ما يجب معرفته قبل حقن الفيلر

07-04-2026 | 03:10
ما يجب معرفته قبل حقن الفيلر
لا يزال الجدل واسعاً في الأوساط التجميلية حول مدى تأثير حقن "الفيلر" على ملامح الوجه، وما إذا كانت تشكل عائقاً أمام الراغبين في خوض تجربة "شد الوجه" (Facelift) جراحياً في المستقبل. وفي هذا السياق، كشف خبراء تجميل عن مجموعة من الحقائق والنصائح لضمان التوازن بين المظهر الحالي والمرونة المطلوبة مستقبلاً.

وأكد الخبراء أن وجود الفيلر في الوجه لا يمنع إجراء عملية الشد، إلا أن الإفراط في كميات الحقن أو توزيعها في أماكن غير دقيقة قد يجعل الإجراء الجراحي أكثر تعقيداً. وتبرز المخاوف الأساسية في نقطتين:

  1. تحرك المادة: إمكانية انتقال الفيلر من مكانه الأصلي.

  2. تمدد الجلد: ترهل الأنسجة نتيجة الحقن المفرط، مما يؤثر على دقة النتائج الجراحية اللاحقة.

يوضح الخبراء  أن نوع المادة المستخدمة هو "حجر الزاوية" في تحديد درجة الأمان:

  • فيلر حمض الهيالورونيك (Hyaluronic Acid): يُصنف كخيار أول والأكثر أماناً؛ كونه قابلاً للتحلل والذوبان بسهولة، مما يمنح الجراح مرونة كاملة أثناء العمليات المستقبلية.

  • الفيلر طويل الأمد: ورغم قدرته على تحفيز الكولاجين، إلا أنه قد يؤدي إلى تكوين أنسجة أكثر صلابة، مما يزيد من صعوبة التدخل الجراحي لاحقاً.

وشدد الخبراء على ضرورة الاعتماد على الفيلر "القابل للذوبان" والتعامل معه بحذر شديد، لضمان الحفاظ على جمال الوجه الحالي من دون التضحية بخيارات التجميل الجراحية في المستقبل.

