية، وهي كما يلي:

1- بدء اليوم بدون هاتف

قبل عصر الهواتف الذكية، لم تكن الصباحات تبدأ بوابل من الإشعارات والرسائل الإلكترونية وعناوين الأخبار. وبالتالي، فإن ترك الهاتف في غرفة أخرى طوال الليل وتحويل أول 30 دقيقة من الصباح التالي مخصصة للتأمل بهدوء بدلاً من الانغماس فوراً في فوضى العالم. ويمكن ممارسة التمدد أو النظر من النافذة. إن الحد البسيط يخلق حاجزاً بين النوم ومتطلبات اليوم، ويغير كل ما يليه.



2- ملاحظة 3 يومياً

يمكن مراقبة أو ملاحظة بعض الأشياء، مثل طريقة سقوط ضوء الظهيرة على طاولة المطبخ أو نمط الصقيع على نوافذ السيارة أو تركيز الحفيد وهو يربط حذاءه، بشكل مختلف. إن ملاحظة ثلاثة أشياء جميلة كل يوم هي فكرة تساعد في تدريب العقل على البحث عن الجمال بدلاً من المشاكل.



3- ابتكار طقس يومي لطيف

إن يبدو إلزامياً في حين أن الطقس اليومي الاختياري يعد أمراً طوعياً لطيفاً. ربما يكون تناول الشاي أو حل كلمات متقاطعة قبل النوم أو نزهة قصيرة حول المنزل بعد العشاء، أو خمس دقائق من تمارين التمدد. إن المفتاح هو الاستمرارية والاستمتاع الحقيقي.

4- ممارسة قاعدة الدقيقتين للطف

إذا كان بإمكان الشخص فعل شيء لطيف في أقل من دقيقتين، فيجب أن يفعله فوراً. يمكن أن يراسل صديقه الذي كان يفكر فيه أو الثناء على أداء أو مظهر البائع في المتجر أو كتابة تقييم إيجابي للمطعم الذي أعجبه، أو ري نباتات الجار عند ملاحظة جفافها. عندئذ يصبح الشخص باحثاً عن فرص لنشر السعادة بدلاً من كونه مجرد شخص يحاول فقط قضاء يومه.



5- ختم المحادثات بالامتنان

قبل إنهاء المكالمة أو إنهاء المحادثة، يمكن أن يبحث الشخص عن شيء يُقدره بصوت عالي. إن ممارسة هذه العادة تُغير علاقات الشخص، وخاصة مع عائلته. لا يستغرق الأمر سوى ثلاث ثوانٍ ولا يكلف شيئاً، ولكنه يُشعر كلا الطرفين بالتقدير.



6- التقاط صور من الحياة اليومية

إن هناك كم مذهل من الجمال في اللقطات البسيطة في الروتين اليومي. إن الصور المختلفة في الحياة العادية هي في الواقع استثنائية للغاية عند إمعان النظر فيها.

7- المشي مرة في الأسبوع

يمكن القيام بممارسة المشي مرة أسبوعياً بلا وجهة محددة ولا عداد خطوات. إنها فرصة لاستكشاف أمور مدهشة لا تظهر عندما يكون المرء في عجلة من أمره، مثل معالم جديدة في الشوارع المحيطة بالمنزل أو حتى تغير ألوان بعض الأشجار مع الفصول. تعد هذه النزهات بمثابة نوعاً من التأمل لا يتطلب الجلوس بلا حراك.



8- قراءة شيء جميل قبل النوم

يمكن اختتام اليوم بشيء يُنعش الروح، مثل قراءة قصيدة أو بضع صفحات من كتاب مقالات، أو حتى اقتباساً ذا معنى. تُساعد هذه العادة على الانتقال بسلاسة بين هموم اليوم والنوم، فبدلاً من الاستلقاء في السرير واستعادة أفكار مُقلقة، يجد العقل ما يُمتعه.