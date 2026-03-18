تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

تباع عبر الإنترنت.. تحذير من "مكمّلات غذائية سامة"

Lebanon 24
18-03-2026 | 09:11
A-
A+
تباع عبر الإنترنت.. تحذير من مكمّلات غذائية سامة
تباع عبر الإنترنت.. تحذير من مكمّلات غذائية سامة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية من مجموعة واسعة من المكمّلات الغذائية بعد اكتشاف احتوائها على مادة سامة قد تشكّل خطرا جسيما على الصحة.
 
وأوضحت الإدارة أن التحذير يشمل 29 علامة تجارية تُسوّق على أنها تحتوي على جذور نبات التيجوكوت (Crataegus mexicana) أو ما يعرف بـ"بذور البرازيل"، وهي مكونات يُعتقد أنها غنية بفيتامين "سي" ومضادات الأكسدة، مع ادعاءات محدودة بقدرتها على المساعدة في إنقاص الوزن.

لكن الفحوصات التي أجرتها الجهات المختصة كشفت أن هذه المنتجات تحتوي فعليا على نبات الدفلى الصفراء، وهو نبات سام يعرف علميا باسم Thevetia peruviana، ويعود موطنه الأصلي إلى المكسيك وأمريكا الوسطى.

وبيّنت إدارة الغذاء والدواء أن هذا النبات قد يسبب أضرارا خطيرة تؤثر في الجهاز العصبي والهضمي والقلب والأوعية الدموية، وقد تصل مضاعفاته إلى الوفاة. وتشمل الأعراض المحتملة السكتة القلبية وآلام البطن والتشوش الذهني، إلى جانب أعراض أخرى.
 
وقد جرى بيع هذه المنتجات عبر الإنترنت من خلال منصات مثل "أمازون" و"إيباي" و"إتسي"، إضافة إلى مواقع إلكترونية مستقلة.

ودعت إدارة الغذاء والدواء المستهلكين إلى التوقف فورا عن استخدام هذه المكمّلات والتخلص منها، كما أوصت من سبق لهم تناولها بالتواصل مع مقدمي الرعاية الصحية حتى في حال عدم ظهور أعراض.

وأشارت الإدارة إلى أن بعض الشركات سحبت منتجاتها من الأسواق، بينما اكتفت شركات أخرى بإزالتها من البيع أو رفضت سحبها بالكامل، مؤكدة استمرارها في رصد المنتجات المشبوهة وإجراء المزيد من الاختبارات عليها. (روسيا اليوم( 

إدارة الغذاء

روسيا اليوم

البرازيل

المكسيك

أمريكا

إنترنت

الصفرا

روسيا

Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24