تنظيم النوم وأثره على الصحة

النوم الجيد جزء أساسي من الصحة العامة، فهو يساعد الجسم على الراحة واستعادة النشاط بعد يوم طويل. عند الحصول على نوم منتظم وكافي، يتحسن التركيز والذاكرة، ويصبح الجسم أكثر قدرة على مقاومة الأمراض.



قلة النوم تؤثر سلبًا على المزاج، وتزيد من التوتر والإرهاق، كما قد تؤدي إلى مشاكل صحية مثل ضعف المناعة وزيادة الوزن وارتفاع ضغط .



لذلك يُنصح بالحفاظ على جدول نوم منتظم، وتجنب السهر المتأخر، وتهيئة بيئة هادئة ومظلمة للنوم، لضمان صحة جيدة ونشاط دائم طوال اليوم.

