صحة

للحفاظ على قيمتها الغذائية.. ما هي افضل طريقة لتناول السبانخ؟

Lebanon 24
07-04-2026 | 03:13
للحفاظ على قيمتها الغذائية.. ما هي افضل طريقة لتناول السبانخ؟
تُعد السبانخ من أكثر الخضراوات غنى بالعناصر الغذائية، فهي تحتوي على الحديد ومضادات الأكسدة والفيتامينات، لكن طريقة تحضيرها تلعب دورا حاسما في تحديد ما يحتفظ به الجسم من هذه العناصر. وبحسب تقرير صحي، فإن بعض طرق الطهي تساعد على الحفاظ على القيمة الغذائية بشكل أفضل من غيرها.

ويُعتبر الطهي بالبخار من أفضل الطرق، إذ يسمح بالحفاظ على نسبة أعلى من فيتامين C ومجموعة فيتامين B، إلى جانب البيتا كاروتين. ويعود ذلك إلى أن السبانخ لا تُغمر في الماء، ما يقلل من فقدان العناصر القابلة للذوبان.

كما أظهرت نتائج أن الخضراوات المطهوة بالبخار تحتفظ بمستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بالغلي، رغم حدوث فقد محدود لبعض الفيتامينات.
والطهي السريع مع كمية قليلة من الدهون، مثل زيت الزيتون، لا يحافظ فقط على العناصر الغذائية، بل قد يعزز امتصاصها. فبعض المركبات مثل الكاروتينات تحتاج إلى الدهون ليتم امتصاصها بكفاءة داخل الجسم.

كما أن الطهي بدرجات حرارة منخفضة نسبيًا يساعد في الحفاظ على مركبات مفيدة مثل اللوتين، المرتبط بصحة العين.

ورغم أن السلق قد يؤدي إلى فقد بعض العناصر في الماء، فإن طريقة "السلق السريع" متبوعة بالتبريد تساعد في تقليل مستويات الأوكسالات، وهي مركبات قد تعيق امتصاص الكالسيوم وترتبط بتكوّن حصوات الكلى لدى البعض.

وتشير التقديرات إلى أن هذه العملية قد تخفض الأوكسالات بنسبة تصل إلى 80%، وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا في بعض الحالات، خاصة لمن لديهم مشاكل مرتبطة بالكلى.

كما أن السبانخ النيئة تحتفظ بمستويات أعلى من الفولات وفيتامين C، وهما من العناصر الحساسة للحرارة. كما تتيح إضافتها إلى السلطات أو العصائر إدخالها بسهولة في النظام الغذائي اليومي.

ومع ذلك، فإن السبانخ المطهية تكون أكثر كثافة غذائيًا في الحصة الواحدة، ما يعني أن الحصول على نفس الكمية من العناصر يتطلب تناول كمية أكبر من السبانخ النيئة.

وفي النهاية، لا توجد طريقة واحدة مثالية. التنويع بين الطهي بالبخار، القلي الخفيف، والتناول النيء قد يكون أفضل نهج للاستفادة من كامل القيمة الغذائية لهذه الخضراوات.
مواضيع ذات صلة
ما هو أفضل توقيت لتناول الفاكهة لتعزيز الطاقة وتحسين النوم وفقدان الوزن؟
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 12:09:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو أفضل التوقيتات الصحية لتناول الوجبات الخفيفة؟
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 12:09:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ما أفضل وقت لتناول الحلوى؟
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 12:09:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أفضل وقت لتناول لوح البروتين للحصول على الطاقة والتعافي
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 12:09:18 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:50 | 2026-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:43 | 2026-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:22 | 2026-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:55 | 2026-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
05:04 | 2026-04-07
Lebanon24
03:10 | 2026-04-07
Lebanon24
02:26 | 2026-04-07
Lebanon24
00:36 | 2026-04-07
Lebanon24
23:00 | 2026-04-06
Lebanon24
16:00 | 2026-04-06
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
