تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هذه أسباب الرغبة الشديدة في تناول السكر

Lebanon 24
27-03-2026 | 05:29
A-
A+
هذه أسباب الرغبة الشديدة في تناول السكر
هذه أسباب الرغبة الشديدة في تناول السكر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ترتبط الرغبة الشديدة في تناول السكر غالبًا بمجرد "ضعف الإرادة" بل قد تكون مؤشرًا على خلل في توازن الجسم أو نمط الحياة، وفق خبراء صحيين.

ويقول مختصون ان هذه الرغبات تمثل إشارات يرسلها الجسم عندما يواجه اضطرابًا في مستويات الطاقة أو التوتر أو النوم، وليس بالضرورة حاجة مباشرة إلى السكر.

وقد يلجأ الجسم إلى الأطعمة الحلوة للحصول على طاقة سريعة، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى الجلوكوز يتبعه انخفاض حاد، وهو ما يعزز استمرار هذه الحلقة.

وفي هذا السياق، يشير الأطباء إلى أن نقص بعض العناصر الغذائية، مثل المغنيسيوم، قد يرتبط بزيادة الرغبة في تناول الشوكولاتة، نظرًا لدوره في تنظيم الأنسولين ووظائف الأعصاب والمزاج. ويمكن تعويضه من خلال أطعمة مثل اللوز وبذور اليقطين والخضروات الورقية.

كما يلعب النوم دورًا محوريًا في التحكم في الشهية؛ إذ إن قلة النوم تؤثر على هرمونات الجوع والشبع، ما يزيد من الإقبال على الأطعمة الغنية بالسكر. ويوصي الخبراء بالحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم يوميًا للحفاظ على توازن الشهية.

وتظهر أيضًا الرغبة في تناول السكر خلال فترات انخفاض الطاقة في منتصف اليوم، أو نتيجة الإجهاد الذهني، حيث يبحث الجسم عن مصدر سريع للطاقة. ويمكن الحد من ذلك عبر الترطيب الجيد، وأخذ فترات راحة قصيرة، أو المشي الخفيف.

ولا تقتصر هذه الرغبات على الجانب الجسدي فقط، بل قد تكون مرتبطة بعوامل نفسية مثل التوتر أو الملل، حيث يعمل السكر على تحفيز إفراز هرمون "الدوبامين" المرتبط بالشعور بالراحة.

ويرى الخبراء أن تبنّي عادات غذائية ونمط حياة متوازن، مثل تناول وجبات تحتوي على البروتين، وتنظيم النوم، وشرب الماء بانتظام، يساعد تدريجيًا في تقليل هذه الرغبات وجعلها أكثر قابلية للتحكم. (إرم نيوز)
Advertisement
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24