تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
علاج طبيعي لمشكلات البشرة وحب الشباب.. ما هو؟
Lebanon 24
31-03-2026
|
08:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة علمية حديثة أن تناول اللوز يوميا يساعد في تحسين صحة البشرة ويقلل من مشكلات حب الشباب التي يعاني منها البعض في مرحلة البلوغ.
شملت الدراسة 74 شخصا يعانون من مشكلات حب الشباب بدرجات خفيفة ومتوسطة، وعلى مدار 20 أسبوعا، تناولت مجموعة من المشاركين وجبات يومية خفيفة تحوي على 60 غ من اللوز، بينما تناولت المجموعة الأخرى وجبات يومية خفيفة مكافئة من حيث السعرات الحرارية ولكن من دون مكسرات، وقام العلماء بتقييم عدد البثور وحالة الجلد وتكوين الميكروبيوم الجلدي لدى جميع المشاركين.
وأظهرت النتائج أن إجمالي عدد البثور انخفض بنسبة 22.2% لدى المشاركين الذين تناولوا اللوز يوميا، مقارنة بـ 9.8% لدى أفراد المجموعة الأخرى، كما انخفضت العناصر الالتهابية لدى أفراد
المجموعة الأولى
، في حين شهدت المجموعة المقابلة زيادة فيها، وبالإضافة إلى ذلك، تحسنت مؤشرات ترطيب الجلد وازداد تنوع الميكروبيوم الجلدي لدى المشاركين الذين تناولوا اللوز، وهو عامل يرتبط بتحسين استقرار صحة الجلد، كما أبلغ المشاركون من المجموعة الأولى عن تحسن في جودة الحياة
بشكل عام
وانخفاض في مستويات القلق.
ويربط الباحثون هذه التأثيرات بمحتوى اللوز الغني بمضادات الأكسدة وفيتامين E والدهون المفيدة والعناصر الدقيقة، التي قد تساهم في تقليل الالتهابات والتأثير في عمليات الأيض المرتبطة بظهور حب الشباب. (روسيا اليوم)
Advertisement
هل الشوفان علاج طبيعي للكوليسترول؟
هل الشوفان علاج طبيعي للكوليسترول؟
قناع الطحالب الخضراء: إكسير طبيعي لنضارة البشرة وتجديد حيوية الخلايا
قناع الطحالب الخضراء: إكسير طبيعي لنضارة البشرة وتجديد حيوية الخلايا
قناع القهوة.. حل طبيعي لشد البشرة ومكافحة السيلوليت
قناع القهوة.. حل طبيعي لشد البشرة ومكافحة السيلوليت
البنزويل بيروكسيد: الحل الفعّال لمواجهة حب الشباب واستعادة نضارة البشرة
البنزويل بيروكسيد: الحل الفعّال لمواجهة حب الشباب واستعادة نضارة البشرة
11 دقيقة إضافية من النوم لها مفعول السحر.. اليكم ما كشفه العلماء
11 دقيقة إضافية من النوم لها مفعول السحر.. اليكم ما كشفه العلماء
04:31 | 2026-03-31
مكملات غذائية لا يُنصح بتناولها مع القهوة.. اليكم ابرزها
مكملات غذائية لا يُنصح بتناولها مع القهوة.. اليكم ابرزها
01:25 | 2026-03-31
ليست مجرد عناد.. لماذا يرفض الأطفال الطعام وكيف تعالجون الأمر علمياً؟
ليست مجرد عناد.. لماذا يرفض الأطفال الطعام وكيف تعالجون الأمر علمياً؟
23:00 | 2026-03-30
ليست مجرد "تفكير".. عادات يومية بسيطة تسرق منك النوم الهادئ
ليست مجرد "تفكير".. عادات يومية بسيطة تسرق منك النوم الهادئ
16:00 | 2026-03-30
"الخميرة الطبيعية".. سر الخبز الذي لا يرفع سكر الدم
"الخميرة الطبيعية".. سر الخبز الذي لا يرفع سكر الدم
14:00 | 2026-03-30
Advertisement
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
14:16 | 2026-03-30
"سفير في لبنان" قد يتم اعتقاله.. خبير عسكري يوضح
"سفير في لبنان" قد يتم اعتقاله.. خبير عسكري يوضح
14:53 | 2026-03-30
"إنزال مُحتمل".. إسرائيل قد تدخل البقاع!
"إنزال مُحتمل".. إسرائيل قد تدخل البقاع!
15:58 | 2026-03-30
تحذيرٌ من تقرير يخص لبنان.. ماذا قال؟
تحذيرٌ من تقرير يخص لبنان.. ماذا قال؟
16:41 | 2026-03-30
ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات... ماذا عن قارورة الغاز؟
ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات... ماذا عن قارورة الغاز؟
02:09 | 2026-03-31
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
04:09 | 2026-03-27
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
00:56 | 2026-03-22
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
01:40 | 2026-03-20
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24