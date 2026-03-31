علاج طبيعي لمشكلات البشرة وحب الشباب.. ما هو؟

أظهرت دراسة علمية حديثة أن تناول اللوز يوميا يساعد في تحسين صحة البشرة ويقلل من مشكلات حب الشباب التي يعاني منها البعض في مرحلة البلوغ.

شملت الدراسة 74 شخصا يعانون من مشكلات حب الشباب بدرجات خفيفة ومتوسطة، وعلى مدار 20 أسبوعا، تناولت مجموعة من المشاركين وجبات يومية خفيفة تحوي على 60 غ من اللوز، بينما تناولت المجموعة الأخرى وجبات يومية خفيفة مكافئة من حيث السعرات الحرارية ولكن من دون مكسرات، وقام العلماء بتقييم عدد البثور وحالة الجلد وتكوين الميكروبيوم الجلدي لدى جميع المشاركين.



وأظهرت النتائج أن إجمالي عدد البثور انخفض بنسبة 22.2% لدى المشاركين الذين تناولوا اللوز يوميا، مقارنة بـ 9.8% لدى أفراد المجموعة الأخرى، كما انخفضت العناصر الالتهابية لدى أفراد ، في حين شهدت المجموعة المقابلة زيادة فيها، وبالإضافة إلى ذلك، تحسنت مؤشرات ترطيب الجلد وازداد تنوع الميكروبيوم الجلدي لدى المشاركين الذين تناولوا اللوز، وهو عامل يرتبط بتحسين استقرار صحة الجلد، كما أبلغ المشاركون من المجموعة الأولى عن تحسن في جودة الحياة وانخفاض في مستويات القلق.

ويربط الباحثون هذه التأثيرات بمحتوى اللوز الغني بمضادات الأكسدة وفيتامين E والدهون المفيدة والعناصر الدقيقة، التي قد تساهم في تقليل الالتهابات والتأثير في عمليات الأيض المرتبطة بظهور حب الشباب. (روسيا اليوم)