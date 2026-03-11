تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
17
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
2
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
تنظيم النوم وأثره على الصحة
Lebanon 24
11-03-2026
|
16:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
النوم الجيد جزء أساسي من الصحة العامة، فهو يساعد الجسم على الراحة واستعادة النشاط بعد يوم طويل. عند الحصول على نوم منتظم وكافي، يتحسن التركيز والذاكرة، ويصبح الجسم أكثر قدرة على مقاومة الأمراض.
قلة النوم تؤثر سلبًا على المزاج، وتزيد من التوتر والإرهاق، كما قد تؤدي إلى مشاكل صحية مثل ضعف المناعة وزيادة الوزن وارتفاع ضغط
الدم
.
لذلك يُنصح بالحفاظ على جدول نوم منتظم، وتجنب السهر المتأخر، وتهيئة بيئة هادئة ومظلمة للنوم، لضمان صحة جيدة ونشاط دائم طوال اليوم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أضرار السهر وقلة النوم على الصحة العامة
Lebanon 24
أضرار السهر وقلة النوم على الصحة العامة
12/03/2026 01:53:39
12/03/2026 01:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل الاستغراق السريع في النوم مؤشر على الصحة الجيدة؟
Lebanon 24
هل الاستغراق السريع في النوم مؤشر على الصحة الجيدة؟
12/03/2026 01:53:39
12/03/2026 01:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قلة النوم تؤثر على القلب والمناعة
Lebanon 24
قلة النوم تؤثر على القلب والمناعة
12/03/2026 01:53:39
12/03/2026 01:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر الحرمان من النوم على الجسم والعقل؟
Lebanon 24
كيف يؤثر الحرمان من النوم على الجسم والعقل؟
12/03/2026 01:53:39
12/03/2026 01:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
التركي
الترك
حسن ا
الحص
ساسي
تركي
الدم
قد يعجبك أيضاً
فوائد الفواكه والخضروات للجسم
Lebanon 24
فوائد الفواكه والخضروات للجسم
14:40 | 2026-03-11
11/03/2026 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة على الإفطار قد تشعرك بالخمول بعد الصيام.. ما هي؟
Lebanon 24
أطعمة على الإفطار قد تشعرك بالخمول بعد الصيام.. ما هي؟
11:28 | 2026-03-11
11/03/2026 11:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
5 وجبات خفيفة "ثنائية" تساعد على فقدان الوزن.. ما هي؟
Lebanon 24
5 وجبات خفيفة "ثنائية" تساعد على فقدان الوزن.. ما هي؟
08:45 | 2026-03-11
11/03/2026 08:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة.. هذا ما يفعله تغير المناخ بـ"الصحة العقلية"
Lebanon 24
دراسة جديدة.. هذا ما يفعله تغير المناخ بـ"الصحة العقلية"
08:43 | 2026-03-11
11/03/2026 08:43:47
Lebanon 24
Lebanon 24
غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.. وفوائد الفطر تتجاوز مجرد الطعم
Lebanon 24
غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.. وفوائد الفطر تتجاوز مجرد الطعم
03:36 | 2026-03-11
11/03/2026 03:36:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
Lebanon 24
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
08:07 | 2026-03-11
11/03/2026 08:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
06:31 | 2026-03-11
11/03/2026 06:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف في عائشة بكار.. والمعلومات تكشف هوية المصاب
Lebanon 24
استهداف في عائشة بكار.. والمعلومات تكشف هوية المصاب
08:03 | 2026-03-11
11/03/2026 08:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
10:22 | 2026-03-11
11/03/2026 10:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة ديبلوماسية بالاسماء: عالجوا وضع الفنادق قبل تحرك اسرائيل
Lebanon 24
رسالة ديبلوماسية بالاسماء: عالجوا وضع الفنادق قبل تحرك اسرائيل
02:15 | 2026-03-11
11/03/2026 02:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:40 | 2026-03-11
فوائد الفواكه والخضروات للجسم
11:28 | 2026-03-11
أطعمة على الإفطار قد تشعرك بالخمول بعد الصيام.. ما هي؟
08:45 | 2026-03-11
5 وجبات خفيفة "ثنائية" تساعد على فقدان الوزن.. ما هي؟
08:43 | 2026-03-11
دراسة جديدة.. هذا ما يفعله تغير المناخ بـ"الصحة العقلية"
03:36 | 2026-03-11
غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.. وفوائد الفطر تتجاوز مجرد الطعم
03:25 | 2026-03-11
مشروبات تدعم الجسم في مكافحة الالتهابات.. تعرفوا على ابرزها
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 01:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
12/03/2026 01:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
12/03/2026 01:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24