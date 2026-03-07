كم ساعة يجب أن تنام؟.. دراسة تكشف

كشفت دراسة علمية واسعة أن النوم لمدة 7 ساعات و18 دقيقة يومياً قد يكون المدة المثالية للمساعدة في تقليل خطر مقاومة الإنسولين، وهي الحالة التي تعد من أهم المقدمات للإصابة بمرض من النوع الثاني.



وأوضحت الدراسة، التي نشرت في Open Diabetes Research & Care، أن مدة النوم ترتبط بشكل وثيق بصحة التمثيل الغذائي في الجسم، وأن الإفراط أو النقص في النوم قد يؤثر سلباً على تنظيم السكر في ، بحسب تقرير منشور في موقع "MedicalXpress" العلمي.



وتعد مقاومة الإنسولين حالة يصبح فيها الجسم أقل استجابة لهرمون الإنسولين المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم.

ويؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر، ما يزيد احتمال الإصابة بالسكري من النوع الثاني واضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض القلب.



ولقياس هذه العلاقة، استخدم الباحثون مؤشراً يسمى معدل التخلص من الغلوكوز (eGDR)، حيث تشير القيم المنخفضة إلى ارتفاع خطر مقاومة الإنسولين.



واعتمدت الدراسة على بيانات 23,475 مشاركاً تتراوح أعمارهم بين 20 و80 عاماً، تم جمعها ضمن المسح الوطني للصحة والتغذية في بين عامي 2009 و2023.



وأظهرت البيانات أن متوسط مدة النوم في أيام الأسبوع كان 7 ساعات و30 دقيقة، بينما ارتفع إلى نحو 8 ساعات في عطلة نهاية الأسبوع. كما أفاد نحو 48% من المشاركين بأنهم يعوضون نقص النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع.



المدة المثالية للنوم

وعند تحليل النتائج، لاحظ الباحثون وجود علاقة على شكل منحنى مقلوب بين مدة النوم ومعدل التخلص من الغلوكوز.



وأظهرت النتائج أن النقطة المثالية لمعدل النوم كانت عند 7 ساعات و18 دقيقة تقريباً، فيما تراجعت حولها المؤشرات الأيضية. وكان هذا التأثير أكثر وضوحاً لدى النساء والأشخاص بين 40 و59 عاماً.



كما درست الدراسة تأثير ما يسمى تعويض النوم في عطلة نهاية الأسبوع. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ينامون أقل من المدة المثالية خلال الأسبوع قد يستفيدون من تعويض النوم لمدة ساعة إلى ساعتين في عطلة نهاية الأسبوع، لكن الأشخاص الذين ينامون أكثر من المدة المثالية قد يواجهون تدهوراً في استقلاب السكر إذا ناموا أكثر من ساعتين إضافيتين في عطلة نهاية الأسبوع.



علاقة معقدة بين النوم والتمثيل الغذائي

ويشير الباحثون إلى وجود علاقة متبادلة بين النوم وصحة التمثيل الغذائي. فمن ناحية، يمكن أن يؤدي اضطراب النوم إلى اختلال مستويات السكر في الدم، ومن ناحية أخرى قد تؤدي اضطرابات التمثيل الغذائي نفسها إلى تغير أنماط النوم.. وهذا قد يخلق ما يشبه حلقة مفرغة تؤثر سلباً في الصحة.



ورغم أهمية النتائج، يؤكد الباحثون أن الدراسة رصدية ولا تثبت علاقة سببية مباشرة. كما اعتمدت على بيانات النوم التي أبلغ عنها المشاركون بأنفسهم، وهو ما قد يؤثر على دقة النتائج.