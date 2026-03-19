بعد السكتة الدماغية.. هل يؤثر مكان السكن على فرص التعافي؟

Lebanon 24
19-03-2026 | 03:02
بعد السكتة الدماغية.. هل يؤثر مكان السكن على فرص التعافي؟
أظهرت دراسة أجراها علماء من جامعة ميامي ميلر الأميركية أن المكان الذي يعيش فيه الشخص يلعب دورا حاسما في عملية الشفاء بعد الإصابة بالسكتة الدماغية.
 
شملت الدراسة 1329 مريضا تعرضوا لسكتة دماغية، حيث قام العلماء بتحليل الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأحياء التي يسكنها المشاركون، مثل مستويات الدخل، والكثافة السكانية، ودرجة التحضر، بالإضافة إلى توفر المرافق المختلفة كالمطاعم والصيدليات والمتاجر، وكذلك نقاط بيع الكحول والتبغ، ثم تابع الفريق البحثي حالة المرضى لمدة 90 يوما بعد خروجهم من المستشفى.

أظهر تحليل البيانات أن المرضى الذين يعيشون في أحياء مكتظة بالسكان وأقل دخلا كانوا أكثر عرضة للنتائج السلبية، كالعودة إلى المستشفى مرة أخرى أو الوفاة، ووجد الباحثون أن احتمال حدوث هذه المضاعفات كان أعلى بنسبة 20% تقريبا لدى هذه الفئة، حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر وشدة السكتة الدماغية والأمراض المصاحبة.
 
ويشير الباحثون إلى أن سمات البيئة الحضرية قد تكون المسؤولة عن هذه الفروقات، ففي الأحياء الأكثر ازدحاما، يكثر انتشار مطاعم الوجبات السريعة ومنافذ بيع الكحول والتبغ، في حين تقل الفرص المتاحة لاتباع نمط حياة صحي وممارسة الأنشطة التأهيلية، كما أن الكثافة السكانية العالية والحركة المرورية الكثيفة قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات تلوث الهواء والإجهاد، وكلها عوامل تزيد من المخاطر القلبية الوعائية.

ويرى القائمون على الدراسة أن هذه النتائج تؤكد أهمية مراعاة ليس فقط العوامل الطبية، بل أيضاً البيئة الاجتماعية والحضرية التي يعيش فيها المرضى بعد خروجهم من المستشفى، بهدف الحد من مخاطر المضاعفات وتحسين فرص التعافي. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
طوق ذكي يعيد الصوت لمن فقدوه بعد السكتة الدماغية
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
كوب حليب يوميا قد يحدّ من خطر السكتة الدماغية
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
من بينها السكتة الدماغية.. هذا ما يسببه الخمول وعدم ممارسة الرياضة
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
من وزير الصحة إلى المواطنين.. قرار بتغطية صحية شاملة لحالات "السكتة الدماغية"
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
05:41 | 2026-03-19
Lebanon24
04:50 | 2026-03-19
Lebanon24
00:00 | 2026-03-19
Lebanon24
16:03 | 2026-03-18
Lebanon24
13:00 | 2026-03-18
Lebanon24
11:47 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
