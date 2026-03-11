تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

تنظيم النوم وأثره على الصحة

Lebanon 24
11-03-2026 | 16:43
تنظيم النوم وأثره على الصحة
النوم الجيد جزء أساسي من الصحة العامة، فهو يساعد الجسم على الراحة واستعادة النشاط بعد يوم طويل. عند الحصول على نوم منتظم وكافي، يتحسن التركيز والذاكرة، ويصبح الجسم أكثر قدرة على مقاومة الأمراض.

قلة النوم تؤثر سلبًا على المزاج، وتزيد من التوتر والإرهاق، كما قد تؤدي إلى مشاكل صحية مثل ضعف المناعة وزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم.

لذلك يُنصح بالحفاظ على جدول نوم منتظم، وتجنب السهر المتأخر، وتهيئة بيئة هادئة ومظلمة للنوم، لضمان صحة جيدة ونشاط دائم طوال اليوم.
مواضيع ذات صلة
أضرار السهر وقلة النوم على الصحة العامة
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 01:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هل الاستغراق السريع في النوم مؤشر على الصحة الجيدة؟
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 01:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قلة النوم تؤثر على القلب والمناعة
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 01:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يؤثر الحرمان من النوم على الجسم والعقل؟
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 01:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
14:40 | 2026-03-11
Lebanon24
11:28 | 2026-03-11
Lebanon24
08:45 | 2026-03-11
Lebanon24
08:43 | 2026-03-11
Lebanon24
03:36 | 2026-03-11
Lebanon24
03:25 | 2026-03-11
