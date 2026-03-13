خطوات بسيطة تحمي قلبك من الأمراض

يشدد الأطباء على أهمية اتباع عادات صحية يومية للحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض القلبية التي تعد من أبرز أسباب الوفاة حول العالم.ويؤكد مختصون في المجال الصحي أن ممارسة النشاط البدني بانتظام، مثل المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، تساعد على تحسين الدموية وتقوية عضلة القلب، إلى جانب دورها في خفض مستويات في .كما ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضار والفواكه والحبوب الكاملة، مع التقليل من تناول الدهون المشبعة والملح، لما لذلك من تأثير مباشر على صحة القلب والشرايين.ويحذر الأطباء أيضًا من التدخين والإجهاد النفسي المستمر، مؤكدين أن الابتعاد عن هذه العوامل يسهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.ويؤكد المختصون أهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية لمراقبة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والسكر في الدم، بهدف الكشف المبكر عن أي مشكلات صحية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.