تباع عبر الإنترنت.. تحذير من "مكمّلات غذائية سامة"

حذّرت والدواء الأميركية من مجموعة واسعة من المكمّلات الغذائية بعد اكتشاف احتوائها على مادة سامة قد تشكّل خطرا جسيما على الصحة.

وأوضحت الإدارة أن التحذير يشمل 29 علامة تجارية تُسوّق على أنها تحتوي على جذور نبات التيجوكوت (Crataegus mexicana) أو ما يعرف بـ"بذور "، وهي مكونات يُعتقد أنها غنية بفيتامين "سي" ومضادات الأكسدة، مع ادعاءات محدودة بقدرتها على المساعدة في إنقاص الوزن.



لكن الفحوصات التي أجرتها الجهات المختصة كشفت أن هذه المنتجات تحتوي فعليا على نبات الدفلى الصفراء، وهو نبات سام يعرف علميا باسم Thevetia peruviana، ويعود موطنه الأصلي إلى وأمريكا الوسطى.



وبيّنت إدارة الغذاء والدواء أن هذا النبات قد يسبب أضرارا خطيرة تؤثر في الجهاز العصبي والهضمي والقلب والأوعية الدموية، وقد تصل مضاعفاته إلى الوفاة. وتشمل الأعراض المحتملة السكتة القلبية وآلام البطن والتشوش الذهني، إلى جانب أعراض أخرى.

وقد جرى بيع هذه المنتجات عبر الإنترنت من خلال منصات مثل "أمازون" و"إيباي" و"إتسي"، إضافة إلى مواقع إلكترونية مستقلة.



ودعت إدارة الغذاء والدواء المستهلكين إلى التوقف فورا عن استخدام هذه المكمّلات والتخلص منها، كما أوصت من سبق لهم تناولها بالتواصل مع مقدمي الرعاية الصحية حتى في حال عدم ظهور أعراض.



وأشارت الإدارة إلى أن بعض الشركات سحبت منتجاتها من الأسواق، بينما اكتفت شركات أخرى بإزالتها من البيع أو رفضت سحبها بالكامل، مؤكدة استمرارها في رصد المنتجات المشبوهة وإجراء المزيد من الاختبارات عليها.