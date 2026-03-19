كيف يختلف تأثير الكافيين في الماتشا عن القهوة؟

19-03-2026 | 10:00
كيف يختلف تأثير الكافيين في الماتشا عن القهوة؟
أصبح الماتشا، الشاي الأخضر الياباني المطحون إلى مسحوق ناعم، منتشراً في المقاهي حول العالم، بعدما كان يُقدّم تقليديًا في الاحتفالات اليابانية فقط. وشهدت مبيعاته الدولية ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية.

يشير بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن كافيين الماتشا يُمتص تدريجيًا أكثر من القهوة، ما يمنح شعورًا باليقظة "الهادئة" دون حدوث رجفة أو هبوط في الطاقة. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن الأدلة العلمية التي تؤكد هذا التأثير لا تزال محدودة وغير مؤكدة.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، يحتوي الماتشا عادة على كافيين أكثر من الشاي الأخضر العادي وأقل من القهوة:

كوب من الشاي الأخضر (240 ملاً) يحتوي على نحو 30 ملغ من الكافيين.

نفس الكمية من القهوة تحتوي تقريبًا على 100 ملغ.

الغرام الواحد من مسحوق الماتشا يحتوي على 19 إلى 44 ملغ من الكافيين، ما يعني أن كوب الماتشا التقليدي يوفر نحو 38 إلى 88 ملغ من الكافيين.

توضح الدكتورة مارلين كورنيليس، أستاذة التغذية في جامعة "نورث وسترن"، أن هذه الكمية قد تكون مناسبة لمن يرغبون في زيادة النشاط دون التسبب بالقلق أو الأرق.

يحتوي الماتشا أيضًا على مركبات قد تؤثر على المزاج، مثل:

حمض الأمينو L-theanine الذي يساعد على تقليل التوتر وزيادة التركيز عند تناوله مع الكافيين.

مضاد الأكسدة Epigallocatechin gallate المعروف بـEGCG.

لكن الدراسات المتعلقة بهذه المركبات كانت محدودة وغالبًا ما استخدمت جرعات أعلى من تلك الموجودة في كوب الماتشا العادي.

تحذير من المشروبات الجاهزة

ينبه خبراء التغذية إلى المشروبات الجاهزة مثل ماتشا لاتيه أو مشروبات الفقاعات، التي غالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف. هذا قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم يليه انخفاض للطاقة، مما يقلل من فوائد الشاي المحتملة. لذلك يُفضل تحضير الماتشا في المنزل أو طلبه بدون تحلية.

في النهاية، يمكن أن يمنح الماتشا شعورًا باليقظة المعتدلة، لكن تأثيره يختلف من شخص لآخر حسب كمية الكافيين، تركيبة المشروب، ووجود السكر المضاف. (آرم نيوز) 
