تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

توافق الأذواق أم خلافها… هل يحدد الطعام مستقبل العلاقة الزوجية؟

Lebanon 24
09-03-2026 | 14:41
A-
A+
توافق الأذواق أم خلافها… هل يحدد الطعام مستقبل العلاقة الزوجية؟
توافق الأذواق أم خلافها… هل يحدد الطعام مستقبل العلاقة الزوجية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تشير أبحاث حديثة إلى أن توافق الزوجين في تفضيلات الطعام له تأثير كبير على رضا كل منهما عن العلاقة وقوة ارتباطهما على المدى الطويل.

فالغذاء ليس مجرد وسيلة للبقاء على قيد الحياة، بل يعكس أيضًا إشارات ثقافية ونفسية واجتماعية تساعد الشركاء على فهم قيم بعضهم البعض، وأنماط حياتهم، وميولهم العاطفية.

تقليل الصراعات

وفقًا لصحيفة "الغارديان"، تعمل تفضيلات الطعام غالبًا كرموز اجتماعية تُظهر مدى توافق القيم، مثل المشاركة، والأخلاقيات الغذائية، ونمط الحياة اليومي.

وتشير الدراسات إلى أن الأزواج الذين يتشاركون تناول وجبات يحبها كلاهما، خاصة الأطعمة المريحة المرتبطة بالطفولة أو بالثقافة، يشعرون بمستوى أعلى من الترابط العاطفي والرضا المتبادل.

هذا "التقاطع في الطهي" يمكن أن يصبح قاعدة للروتين المشترك، يقلل من النزاعات اليومية حول الطعام، ويعزز التعاون بين الشريكين.

لغة رمزية
في المقابل، قد تؤدي اختلافات الطعام، سواء في القيود الغذائية أو طرق التحضير أو حتى اختلافات بسيطة في الذوق، إلى توتر أو شعور بعدم الرضا إذا لم يتم التعامل معها بحكمة.

ويؤكد الخبراء على أهمية التركيز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل، بدلًا من التمسك الصارم بنفس الأذواق.

ويمكن للتكيفات البسيطة أو التسوية في تحضير الوجبات أن تسد الفجوات، مما يتيح للأزواج الاستمرار في طقوس الطعام المشتركة رغم الاختلافات الفردية.

كما يعمل الطعام كلغة رمزية داخل العلاقة، إذ تعكس اختيارات ما نأكله وكيف نحضّره ومتى نتقاسمه، مدى الاهتمام والرعاية والاستعداد للتنازل، وهي مؤشرات مهمة على الانسجام العاطفي.

وتُظهر الأطعمة المريحة نقاط الضعف والاحتياجات العاطفية، ما يجعلها أداة قياس للتوافق بين الشريكين.

تشير الدراسات أيضًا إلى أن تناول الطعام معًا، حتى مع تعديلات بسيطة لتلبية اختلافات النظام الغذائي، يعزز الروابط بين الشركاء.

والقدرة على التفاوض والتكيف والاستمتاع بالوجبات المشتركة تدعم التعاون العملي والحميمية العاطفية، وتشكل إطارًا يعزز رضا العلاقة على المدى الطويل.

باختصار، بينما يبدأ الحب والجاذبية العلاقة، يمكن للعادات الغذائية المشتركة واحترام تفضيلات الطعام المتبادلة أن تكون عاملاً عمليًا ورمزيًا مهمًا في تعزيز صمود العلاقة وسعادتها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
دفاع عن النفس أم جريمة؟ تفاصيل وفاة زوج في مشاجرة زوجية
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نزع السلاح شرط أميركي يحدّد مستقبل لبنان ودوره
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب نعمة عون من مجلس النواب: هذه الجلسة كانت على وقع القصف في الضاحية وعلى مستقبل ضبابي والخلاف لم يكن على التمديد فالأمور القاهرة والاستثنائية تتطلب تمديدا ولكن الخلاف كان على المدّة
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث ترامب: واشنطن تجري محادثات جدية مع غرينلاند بشأن مستقبل العلاقات
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

على رضا

الحميم

الطويل

التركي

جاذبية

المري

سعادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
17:03 | 2026-03-09
Lebanon24
11:34 | 2026-03-09
Lebanon24
09:51 | 2026-03-09
Lebanon24
05:00 | 2026-03-09
Lebanon24
02:00 | 2026-03-09
Lebanon24
00:00 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24