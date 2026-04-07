للحفاظ على قيمتها الغذائية.. ما هي افضل طريقة لتناول السبانخ؟

تُعد السبانخ من أكثر الخضراوات غنى بالعناصر الغذائية، فهي تحتوي على الحديد ومضادات الأكسدة والفيتامينات، لكن طريقة تحضيرها تلعب دورا حاسما في تحديد ما يحتفظ به الجسم من هذه العناصر. وبحسب تقرير صحي، فإن بعض طرق الطهي تساعد على الحفاظ على القيمة الغذائية بشكل أفضل من غيرها.



ويُعتبر الطهي بالبخار من أفضل الطرق، إذ يسمح بالحفاظ على نسبة أعلى من فيتامين C ومجموعة فيتامين B، إلى جانب البيتا كاروتين. ويعود ذلك إلى أن السبانخ لا تُغمر في الماء، ما يقلل من فقدان العناصر القابلة للذوبان.



كما أظهرت نتائج أن الخضراوات المطهوة بالبخار تحتفظ بمستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بالغلي، رغم حدوث فقد محدود لبعض الفيتامينات.

والطهي السريع مع كمية قليلة من الدهون، مثل زيت ، لا يحافظ فقط على العناصر الغذائية، بل قد يعزز امتصاصها. فبعض المركبات مثل الكاروتينات تحتاج إلى الدهون ليتم امتصاصها بكفاءة داخل الجسم.



كما أن الطهي بدرجات حرارة منخفضة نسبيًا يساعد في الحفاظ على مركبات مفيدة مثل اللوتين، المرتبط بصحة .



ورغم أن السلق قد يؤدي إلى فقد بعض العناصر في الماء، فإن طريقة "السلق السريع" متبوعة بالتبريد تساعد في تقليل مستويات الأوكسالات، وهي مركبات قد تعيق امتصاص الكالسيوم وترتبط بتكوّن حصوات الكلى لدى البعض.



وتشير التقديرات إلى أن هذه العملية قد تخفض الأوكسالات بنسبة تصل إلى 80%، وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا في بعض الحالات، خاصة لمن لديهم مشاكل مرتبطة بالكلى.



كما أن السبانخ النيئة تحتفظ بمستويات أعلى من الفولات وفيتامين C، وهما من العناصر الحساسة للحرارة. كما تتيح إضافتها إلى السلطات أو العصائر إدخالها بسهولة في اليومي.



ومع ذلك، فإن السبانخ المطهية تكون أكثر كثافة غذائيًا في الحصة الواحدة، ما يعني أن الحصول على نفس الكمية من العناصر يتطلب تناول كمية أكبر من السبانخ النيئة.



وفي النهاية، لا توجد طريقة واحدة مثالية. التنويع بين الطهي بالبخار، القلي الخفيف، والتناول النيء قد يكون أفضل نهج للاستفادة من كامل القيمة الغذائية لهذه الخضراوات.