توافق الأذواق أم خلافها… هل يحدد الطعام مستقبل العلاقة الزوجية؟

تشير أبحاث حديثة إلى أن توافق الزوجين في تفضيلات الطعام له تأثير كبير كل منهما عن العلاقة وقوة ارتباطهما على المدى .



فالغذاء ليس مجرد وسيلة للبقاء على قيد الحياة، بل يعكس أيضًا إشارات ثقافية ونفسية واجتماعية تساعد الشركاء على فهم قيم بعضهم البعض، وأنماط حياتهم، وميولهم العاطفية.

تقليل الصراعات



وفقًا لصحيفة "الغارديان"، تعمل تفضيلات الطعام غالبًا كرموز اجتماعية تُظهر مدى توافق القيم، مثل المشاركة، والأخلاقيات الغذائية، ونمط الحياة اليومي.



وتشير الدراسات إلى أن الأزواج الذين يتشاركون تناول وجبات يحبها كلاهما، خاصة الأطعمة المريحة المرتبطة بالطفولة أو بالثقافة، يشعرون بمستوى أعلى من الترابط العاطفي والرضا المتبادل.

هذا "التقاطع في الطهي" يمكن أن يصبح قاعدة للروتين المشترك، يقلل من النزاعات اليومية حول الطعام، ويعزز التعاون بين الشريكين.

لغة رمزية

في المقابل، قد تؤدي اختلافات الطعام، سواء في القيود الغذائية أو طرق التحضير أو حتى اختلافات بسيطة في الذوق، إلى توتر أو شعور بعدم الرضا إذا لم يتم التعامل معها بحكمة.

ويؤكد الخبراء على أهمية التركيز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل، بدلًا من التمسك الصارم بنفس الأذواق.



ويمكن للتكيفات البسيطة أو التسوية في تحضير الوجبات أن تسد الفجوات، مما يتيح للأزواج الاستمرار في طقوس الطعام المشتركة رغم الاختلافات الفردية.

كما يعمل الطعام كلغة رمزية داخل العلاقة، إذ تعكس اختيارات ما نأكله وكيف نحضّره ومتى نتقاسمه، مدى الاهتمام والرعاية والاستعداد للتنازل، وهي مؤشرات مهمة على الانسجام العاطفي.



وتُظهر الأطعمة المريحة نقاط الضعف والاحتياجات العاطفية، ما يجعلها أداة قياس للتوافق بين الشريكين.

تشير الدراسات أيضًا إلى أن تناول الطعام معًا، حتى مع تعديلات بسيطة لتلبية اختلافات ، يعزز الروابط بين الشركاء.



والقدرة على التفاوض والتكيف والاستمتاع بالوجبات المشتركة تدعم التعاون العملي والحميمية العاطفية، وتشكل إطارًا يعزز رضا العلاقة على المدى الطويل.

باختصار، بينما يبدأ الحب والجاذبية العلاقة، يمكن للعادات الغذائية المشتركة واحترام تفضيلات الطعام المتبادلة أن تكون عاملاً عمليًا ورمزيًا مهمًا في تعزيز صمود العلاقة وسعادتها.