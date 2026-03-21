تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
9
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
فاكهة صغيرة بتركيبة غذائية استثنائية.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن فوائد العنب
Lebanon 24
21-03-2026
|
03:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُصنّف كثيرون بعض الأطعمة على أنها "سوبر فود" (غذاء خارق)، لكن
العلم
وحده هو
الفيصل
. وفي هذا السياق، تشير أبحاث حديثة إلى أن العنب قد يستحق هذا اللقب فعلاً، نظراً لغناه بمركبات نشطة تدعم الصحة بشكل شامل.
وبحسب تقرير نشره موقع Verywell Health، يحتوي العنب على أكثر من 1600 مركب نباتي تعمل معاً لتعزيز صحة القلب والدماغ والجهاز الهضمي.
وأظهرت دراسة نُشرت في Journal of Agricultural and
food
Chemistry أن العنب غني بمركبات مثل الريسفيراترول والكيرسيتين والفلافونويدات والكاتيكينات. ويؤكد الباحثون أن هذه المركبات لا تعمل بشكل منفصل، بل بشكل تراكمي ومتآزر، ما يعزز تأثيرها الصحي.
كما تلعب دوراً مهماً في تحسين توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتقليل الالتهابات، وتعزيز مضادات الأكسدة داخل الجسم.
كيف يفيد العنب صحتك؟
أولا، العنب غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف والإجهاد التأكسدي، ما ينعكس إيجاباً على صحة القلب والدماغ.
أيضا، وبفضل محتواه من الألياف، يساعد العنب على تنظيم مستويات السكر في
الدم
وتقليل الشهية ودعم
التحكم في
الوزن.
كما يحتوي العنب على البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم ودعم صحة الأوعية الدموية، كما أنه منخفض الصوديوم، ما يعزز هذا التأثير.
وإضافة إلى ذلك، يوفر العنب عناصر مهمة مثل الميلاتونين الذي يساعد على النوم الجيد، وفيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة، إضافة إلى معادن تساهم في تقوية العظام مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.
هل العنب "سوبر فود" فعلاً؟
يرى الخبراء أن تصنيف الأطعمة يجب أن يعتمد على الأدلة العلمية، وليس على الاتجاهات الشائعة. وبما أن العنب خضع لدراسات وتجارب سريرية وأثبت فوائد متعددة، فهو يُعد من الأطعمة التي يمكن وصفها ب"سوبر فود" وفق المعايير العلمية.
وتشير الدراسات إلى أن تناول حصة إلى ثلاث حصص يومياً (وغالباً ما تكون حصتان كافيتان) يمكن أن يمنح الجسم فوائده الصحية. وتُعادل الحصة الواحدة نحو 126 غراماً (حوالي ثلاثة أرباع كوب).
والخلاصة أن العنب ليس مجرد فاكهة لذيذة، بل مصدر غني بمركبات نشطة تدعم صحة الجسم على عدة مستويات، ما يجعله خياراً مثالياً ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن.
Advertisement
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24