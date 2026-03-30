تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
مشروبات ليلية بسيطة قد تحسّن جودة النوم.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
30-03-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
الحصول على نوم جيد لا يعتمد فقط على عدد الساعات، بل على جودة الاسترخاء قبل النوم. وبحسب تقرير في موقع Verywell Health، فإن بعض المشروبات الطبيعية قد تدعم النوم من خلال تأثيرها على الجهاز العصبي أو هرمونات النوم.
وتشير البيانات إلى أن شاي البابونج يعد من أبرز الخيارات، إذ يحتوي على مركب "أبيجينين" الذي يساعد على تهدئة الدماغ وتقليل القلق، ما ينعكس على عدد مرات الاستيقاظ ليلًا. كما يبرز عصير الكرز الحامض لاحتوائه الطبيعي على الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم.
وتضيف النتائج أن الحليب الدافئ، سواء الحيواني أو اللوز، يمد الجسم بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يدخل في إنتاج السيروتونين والميلاتونين، ما يعزز الشعور بالنعاس. كما أن المغنيسيوم الموجود في حليب اللوز قد يساعد على إرخاء العضلات والأعصاب.
وتوضح المعطيات أن بعض الأعشاب تلعب دورًا مباشرًا في تحسين النوم، مثل جذور الناردين التي تُستخدم منذ قرون لتهدئة الجهاز العصبي، وكذلك شاي اللافندر المعروف بتأثيره المريح. كما أن مشروبات مثل "الحليب الذهبي" الذي يحتوي على الكركم والزنجبيل قد تدعم الاسترخاء بفضل خصائصها المضادة للالتهاب.
وفي السياق نفسه، قد يوفر مشروب الموز مع الحليب مزيجًا من البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يساعد على استرخاء العضلات وتحسين جودة النوم، خاصة لدى من يعانون من التوتر أو الإجهاد.
ورغم بساطته، يظل الماء عنصرًا أساسيًا، إذ يرتبط الجفاف باضطرابات النوم. لكن الإفراط في شربه قبل النوم قد يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر.
وفي المقابل، يحذر التقرير من مشروبات معينة قبل النوم، مثل القهوة والمشروبات الغنية بالكافيين أو السكر، إضافة إلى العصائر الحمضية، لما قد تسببه من اضطراب في النوم.
وفي الخلاصة، قد تسهم تعديلات بسيطة مثل اختيار مشروب مناسب قبل النوم في تحسين جودة الراحة، لكن تأثيرها يظل داعمًا ضمن نمط حياة صحي شامل، وليس بديلًا عن علاج اضطرابات النوم عند الحاجة.
Advertisement
حسين ال
المري
الذهب
الكرك
الحص
جبيل
ساسي
توني
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24