تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

مشروبات ليلية بسيطة قد تحسّن جودة النوم.. اليكم ابرزها

Lebanon 24
30-03-2026 | 04:00
A-
A+
مشروبات ليلية بسيطة قد تحسّن جودة النوم.. اليكم ابرزها
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الحصول على نوم جيد لا يعتمد فقط على عدد الساعات، بل على جودة الاسترخاء قبل النوم. وبحسب تقرير في موقع Verywell Health، فإن بعض المشروبات الطبيعية قد تدعم النوم من خلال تأثيرها على الجهاز العصبي أو هرمونات النوم.

وتشير البيانات إلى أن شاي البابونج يعد من أبرز الخيارات، إذ يحتوي على مركب "أبيجينين" الذي يساعد على تهدئة الدماغ وتقليل القلق، ما ينعكس على عدد مرات الاستيقاظ ليلًا. كما يبرز عصير الكرز الحامض لاحتوائه الطبيعي على الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم.

وتضيف النتائج أن الحليب الدافئ، سواء الحيواني أو اللوز، يمد الجسم بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يدخل في إنتاج السيروتونين والميلاتونين، ما يعزز الشعور بالنعاس. كما أن المغنيسيوم الموجود في حليب اللوز قد يساعد على إرخاء العضلات والأعصاب.
وتوضح المعطيات أن بعض الأعشاب تلعب دورًا مباشرًا في تحسين النوم، مثل جذور الناردين التي تُستخدم منذ قرون لتهدئة الجهاز العصبي، وكذلك شاي اللافندر المعروف بتأثيره المريح. كما أن مشروبات مثل "الحليب الذهبي" الذي يحتوي على الكركم والزنجبيل قد تدعم الاسترخاء بفضل خصائصها المضادة للالتهاب.

وفي السياق نفسه، قد يوفر مشروب الموز مع الحليب مزيجًا من البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يساعد على استرخاء العضلات وتحسين جودة النوم، خاصة لدى من يعانون من التوتر أو الإجهاد.

ورغم بساطته، يظل الماء عنصرًا أساسيًا، إذ يرتبط الجفاف باضطرابات النوم. لكن الإفراط في شربه قبل النوم قد يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر.

وفي المقابل، يحذر التقرير من مشروبات معينة قبل النوم، مثل القهوة والمشروبات الغنية بالكافيين أو السكر، إضافة إلى العصائر الحمضية، لما قد تسببه من اضطراب في النوم.

وفي الخلاصة، قد تسهم تعديلات بسيطة مثل اختيار مشروب مناسب قبل النوم في تحسين جودة الراحة، لكن تأثيرها يظل داعمًا ضمن نمط حياة صحي شامل، وليس بديلًا عن علاج اضطرابات النوم عند الحاجة.
Advertisement
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2026-03-30
Lebanon24
08:42 | 2026-03-30
Lebanon24
02:00 | 2026-03-30
Lebanon24
00:52 | 2026-03-30
Lebanon24
23:00 | 2026-03-29
Lebanon24
15:29 | 2026-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24