فاكهة صغيرة بتركيبة غذائية استثنائية.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن فوائد العنب

يُصنّف كثيرون بعض الأطعمة على أنها "سوبر فود" (غذاء خارق)، لكن وحده هو . وفي هذا السياق، تشير أبحاث حديثة إلى أن العنب قد يستحق هذا اللقب فعلاً، نظراً لغناه بمركبات نشطة تدعم الصحة بشكل شامل.



وبحسب تقرير نشره موقع Verywell Health، يحتوي العنب على أكثر من 1600 مركب نباتي تعمل معاً لتعزيز صحة القلب والدماغ والجهاز الهضمي.

وأظهرت دراسة نُشرت في Journal of Agricultural and Chemistry أن العنب غني بمركبات مثل الريسفيراترول والكيرسيتين والفلافونويدات والكاتيكينات. ويؤكد الباحثون أن هذه المركبات لا تعمل بشكل منفصل، بل بشكل تراكمي ومتآزر، ما يعزز تأثيرها الصحي.



كما تلعب دوراً مهماً في تحسين توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتقليل الالتهابات، وتعزيز مضادات الأكسدة داخل الجسم.



كيف يفيد العنب صحتك؟

أولا، العنب غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف والإجهاد التأكسدي، ما ينعكس إيجاباً على صحة القلب والدماغ.



أيضا، وبفضل محتواه من الألياف، يساعد العنب على تنظيم مستويات السكر في وتقليل الشهية ودعم الوزن.



كما يحتوي العنب على البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم ودعم صحة الأوعية الدموية، كما أنه منخفض الصوديوم، ما يعزز هذا التأثير.



وإضافة إلى ذلك، يوفر العنب عناصر مهمة مثل الميلاتونين الذي يساعد على النوم الجيد، وفيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة، إضافة إلى معادن تساهم في تقوية العظام مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.

هل العنب "سوبر فود" فعلاً؟

يرى الخبراء أن تصنيف الأطعمة يجب أن يعتمد على الأدلة العلمية، وليس على الاتجاهات الشائعة. وبما أن العنب خضع لدراسات وتجارب سريرية وأثبت فوائد متعددة، فهو يُعد من الأطعمة التي يمكن وصفها ب"سوبر فود" وفق المعايير العلمية.



وتشير الدراسات إلى أن تناول حصة إلى ثلاث حصص يومياً (وغالباً ما تكون حصتان كافيتان) يمكن أن يمنح الجسم فوائده الصحية. وتُعادل الحصة الواحدة نحو 126 غراماً (حوالي ثلاثة أرباع كوب).



والخلاصة أن العنب ليس مجرد فاكهة لذيذة، بل مصدر غني بمركبات نشطة تدعم صحة الجسم على عدة مستويات، ما يجعله خياراً مثالياً ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن.