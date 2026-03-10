تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
التدخين الإلكتروني يهدد قلبك.. دراسة جديدة تكشف مخاطر ارتفاع ضغط الدم
Lebanon 24
10-03-2026
|
05:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
صُممت السجائر الإلكترونية في الأصل لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التبغ، لكنها ليست خالية من المخاطر.
وحذر الخبراء من أن التدخين الإلكتروني لا يقل خطورة عن التدخين التقليدي، إذ يحتوي على سموم قد تضر الجسم، ولا تزال تأثيراته الطويلة المدى غير معروفة. كما أن بعض المستخدمين يدخنون السجائر الإلكترونية إلى جانب السجائر التقليدية، ما قد يضاعف كمية النيكوتين التي يتناولونها ويزيد من المخاطر الصحية.
والآن، أظهرت دراسة جديدة أن التدخين الإلكتروني المنتظم قد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط
الدم
، وهو عامل رئيسي في النوبات القلبية.
وأجريت الدراسة على 6262 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 12 و80 عاما ضمن المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة والتغذية. ومن بينهم، استخدم 1190 مشاركا منتجات تحتوي على النيكوتين في الأيام الخمسة الماضية (الفترة الزمنية التي سبقت إجراء الدراسة مباشرة)، سواء بشكل تدخين تقليدي أو إلكتروني أو كلاهما.
وقاس فريق البحث في جامعة إكستر ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لكل مشارك ثلاث مرات للحصول على متوسط القراءة، بالإضافة إلى تحليل عينات الدم لقياس مستويات
الكوليسترول
الكلي وبروتين C التفاعلي (CRP)، الذي يشير ارتفاعه إلى التهاب وتلف متكرر في الأنسجة، ما يزيد من خطر أمراض القلب.
وأظهرت النتائج أن المدخنين ومستخدمي السجائر الإلكترونية لديهم ضغط دم أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بغير المدخنين، مع زيادة احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 46%. أما أولئك الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية فقط، فكان لديهم خطر أعلى بنسبة 15%، لكن هذه النتيجة لم تكن ذات دلالة إحصائية بسبب صغر حجم العينة.
وأشار الباحثون إلى أن التدخين يؤثر بشكل خاص على الضغط الانبساطي، أي الضغط الذي يرتاح فيه القلب بين النبضات، ما قد يقلل وقت راحة القلب ويؤدي إلى اضطرابات النظم وفشل القلب والنوبات القلبية على المدى
الطويل
.
كما لوحظ أن المدخنين ومستخدمي السجائر الإلكترونية أصغر سنا، ولديهم مستويات أعلى من البروتين التفاعلي C والكوليسترول، إضافة إلى نسبة دهون زائدة أكبر مقارنة بغير المدخنين.
وأكد
البروفيسور
أندرو أغباجي، أحد المشاركين في الدراسة، أن زيادة عدد مستخدمي السجائر الإلكترونية قد يجعل العلاقة بين التدخين الإلكتروني وارتفاع ضغط الدم أكثر وضوحا.
وأظهرت الدراسة أيضا دور الكوليسترول في كيفية تسبب النيكوتين في ارتفاع ضغط الدم، مؤكدة أن التدخين يزيد من تلف الدهون بواسطة الجذور الحرة، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر أمراض القلب.
نشرت الدراسة في المجلة
الأمريكية
لعلم وظائف الأعضاء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحاليل الدم تكشف مؤشرات مبكرة لمخاطر أمراض القلب
Lebanon 24
تحاليل الدم تكشف مؤشرات مبكرة لمخاطر أمراض القلب
10/03/2026 14:46:03
10/03/2026 14:46:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إرشادات جديدة لمكافحة ارتفاع ضغط الدم
Lebanon 24
إرشادات جديدة لمكافحة ارتفاع ضغط الدم
10/03/2026 14:46:03
10/03/2026 14:46:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست فقط بسبب التدخين.. دراسة جديدة حول مخاطر السكتة القلبية
Lebanon 24
ليست فقط بسبب التدخين.. دراسة جديدة حول مخاطر السكتة القلبية
10/03/2026 14:46:03
10/03/2026 14:46:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم؟
Lebanon 24
كيف تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم؟
10/03/2026 14:46:03
10/03/2026 14:46:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الكوليسترول
البروفيسور
الأمريكية
غير معروف
الطويل
أمريكي
الزمني
على بن
تابع
قد يعجبك أيضاً
في بريطانيا... تحذير عاجل من دواء شهير
Lebanon 24
في بريطانيا... تحذير عاجل من دواء شهير
08:02 | 2026-03-10
10/03/2026 08:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي اليد اليسرى... هذا آخر ما كشفه العلماء
Lebanon 24
لمستخدمي اليد اليسرى... هذا آخر ما كشفه العلماء
04:00 | 2026-03-10
10/03/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أفضل الأطعمة للمساعدة على استقرار مستويات السكر في الدم
Lebanon 24
أفضل الأطعمة للمساعدة على استقرار مستويات السكر في الدم
00:05 | 2026-03-10
10/03/2026 12:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو أفضل توقيت لتناول الفاكهة لتعزيز الطاقة وتحسين النوم وفقدان الوزن؟
Lebanon 24
ما هو أفضل توقيت لتناول الفاكهة لتعزيز الطاقة وتحسين النوم وفقدان الوزن؟
00:00 | 2026-03-10
10/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكمل غذائي يومي قد يبطئ شيخوختك!
Lebanon 24
مكمل غذائي يومي قد يبطئ شيخوختك!
17:03 | 2026-03-09
09/03/2026 05:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
16:43 | 2026-03-09
09/03/2026 04:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
16:08 | 2026-03-09
09/03/2026 04:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن وضع لبنان يكشفها تقرير أميركي.. ماذا أعلن عن "التفاوض"؟
Lebanon 24
معلومات عن وضع لبنان يكشفها تقرير أميركي.. ماذا أعلن عن "التفاوض"؟
15:15 | 2026-03-09
09/03/2026 03:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
17:39 | 2026-03-09
09/03/2026 05:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "قوات الرضوان".. أين تنتشر الآن؟
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "قوات الرضوان".. أين تنتشر الآن؟
17:25 | 2026-03-09
09/03/2026 05:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:02 | 2026-03-10
في بريطانيا... تحذير عاجل من دواء شهير
04:00 | 2026-03-10
لمستخدمي اليد اليسرى... هذا آخر ما كشفه العلماء
00:05 | 2026-03-10
أفضل الأطعمة للمساعدة على استقرار مستويات السكر في الدم
00:00 | 2026-03-10
ما هو أفضل توقيت لتناول الفاكهة لتعزيز الطاقة وتحسين النوم وفقدان الوزن؟
17:03 | 2026-03-09
مكمل غذائي يومي قد يبطئ شيخوختك!
14:41 | 2026-03-09
توافق الأذواق أم خلافها… هل يحدد الطعام مستقبل العلاقة الزوجية؟
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
10/03/2026 14:46:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
10/03/2026 14:46:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
10/03/2026 14:46:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24